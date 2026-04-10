Akaryakıta rekor indirim! Tarihi düşüş pompa fiyatlarına yansıdı

10 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları

Orta Doğu'daki savaşta iki haftalık geçici ateşkes kararı alınmasının ardından petrol fiyatları hızla düşüşe geçti. Brent petrolün 100 doların altına inmesiyle akaryakıta indirimin yolu açıldı. Çarşamba günü yapılan rekor zamdan sonra fiyatlarda bu kez tarihi bir düşüş yaşandı. 10 Nisan Cumartesi gününden itibaren motorin ve benzine çifte indirim geldi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşı Tahran yönetiminin misillemeleri ve Hürmüz Boğazı'nı petrol gemilerinin geçişine kapaması, küresel çapta enerji krizine yol açtı. Yaşanan gelişmelerle birlikte Brent petrol fiyatları fırlayınca akaryakıta da zam üstüne zam geldi.

AKARYAKITA ÇİFTE İNDİRİM

ABD ve İran, yürüttükleri müzakerelerin ardından 40 gündür devam eden saldırılara iki haftalık ara vererek geçici ateşkes sağladı. Ateşkes sonrası petrol fiyatları düşünce akaryakıt fiyatlarında da tarihi indirim yaşandı.

MOTORİN VE BENZİNE İNDİRİM POMPAYA YANSIDI

10 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 12,86 TL, benzine ise 1,07 TL indirim geldi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Çifte indirimin ardından 10 Nisan 2026 tarihi itibarıyla oluşan güncel akaryakıt fiyatları şöyle...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 62.18 TL/LT
Motorin: 72.43 TL/LT
LPG: 34.99 TL/LT

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.03 TL/LT
Motorin: 72.28 TL/LT
LPG: 34.39 TL/LT

ANKARA

Benzin: 63.15 TL/LT
Motorin: 73.56 TL/LT
LPG: 34.87 TL/LT

İZMİR

Benzin: 63.43 TL/LT
Motorin: 73.84 TL/LT
LPG: 34.79 TL/LT

