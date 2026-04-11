Feci kazada aynı aileden 3 kişi can verdi! Manisa'da acı olay

Manias'nın Turgutlu ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Eğimli arazide kontrolden çıkan traktör devrilirken kazada aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi.

Feci kazada aynı aileden 3 kişi can verdi! Manisa'da acı olay
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.04.2026
saat ikonu 11:18
|
GÜNCELLEME:
11.04.2026
saat ikonu 11:18

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sabah saatlerinde feci bir meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Kabaçınar Mahallesi Kerpiçli mevkisi oldu.

Feci kazada aynı aileden 3 kişi can verdi! Manisa'da acı olay

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Kabaçınar Mahallesi Kerpiçli mevkisinde meydana geldi.
Hayatını kaybedenler arasında traktör sürücüsü Mehmet Gökçen (72), eşi Emine Gökçen (69) ve oğulları Rıfat Gökçen (41) bulunuyor.
Sürücü Mehmet Gökçen'in ehliyetinin olmadığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Feci kazada aynı aileden 3 kişi can verdi! Manisa'da acı olay

Edinilen bilgiye göre, 72 yaşındaki Mehmet Gökçen'in kullandığı traktör, eğimli arazide seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücünün yanı sıra araçta bulunan sürücünün eşi 69 yaşındaki Emine Gökçen ve 41 yaşındaki oğlu Rıfat Gökçen hayatını kaybetti.

Feci kazada aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybetmesi, yakınlarını ve mahalle sakinlerini yasa boğdu.

Feci kazada aynı aileden 3 kişi can verdi! Manisa'da acı olay

Öte yandan sürücü Mehmet Gökçen'in ehliyetinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

