EYT'liler ve emekliler dikkat! Murat Bal'dan banka promosyonu için çarpıcı formül

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Emekliler için banka promosyonu çok kritik önem taşıyor. Peki emeklilerin promosyonda hakları neler? Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal, katıldığı bir televizyon programında emeklilere yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.
Murat Bal, sürecin geldiği noktayı şu sözlerle ifade etti:
"Nisan 2023’te 2 milyonu aşkın insan EYT düzenlemesi kapsamında hatırlayacaksınız emekli olmuşlardı. Onların şu an bankalardan aldıkları promosyonun o 3 yıllık taahhüt süresi sona erdi ve yenilenme zamanı geldi. 50 bin promosyon ödemesi, artı 50 bin faizsiz kredi veren bankalar da var. Daha farklı tekliflerde bulunanlar da elbette var"
Yüksek görünen promosyon rakamlarına da açıklık getiren Bal, "Direkt nakit promosyonda yok o rakamlar. Nerede var? Belli oranlarda kredi, faizsiz kredi verilebiliyor. Size hoş geldin faizi verilebiliyor mevduatınıza, oradan bir avantaj sağlayabiliyorsunuz. Veyahut da ek taahhütlerle; nedir bu ek taahhütler? Fatura talimatı veriyorsunuz, hesabınıza otomatik ödeme tanımlıyorsunuz gibi. Her bankanın kendine özgü birkaç uygulaması var. Bu uygulamalar üzerinden promosyon alınabiliyor" dedi.
Kampanyalarda gizli şart olup olmadığı sorusuna değinen Bal, "Yok, gizli şart yok. Yani o açık. Ama şöyle bir şey söyleyeyim: Rakamlar çok yüksek değil aslında. 2023 yılında kamu bankaları promosyonlarını 8–12 bin liraya çıkardılar. Kamu bankaları bunu çıkardığında özel bankaların 5–6 binlerde promosyon rakamları vardı. Bir anda özel bankalarda bir rekabet yarışı başladı. Rakamlar da 15’lere, 20’lere çıkmıştı" dedi.
Mevcut durumda artışın sınırlı kaldığını belirten Bal, "Üç yıldır asıl meselenin kamu bankalarındaki promosyonun artmaması olduğunu düşünüyorum. Bu promosyon rakamları yüksek falan değil, daha da yükselebilir. Kamu bankaları eğer bir rakam açıklarsa, üçüncü yılın sonunda işte o zaman özel bankalarda ciddi bir rekabet yarışının başlayacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Bal, "Mesela yaşadığınız şehirde 6–7–8 ay kalıyorsunuz ama o bankanın bir şubesi bile yok. Bir imza ihtiyacı olsa şehirler arası yolculuk yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bunun gibi konulara dikkat etsinler. ATM ağına dikkat etsinler. Kolay ulaşabilecekleri bir şube önemli" diyerek emeklileri uyardı.
ATM kullanımında kesinti ihtimaline de değinen Bal, "Parayı çekerken bazı ATM’ler komisyon alabiliyor. Bunlara da dikkat etsinler" dedi.
Mevcut bankayla pazarlık yapılabileceğini belirten Murat Bal,"Başka bir bankada daha yüksek bir promosyon gördünüz ve değiştirmek istiyorsunuz. Kendi bankanıza ‘Bakın böyle bir durum var, siz de bu rakamları verebilir misiniz?’ diye sorabilirsiniz. Bazı bankaların bunu kabul ettiğine şahit oldum"şeklinde konuştu.
En çok merak edilen konulardan biri olan cayma hakkına da açıklık getiren Bal, "Biz üç sene söz verdik diye üç sene kalmak zorunda değiliz. Diyelim ki siz 9 bin lira promosyonla iki sene önce bir bankaya maaşınızı taşıdınız. Bu 9 bin liranın 6 bin lirasını hak ettiniz demektir. 3 bin liralık bir borcunuz kaldı. Diğer bankada 25–30 bin lira promosyon gördünüz. Hiçbir sorun yok. Diğer bankaya maaşınızı taşıyorsunuz, o 3 bin lirayı yeni bankanız eski bankanıza ödüyor" diyerek cayma hakkına dikkat çekti.
Taşıma işleminin kolaylığına da değinen Bal, "Eski bankanıza gitmenize gerek yok. Yeni bankaya giderek ya da e-Devlet üzerinden maaş taşıma işlemini yapabilirsiniz" dedi.
Emeklilere çağrıda bulunan Bal, "Hiçbirimiz bankalardan daha zengin değiliz. Dolayısıyla vatandaş olarak, emekli olarak nerede menfaatimiz varsa oraya gitme hakkımız var. Bu zaten kanunen de mümkün. Vatandaşlarımız bu konuda çekinmesin, haklarının peşinde olsunlar" dedi.
Özel sektör çalışanlarının promosyon durumuna da değinen Bal, "Burada şirket politikası söz konusu. Şirket hangi bankayla çalışırsa tercih ona ait. Bu konuda yeni bir kanuni düzenleme yapılırsa ancak çalışanlar açısından bir hak doğabilir. Onun haricinde işverenin tasarrufundadır. Ama bunun için kamuoyu oluşturulabilir" diyerek sözlerini tamamladı.