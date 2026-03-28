Hande Erçel'in yasaklı madde soruşturmasında ifadesi ortaya çıktı! Hakan Sabancı'ya dair dikkat çeken sözler

HAKAN SABANCI İDDİALARINA DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Soruşturma dosyasında adı geçen isimlerden biri de Hakan Sabancı oldu. Hande Erçel, bir zamanlar birlikte olduğu Hakan Sabancı'ya yönelik, kendisinin ya da Sabancı’nın da yasaklı maddeyle bağlantısı olduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Erçel’in bu konudaki açıklaması ise şöyle:

'Yine hayatımın hiçbir döneminde yasaklı madde veya uyarıcı madde kullanmadım. Sağlıklı yaşama işim gereği de dikkat ederim, ayrıca Hakan Sabacı'nın da yasaklı madde ve uyarıcı madde kullandığını hiç görmedim. Ben yaklaşık 13 yıldır ekranların önündeyim, etkileyebileceğim bir kitlenin olduğunun farkında olmam nedeniyle yaşantıma hep dikkat ettim ve herkese örnek olmaya, ülkemi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım ve çalışıyorum. Böyle bir dosyada bu şekilde adımın geçmesi nedeniyle üzüntü duyuyorum, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.'

