Çantayı kaptırmadı, kapkaççıyı metrelerce kovaladı! Hatay'daki o anlar kamerada

Hatay'ın Antakya ilçesinde içi para dolu iş çantasıyla dükkanına giden kuyumcu İsmail Cabiroğlu, iş yerine ulaşmasına metreler kala daha önce hiç görmediği bir şahıs tarafından kapkaça uğradı. Çantayı kapkaççıya kaptırmayan Cabiroğlu, şahsı koşarak yakalamak istese de başarısız oldu. Cabiroğlu'nun kapkaççının saldırısına uğradığı ve şahsı yakalamak için metrelerce kovaladığı anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

