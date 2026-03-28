Hande Erçel'in yasaklı madde soruşturmasında ifadesi ortaya çıktı! Hakan Sabancı'ya dair dikkat çeken sözler

Ünlü oyuncu hakkında yakalama kararı çıkarılan yasaklı madde soruşturmasında, Erçel’in savcılıkta verdiği ifade tüm ayrıntılarıyla ortaya çıktı. İş görüşmesi dışında gece hayatı olmadığını vurgulayan oyuncu, tüm suçlamaları kesin bir dille reddederken, ifadesinde geçen Hakan Sabancı detayı da dikkat çekti. İşte yakalama kararı sonrası ifade veren Hande Erçel'in gündeme bomba gibi düşen savcılık ifadesi...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimleri merkeze alan yasaklı madde operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Hande Erçel, Fikret Orman, Burak Elmas, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan, Güzide Duran ve Lütfiye Tuğçe Özbudak'ta yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltı kararı çıkan ünlüler oldu.
Yurt dışında bulunduğu sırada hakkında gözaltı kararı verilen Hande Erçel’in yurt içine dönüşüyle birlikte süreç hızlandı. Yakalama kararı verilen Erçel, soluğu savcılıkta aldı ve ifadesini verdi. Erçel, test işlemlerinin ardından serbest kaldı. Erçel’in ifade tutanağının ortaya çıkmasıyla magazin dünyası hareketlendi. İşte detaylar...
HANDE ERÇEL'İN YASAKLI MADDE SORUŞTURMASINDA İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Savcılıkta kimlik bilgilerini ve eğitim hayatını aktaran Hande Erçel, soruşturma kapsamında adı geçen yerlere dair şu ifadeleri kullandı;
'Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde halen eğitimime devam ediyorum. Bunun haricinde oyunculukla uğraşıyorum. Dosyada adı geçen çeşitli mekanlarda yalnızca Bebek Otel’in restoran kısmına iş görüşmesi yapmak için birkaç kez gittim. Onun haricinde gece hayatım yoktur.'
'HİÇBİR ÖZEL PARTİYE KATILMADIM'
Hakkında çıkan haberlerde bazı iş adamlarının düzenlediği özel davetlerle anılmasına da açıklık getiren Erçel, bu tür organizasyonlarla hiçbir ilgisinin bulunmadığını söyledi. Hande Erçel ifadesinde konuya dair şu sözleri söyledi;
'Basında çıkan ve belli iş adamlarının düzenlediği iddia edilen hiçbir özel parti ve etkinliğe katılmadım. Dosyada adı geçen ve bu şekilde partiler düzenleyen kimseyi tanımıyorum. Bu parti ve etkinliklerden hiç haberim olmadı ve hiçbir şekilde davet dahi almadım.'
HAKAN SABANCI İDDİALARINA DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
Soruşturma dosyasında adı geçen isimlerden biri de Hakan Sabancı oldu. Hande Erçel, bir zamanlar birlikte olduğu Hakan Sabancı'ya yönelik, kendisinin ya da Sabancı’nın da yasaklı maddeyle bağlantısı olduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Erçel’in bu konudaki açıklaması ise şöyle:
'Yine hayatımın hiçbir döneminde yasaklı madde veya uyarıcı madde kullanmadım. Sağlıklı yaşama işim gereği de dikkat ederim, ayrıca Hakan Sabacı'nın da yasaklı madde ve uyarıcı madde kullandığını hiç görmedim. Ben yaklaşık 13 yıldır ekranların önündeyim, etkileyebileceğim bir kitlenin olduğunun farkında olmam nedeniyle yaşantıma hep dikkat ettim ve herkese örnek olmaya, ülkemi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım ve çalışıyorum. Böyle bir dosyada bu şekilde adımın geçmesi nedeniyle üzüntü duyuyorum, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.'
GÜZİDE DURAN: 'SORUMLULUK BİLİNCİNE SAHİBİM'
Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra yurt dışına çıkış yasağı getirilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski manken Güzide Duran da savcılıkta ifade verdi. Duran, hayatı boyunca yasaklı maddeyle bağının olmadığını söyledi. Güzide Duran verdiği ifadede;
'Modellik hayatıma başladım. Bunun ilk 5 yılı Amerika Birleşik Devleti’ndeydi. Daha sonrasında bu işime Türkiye’de devam ettim. Genellikle, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşadım. 2024 yılında Türkiye’ye dönüş yaptım. Halen Türkiye’de yaşamaktayım. Ben hayatımın hiçbir döneminde yasaklı veya uyarıcı madde kullanmadım. Sağlıklı yaşama önem veririm. Adli Tıp’ta da bu konuda kan, saç, tırnak testi verdim. Bunun sonucunda negatif çıkacağından kesinlikle eminim.' dedi.
FİKRET ORMAN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Duran’a ifadesi sırasında, G.C. isimli bir kişinin beyanlarına dayandırılan bazı iddialar da soruldu. Bu iddialarda Fikret Orman’ın evinde Güzide Duran ile birlikte yasaklı madde kullandığı ve bu durumun Onur Yükçü tarafından çevresindeki kadınlara anlatıldığı söylenmişti. Duran, bu iddialara dair dikkat çeken açıklamalar yaptı;
'G.C. isimli şahsın kim olduğu konusunda herhangi bir fikrim de bulunmamaktadır. Ayrıca bildiğim kadarı ile Fikret Orman’ın da Acarkent’te bir evi bulunmamaktadır. Kendisi ile 2025 yılı mayıs ayından beri de birlikteyiz. Bu zaman zarfında Acarkent’te evinin olduğuna dair hiçbir bilgim ve görgüm de bulunmamaktadır. Ayrıca Fikret Orman ile vakit geçirdiğim süre içerisinde kendisinin yasaklı madde veya uyarıcı madde kullandığını hiç görmedim. Aksine sağlıklı yaşama çok önem vermektedir. Yine ifade içeriğinde geçen Onur Yükçü isimli şahsı tanımıyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum.'
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDILAR
Hande Erçel ve Güzide Duran ifadelerinin tamamlanması sonrası adli kontrol devreye sokuldu. Hande Erçel, yasaklı madde testi için sevk edildiği Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından serbest kaldı. Bununla beraber Güzide Duran’ın da yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla süreci takip edeceği öğrenildi.