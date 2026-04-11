Benzin ve motorine zam: Akaryakıt fiyatları güncellendi

GİRİŞ:
11.04.2026
saat ikonu 06:45
GÜNCELLEME:
11.04.2026
saat ikonu 06:45
Akaryakıt fiyatları 11 Nisan 2026

ABD-İsrail-İran savaşında taraflar kalıcı ateşkes için müzakere masasına oturmaya hazırlanırken, Hürmüz Boğazı'nın hâlâ kapalı olması petrol fiyatlarında dalgalanmalara sebep oldu. Dün indirim yapılan benzin ve motorine bugün zam geldi. İşte 11 Nisan 2026 Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları...

Cuma günü 12,86 TL ile tek seferde en büyük indirimi gören motorin ve 1,07 TL'lik indirimin yansıdığı benzine zam geldi. Akaryakıta çifte zam tabelaya yansıdı.

MOTORİNE YENİ ZAM

Cumartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 4,13 TL zam geldi.

BENZİNE 'EŞEL MOBİL' FRENİ

Benzine ise 1,78 TL zam yapıldı. Ancak "Eşel Mobil" uygulaması sayesinde bu artışın tamamı değil 45 kuruşluk tutarı pompaya yansıtıldı.

Çifte zam sonrası 11 Nisan 2026 tarihli akaryakıt fiyatlarında oluşan güncel tablo şöyle...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 62.63 TL/LT
Motorin: 76.56 TL/LT
LPG: 34.99 TL/LT

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.49 TL/LT
Motorin: 76.42 TL/LT
LPG: 34.39 TL/LT

ANKARA

Benzin: 63.61 TL/LT
Motorin: 77.69 TL/LT
LPG: 34.87 TL/LT

İZMİR

Benzin: 63.88 TL/LT
Motorin: 77.97 TL/LT
LPG: 34.79 TL/LT

