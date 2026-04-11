Feci kazada aynı aileden 3 kişi can verdi! Manisa'da acı olay

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sabah saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Kabaçınar Mahallesi Kerpiçli mevkisi oldu.
Edinilen bilgiye göre, 72 yaşındaki Mehmet Gökçen'in kullandığı traktör, eğimli arazide seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücünün yanı sıra araçta bulunan sürücünün eşi 69 yaşındaki Emine Gökçen ve 41 yaşındaki oğlu Rıfat Gökçen hayatını kaybetti.
Feci kazada aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybetmesi, yakınlarını ve mahalle sakinlerini yasa boğdu.
Öte yandan sürücü Mehmet Gökçen'in ehliyetinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.