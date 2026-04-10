Akaryakıta rekor indirim! Tarihi düşüş pompa fiyatlarına yansıdı

Orta Doğu'daki savaşta iki haftalık geçici ateşkes kararı alınmasının ardından petrol fiyatları hızla düşüşe geçti. Brent petrolün 100 doların altına inmesiyle akaryakıta indirimin yolu açıldı. Çarşamba günü yapılan rekor zamdan sonra fiyatlarda bu kez tarihi bir düşüş yaşandı. 10 Nisan Cumartesi gününden itibaren motorin ve benzine çifte indirim geldi.