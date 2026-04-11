Beşiktaş'ın güncel borcu açıklandı!

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'nda gerçekleştirilen Divan Kurulu toplantısında, kulübün mali tablosuna dair kritik veriler paylaşıldı. Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, kürsüye çıkarak siyah-beyazlı camiayı borç yükümlülükleri konusunda detaylı bir şekilde bilgilendirdi.

Özetle

BORÇ 24 MİLYAR BARAJINI AŞTI

Toplantıda mali raporları sunan Şentürk, Beşiktaş’ın ekonomik tablosunun ulaştığı son noktayı rakamlarla gözler önüne serdi. Yapılan açıklamaya göre; kulübün 30 Kasım 2025 tarihi itibarıyla toplam borcu 24 milyar 362 milyon 49 bin 178 lira olarak kayıtlara geçti.

ÜÇ AYDA DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Paylaşılan veriler, kulübün borç sarmalındaki ivmeyi de ortaya koydu. Hatırlanacağı üzere, Beşiktaş’ın 31 Ağustos 2025 tarihindeki toplam borcu 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 lira olarak ilan edilmişti. Son veriler ışığında, kulübün borç miktarının ağustos sonundan kasım sonuna kadar geçen kısa sürede ciddi bir artış gösterdiği gözlemlendi.