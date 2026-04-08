Kasım ayında boşanma davası açan Ömer Sarıgül ile Revna Çakır çifti dün anlaşmalı olarak boşandı. Bu arada insan ister istemez anlaşma koşullarını merak ediyor. Çünkü Revna Sarıgül, Ömer Sarıgül'e, aldatıldığını iddia ederek 1,5 milyar lira tazminat ve 3 milyon 300 bin lira nafaka isteğiyle boşanma davası açmıştı.

HABERİN ÖZETİ Ömer Sarıgül'den boşanan Revna Çakır'ın alacağı tazminat dudak uçuklattı Kasım ayında boşanma davası açan Ömer Sarıgül ve Revna Çakır çifti, anlaşmalı olarak boşandı. Ömer Sarıgül, eski eşi Revna Çakır'a 35 milyon lira tazminat, aylık 10 bin dolar yoksulluk nafakası ve çocukları için 5 bin dolar iştirak nafakası ödeyecek. Çiftin iki çocuğu için ortak velayet kararı alındı. Daha önce Revna Çakır, aldatıldığını iddia ederek 1,5 milyar lira tazminat ve 3 milyon 300 bin lira nafaka istemişti.

REVNA ÇAKIR'IN ÖMER SARIGÜL'DEN ALACAĞI TAZMİNAT BELLİ OLDU

Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül'ün 2019 yılında evlendiği eşi Revna Sarıgül ile çekişmeli süren boşanma davasında sona gelindi. Ömer Sarıgül ve Revna Sarıgül çifti anlaşmalı olarak boşandı.

Ömer Sarıgül, eski eşi Revna Çakır'a 35 milyon lira tazminat, aylık 10 bin dolar yoksulluk nafakası, çocukları için de 5 bin dolar iştirak nafakası ödeyecek.

REVNA SARIGÜL İLE ÖMER SARIGÜL'ÜN BOŞANMASINDA ORTAK VELAYET KARARI VERİLDİ

Duruşmada Revna Sarıgül’ü avukatları Fatih Volkan ile Didem Konaş Büyükpınar, Ömer Sarıgül’ü de avukat Sibel Engin temsil etti. Anlaşmalı olarak biten davada çiftin 2 çocuğu için ortak velayet kararı alındı.

ÖMER SARIGÜL KİMDİR?

Mustafa Sarıgül ve Aylin Kotil'in oğlu olan Ömer Sarıgül, 1993 yılında doğmuştur. 2026 yılı itibarıyla 33 yaşındadır. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi'nde mimarlık eğitimi alan Sarıgül, iş insanı olarak faaliyet göstermektedir.

REVNA ÇAKIR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Revna Nazlı Sarıgül, 1995 doğumludur. Revna Sarıgül genç yaşta hem eğitim hayatına hem de sosyal medyadaki üretim sürecine odaklanmış durumdadır.