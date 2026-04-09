ABD, ve İran arasında 2 haftalık ateşkeste karar kılındı. Fakat ateşkes oldukça kırılgan, taraflar elleri tetikte bekliyor ve Tahran'ın 'Lübnan talebi' ise yerine getirilmedi. İran, ateşkesin Lübnan'ı da kapsamasını, saldırıların durmasını istedi. Fakat ABD ve İsrail bu konuda söz vermediklerini bildirdi. İran'ın bu talebin yerine getirilmemesi üzerine yeniden Hürmüz Boğazı'nı kapattığı öne sürüldü.

Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı mı? Petrol tankeri geri döndü, yeni rota açıklandı, Devrim Muhafızları ile koordinasyon şart

HABERİN ÖZETİ Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı mı? Petrol tankeri geri döndü, yeni rota açıklandı, Devrim Muhafızları ile koordinasyon şart ABD ve İran arasında kırılgan bir ateşkesin ilan edildiği, ancak İran'ın Lübnan'ı kapsayan ateşkes talebinin yerine getirilmemesi üzerine Hürmüz Boğazı'nda yeni düzenlemeler getirildiği öne sürülüyor. İran'ın Lübnan'ı da kapsayan ateşkes talebinin ABD ve İsrail tarafından reddedilmesi üzerine Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığı iddia edildi. Hürmüz Boğazı'na yaklaşan bir petrol tankeri geri dönerek Basra Körfezi'ne yöneldi. İran Devrim Muhafızları Donanması ile koordinasyon ve belirlenmiş güzergahları kullanma zorunluluğu getirildi. 'Gemi karşıtı mayın bulunma ihtimali' nedeniyle alternatif güzergahlar belirlendi. İran, iki haftalık ateşkes süresince gemilerden Hürmüz Boğazı geçişi için varil başına 1 dolar ücret talep edeceğini duyurdu. Ücretlerin Bitcoin de dahil dijital para birimleriyle ödeneceği belirtildi.

PETROL TANKERİ GERİ DÖNDÜ

İran basınından Press TV'nin haberine göre, Hürmüz Boğazı'na yaklaşan 'AUROURA' isimli bir petrol tankeri boğaz çıkışına yaklaştığı sırada ani bir manevrayla geri döndü ve Basra Körfezi'ne yöneldi. Gemi takip platformu MarineTraffic verilerine göre ise tanker, Basra Körfezi'ne demirledi.

ABD Hazine Bakanlığı, söz konusu tankerin İran petrolünü yaptırımları delerek taşımak için kullanıldığını ileri sürüyor. Tankerin bu nedenle yaptırım listesinde yer aldığı belirtiliyor.

DEVRİM MUHAFIZLARIYLA KOORDİNASYON ŞART

Tasnim Haber Ajansı'na göre ise Hürmüz Boğazı'nda çok sayıda gemi mahsur kaldı, gemiler bekletiliyor. İran devlet televizyonu IRIB ise gemi geçişlerine yeni düzenleme getirildiğini duyurdu. Haberde, boğazdan geçmek isteyen gemilerin artık İran Devrim Muhafızları Donanması ile koordinasyon sağlaması ve belirlenen güzergâhları kullanmasının zorunlu hale getirildiği belirtildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA MAYIN ÖNLEMİ, YENİ ROTALAR VAR

Basra Körfezi'ndeki savaş durumu nedeniyle 'gemi karşıtı mayın bulunma ihtimali' sebebiyle alternatif güzergahlar belirlendiği açıklandı. boğazdan geçecek tüm gemilerin Devrim Muhafızları Donanması ile koordinasyon içinde hareket etmesi gerektiği ifade edildi.

Madde Detay Giriş Rotası Umman Denizi’nden Larak Adası’nın kuzeyinden geçilerek Basra Körfezi’ne ilerlenmesi Çıkış Rotası Basra Körfezi’nden çıkışta Larak Adası’nın güneyinden geçilerek Umman Denizi’ne yönelinmesi Uygulama Nedeni Bölgedeki güvenlik riskleri Açıklama İranlı yetkililer, uygulamanın bölgedeki güvenlik riskleri nedeniyle hayata geçirildiğini vurguladı.

HÜRMÜZ TARİFESİ: VARİL BAŞINA 1 DOLAR

Öte yandan İran Petrol, Doğalgaz ve Petrokimya Ürünleri İhracatçıları Birliği sözcüsü Hamid Hüseyni yaptığı açıklamada, İran'ın iki haftalık ateşkes süresince gemilerden Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için ücret talep edeceğini söyledi.

Hüseyni, Financial Times'a verdiği demeçte, "Her şey geçebilir, ancak prosedür her gemi için zaman alacak ve İran acele etmiyor" diye konuştu. Her tankerin ücretin bildirilmesinden önce kargo detaylarını e-posta ile göndermesi gerektiğini belirten yetkili, tarifenin varil başına 1 dolar olacağını söyledi.

Hüseyni, ödemelerin Bitcoin de dahil olmak üzere dijital para birimleriyle yapıldığını, boş tankerlerin ise serbestçe geçebileceğini söylerken bu kararın arka planını "Bu 2 haftanın silah transferi için kullanılmadığından emin olmak istiyoruz. İran'ın neyin girip çıktığını izlemesi gerekiyor" diye açıkladı.