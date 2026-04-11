SON DAKİKA!
11.04.2026

ORTA DOĞU'YA BİNLERCE ASKER GÖNDERME PLANI

ABD, İsrail ve İran arasındaki geçici ateşkeste yeni gelişmeler yaşanıyor. ABD'nin müzakere görüşmelerini bozacak bir planlama yaptığı öne sürüldü. ABD ve İran arasında İslamabad'da görüşme beklenirken, ABD'nin Orta Doğu'ya 1500 ila 2 bin yeni asker göndermeyi planladığı açıklandı.

ORTA DOĞU'YA SEVKİYAT

Wall Street Journal gazetesinin konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD, İslamabad'da yapılması planlanan görüşmelere rağmen Orta Doğu'ya sevkiyatlarını sürdürüyor. ABD son dönemde Orta Doğu'ya yeni savaş uçakları gönderirken, 82. Hava İndirme Tümeni'nden 1500 ila 2 bin askeri de bölgeye göndermeye hazırlanıyor.
Ayrıca ABD Donanmasından bir yetkili binlerce deniz piyadesinin de bölgeye yola çıktığını aktardı.

Tarih 10:04

BAD VE İRAN HEYETLERİ PAKİSTAN'DA

ABD ile İran günlerdir devam eden çatışmaların ardından ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesi için Pakistan’ın başkenti İslamabad’da kritik görüşmeler gerçekleştirecek. Bu kapsamda iki tarafın da heyetleri Pakistan'a ulaştı.
 

Tarih 09:35

BÖLGEDE SİRENLER ÇALDI

İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine düzenlenen roket ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle bölgede sık sık sirenlerin çaldığı bildirildi.

Tarih 09:30

HAVA SALDIRILARININ DETAYLARI

İsrail ordusu, 28 Şubat'ta ABD ile İran'a karşı başlattığı savaşta şu ana kadar 10 bin 800'den fazla hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Washington ile Tahran yönetimleri arasında 8 Nisan'da sağlanan geçici ateşkese kadar İsrail ordusunun İran'a düzenlediği hava saldırılarının detayları paylaşıldı.

