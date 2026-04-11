Dünya
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Dünyanın gözü kulağı Pakistan'daki kritik görüşmelerde! ABD ve İran heyetleri İslamabad'a ulaştı

ABD ile İran günlerdir devam eden çatışmaların ardından ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesi için Pakistan’ın başkenti İslamabad’da kritik görüşmeler gerçekleştirecek. Bu kapsamda iki tarafın da heyetleri Pakistan'a ulaştı. Görüşmelerin Türkiye saatiyle 13.00'te başlaması bekleniyor.

GİRİŞ:
11.04.2026
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
11.04.2026
saat ikonu 10:28

ABD Başkanı 'ın 'İran'a saldıracağız' açıklamasının ardında ilan edildiğini duyurmuştu. 2 haftalık ateşkesin ardından ABD ile müzakereleri yürütecek heyet İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ’ın başkenti İslamabad’a ulaştı. İran devlet televizyonuna göre, heyette Kalibaf’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Savunma Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ve Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti’nin yer alıyor. Görüşmelerin Türkiye saatiyle 13.00'te başlaması bekleniyor.

HABERİN ÖZETİ

Dünyanın gözü kulağı Pakistan'daki kritik görüşmelerde! ABD ve İran heyetleri İslamabad'a ulaştı

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
ABD ve İran arasındaki müzakereler, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırılacağı açıklamasının ardından ilan edilen 2 haftalık ateşkesin ardından Pakistan'ın başkenti İslamabad'da başladı.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlığındaki heyet, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Savunma Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ve Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti'yi içeriyor.
Müzakerelerin başlaması için İran'ın ön koşullarının kabul edilmesi bekleniyor.
ABD heyetine Başkan Yardımcısı JD Vance liderlik ediyor ve ona Jared Kushner ile Steve Witkoff eşlik ediyor.
Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini ve İran'dan 10 maddelik uygulanabilir bir teklif aldıklarını belirtti.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, müzakerelerin 15 gün içinde sonuçlandırılmasını hedeflediklerini bildirdi.
Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi için çaba gösterdi.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Dünyanın gözü kulağı Pakistan'daki kritik görüşmelerde! ABD ve İran heyetleri İslamabad'a ulaştı

ŞARTLAR KABUL EDİLİRSE GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Haberde, İran’ın müzakerelerin başlaması için öne sürdüğü ön koşulların kabul edilmesi halinde bazı milletvekilleri ile güvenlik, siyasi, askeri, ekonomik ve hukuki komisyonların da bulunduğu heyetin görüşmelere başlayacağı kaydedildi.

Dünyanın gözü kulağı Pakistan'daki kritik görüşmelerde! ABD ve İran heyetleri İslamabad'a ulaştı

ABD HEYETİ DE PAKİSTAN'A ULAŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelere liderlik etmesi için Başkan Yardımcısı JD Vance’i görevlendirdi. Bu hamle, Washington’ın anlaşmayı sonuçlandırma konusundaki kararlılığının en güçlü işareti olarak yorumlandı.

Vance’e, Trump’ın damadı ve eski danışmanı Jared Kushner ile Ortadoğu temsilcisi Steve Witkoff eşlik ediyor.

ABD HEYETİ DE PAKİSTAN'A ULAŞTI

“İRAN SAVAŞTAKİ HEDEFLERİNE ULAŞTI"

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.
Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

“İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.
Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

10 MADDELİK TEKLİFTE NELER VAR?

İran devlet medyası 10 maddelik ateşkesin şartlarını açıkladı.

-ABD'nin ilkesel olarak saldırmazlık garantisi vermesi

-Hürmüz Boğazı'ndan geçişin, İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içinde kontrollü şekilde yapılması

-Uranyum zenginleştirmenin kabul edilmesi
-İran'a tüm yaptırımların kaldırılması
-İran'a birincil yaptırımların kaldırılması
-BM Güvenlik Konseyi kararlarının sona erdirilmesi
-Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kararlarının sona erdirilmesi
-İran'a verilen zararların hesaplamalara göre tamamen tazmin edilmesi ve dondurulmuş tüm İran varlıklarının serbest bırakılması
-ABD savaş güçlerinin bölgedeki tüm üs ve konuşlanma noktalarından çekilmesi
-Lübnan dahil tüm cephelerde müttefik gruplara karşı savaşın sona ermesi

KonuDetay
ABD'nin Tutumuİlkesel olarak saldırmazlık garantisi vermesi
Hürmüz Boğazı Geçişiİran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içinde kontrollü şekilde yapılması
Uranyum ZenginleştirmeKabul edilmesi
Yaptırımlarİran'a tüm yaptırımların kaldırılması, İran'a birincil yaptırımların kaldırılması
BM KararlarıBM Güvenlik Konseyi kararlarının sona erdirilmesi
IAEA KararlarıUluslararası Atom Enerjisi Ajansı kararlarının sona erdirilmesi
Tazminat ve Varlıklarİran'a verilen zararların hesaplamalara göre tamamen tazmin edilmesi ve dondurulmuş tüm İran varlıklarının serbest bırakılması
ABD Askeri VarlığıABD savaş güçlerinin bölgedeki tüm üs ve konuşlanma noktalarından çekilmesi
Cepheler ve MüttefiklerLübnan dahil tüm cephelerde müttefik gruplara karşı savaşın sona ermesi
