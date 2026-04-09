Elbistan’da korkunç kaza: Otomobilin çarptığı kadın havada savruldu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi Kışla Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki yaya yolunu kullanarak karşıya geçmek isteyen N.D. isimli kadına, seyir halindeki bir otomobil hızla çarptı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kan donduran görüntülerde; çarpmanın etkisiyle talihsiz kadının metrelerce havaya savrulup yola düştüğü anlar yer aldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve ivedilikle hastaneye kaldırılan N.D.’nin, hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

