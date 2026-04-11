Dünyanın gözü kulağı Pakistan'daki kritik görüşmelerde! ABD ve İran heyetleri İslamabad'a ulaştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'İran'a saldıracağız' açıklamasının ardında ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu. 2 haftalık ateşkesin ardından ABD ile müzakereleri yürütecek heyet İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf Pakistan’ın başkenti İslamabad’a ulaştı. İran devlet televizyonuna göre, heyette Kalibaf’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Savunma Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ve Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti’nin yer alıyor. Görüşmelerin Türkiye saatiyle 13.00'te başlaması bekleniyor.
Haberde, İran’ın müzakerelerin başlaması için öne sürdüğü ön koşulların kabul edilmesi halinde bazı milletvekilleri ile güvenlik, siyasi, askeri, ekonomik ve hukuki komisyonların da bulunduğu heyetin görüşmelere başlayacağı kaydedildi.
ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelere liderlik etmesi için Başkan Yardımcısı JD Vance’i görevlendirdi. Bu hamle, Washington’ın anlaşmayı sonuçlandırma konusundaki kararlılığının en güçlü işareti olarak yorumlandı.
Vance’e, Trump’ın damadı ve eski danışmanı Jared Kushner ile Ortadoğu temsilcisi Steve Witkoff eşlik ediyor.
ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.
Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.
“İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.
Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.
Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.
İran devlet medyası 10 maddelik ateşkesin şartlarını açıkladı.
-ABD'nin ilkesel olarak saldırmazlık garantisi vermesi
-Hürmüz Boğazı'ndan geçişin, İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içinde kontrollü şekilde yapılması
-Uranyum zenginleştirmenin kabul edilmesi
-İran'a tüm yaptırımların kaldırılması
-İran'a birincil yaptırımların kaldırılması
-BM Güvenlik Konseyi kararlarının sona erdirilmesi
-Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kararlarının sona erdirilmesi
-İran'a verilen zararların hesaplamalara göre tamamen tazmin edilmesi ve dondurulmuş tüm İran varlıklarının serbest bırakılması
-ABD savaş güçlerinin bölgedeki tüm üs ve konuşlanma noktalarından çekilmesi
-Lübnan dahil tüm cephelerde müttefik gruplara karşı savaşın sona ermesi
