Düşürdüğü telefonu almaya çalışan yayaya otomobil çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde karşıdan karşıya geçerken düşürdüğü telefonunu almak için yeniden yola inen Suriye uyruklu Ahmed E.'ye (32) Cihan A.'nın (30) kullandığı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Ahmet E. hastanede tedavi altına alınırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

