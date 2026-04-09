ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarının ardından Tahran'ın misilleme olarak Hürmüz Boğazı'nı kapatması Rusya'nın yararına oldu. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla doğan küresel enerji krizi, Rusya'nın petrol gelirlerinde büyük bir artış sağladı.

HABERİN ÖZETİ ABD, İsrail, İran savaşından bir ülke çok karlı çıktı! Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması kazanca boğdu ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması, küresel enerji krizi yaratarak Rusya'nın petrol gelirlerinde önemli bir artışa neden oldu. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla Brent petrol fiyatı 100 doları aştı. Rusya'nın petrol vergisi nisan ayında iki kat artarak 9 milyar dolara yükseldi. Rus petrol ve gazına yönelik talep birçok bölgede hızla arttı. ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30'da ateşkesi kabul ettiğini duyurdu. Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini belirtti.

Brent petrol fiyatının 100 doları aşmasıyla beraber Rusya'nın en önemli gelir kalemi petrol vergisi nisan ayında iki kat arttı ve 9 milyar dolara yükseldi. Bu durum, Rusya’nın İran kaynaklı krizden önemli bir ekonomik avantaj sağladığını ortaya koydu.

SON DÖNEMİN EN YÜKSEK NOKTALARINDAN BİRİ

İran'ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması, enerji piyasalarında sert dalgalanmaya yol açtı. Bu gelişme, petrol fiyatlarını hızla yukarı taşıdı. Petrol üretiminden alınan 'maden çıkarma vergisi' mart ayında 327 milyar ruble seviyesindeyken, nisan ayında yaklaşık 700 milyar rubleye (9 milyar dolar) çıktı

Rusya Ekonomi Bakanlığı verileri, ülkenin ihraç ettiği Urals tipi petrolün ortalama fiyatının şubat ayına kıyasla mart ayında yüzde 70’in üzerinde artarak varil başına 77 dolara ulaştığını gösterdi. Bu seviye, hem son dönemin en yüksek noktalarından biri hem de bütçede öngörülen fiyatın oldukça üzerinde.

Kremlin, küresel enerji krizinin etkisiyle Rus petrol ve gazına yönelik talebin birçok bölgede hızla arttığını açıkladı.

ABD, İRAN, İSRAİL SAVAŞINDA NELER OLDU?

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.