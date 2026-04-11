İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

HABERİN ÖZETİ İsrail Konsolosluğu önünde saldırı soruşturmasında yeni gelişme! İstanbul Beşiktaş'ta polislere yönelik saldırıyla ilgili operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Beşiktaş'ta polislere yönelik bir saldırı gerçekleşti. Saldırıya ilişkin düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından 12 zanlı, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Teröristler Onur Çelik ve Enes Çelik'in tedavileri sürerken, diğer 3 zanlının da emniyetteki işlemleri devam ediyor.