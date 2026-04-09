SON DAKİKA!
Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı mı? Petrol tankeri geri döndü, yeni rota açıklandı, Devrim Muhafızları ile koordinasyon şart

İran'ın ateşkes taleplerinden biri olan ''Lübnan'a saldırıları durdurun'' şartı ABD ve İsrail tarafından kabul görmedi. İran'ın bu şartın yerine getirilmemesi üzerine Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığı öne sürüldü. Bu gelişme üzerine bir petrol tankerinin Boğaz'dan geri döndürülmesi de dikkat çekti.

GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 09:54
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 09:58

ABD, ve arasında 2 haftalık ateşkeste karar kılındı. Fakat oldukça kırılgan, taraflar elleri tetikte bekliyor ve Tahran'ın 'Lübnan talebi' ise yerine getirilmedi. İran, ateşkesin Lübnan'ı da kapsamasını, saldırıların durmasını istedi. Fakat ABD ve İsrail bu konuda söz vermediklerini bildirdi. İran'ın bu talebin yerine getirilmemesi üzerine yeniden 'nı kapattığı öne sürüldü.

Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı mı? Petrol tankeri geri döndü, yeni rota açıklandı, Devrim Muhafızları ile koordinasyon şart

ABD ve İran arasında kırılgan bir ateşkesin ilan edildiği, ancak İran'ın Lübnan'ı kapsayan ateşkes talebinin yerine getirilmemesi üzerine Hürmüz Boğazı'nda yeni düzenlemeler getirildiği öne sürülüyor.
İran'ın Lübnan'ı da kapsayan ateşkes talebinin ABD ve İsrail tarafından reddedilmesi üzerine Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığı iddia edildi.
Hürmüz Boğazı'na yaklaşan bir petrol tankeri geri dönerek Basra Körfezi'ne yöneldi.
İran Devrim Muhafızları Donanması ile koordinasyon ve belirlenmiş güzergahları kullanma zorunluluğu getirildi.
'Gemi karşıtı mayın bulunma ihtimali' nedeniyle alternatif güzergahlar belirlendi.
İran, iki haftalık ateşkes süresince gemilerden Hürmüz Boğazı geçişi için varil başına 1 dolar ücret talep edeceğini duyurdu.
Ücretlerin Bitcoin de dahil dijital para birimleriyle ödeneceği belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı mı? Petrol tankeri geri döndü, yeni rota açıklandı, Devrim Muhafızları ile koordinasyon şart

PETROL TANKERİ GERİ DÖNDÜ

İran basınından Press TV'nin haberine göre, Hürmüz Boğazı'na yaklaşan 'AUROURA' isimli bir petrol tankeri boğaz çıkışına yaklaştığı sırada ani bir manevrayla geri döndü ve Basra Körfezi'ne yöneldi. Gemi takip platformu MarineTraffic verilerine göre ise tanker, Basra Körfezi'ne demirledi.

ABD Hazine Bakanlığı, söz konusu tankerin İran petrolünü yaptırımları delerek taşımak için kullanıldığını ileri sürüyor. Tankerin bu nedenle yaptırım listesinde yer aldığı belirtiliyor.

Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı mı? Petrol tankeri geri döndü, yeni rota açıklandı, Devrim Muhafızları ile koordinasyon şart

DEVRİM MUHAFIZLARIYLA KOORDİNASYON ŞART

Tasnim Haber Ajansı'na göre ise Hürmüz Boğazı'nda çok sayıda gemi mahsur kaldı, gemiler bekletiliyor. İran devlet televizyonu IRIB ise gemi geçişlerine yeni düzenleme getirildiğini duyurdu. Haberde, boğazdan geçmek isteyen gemilerin artık İran Donanması ile koordinasyon sağlaması ve belirlenen güzergâhları kullanmasının zorunlu hale getirildiği belirtildi.

Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı mı? Petrol tankeri geri döndü, yeni rota açıklandı, Devrim Muhafızları ile koordinasyon şart

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA MAYIN ÖNLEMİ, YENİ ROTALAR VAR

Basra Körfezi'ndeki savaş durumu nedeniyle 'gemi karşıtı mayın bulunma ihtimali' sebebiyle alternatif güzergahlar belirlendiği açıklandı. boğazdan geçecek tüm gemilerin Devrim Muhafızları Donanması ile koordinasyon içinde hareket etmesi gerektiği ifade edildi.

MaddeDetay
Giriş RotasıUmman Denizi’nden Larak Adası’nın kuzeyinden geçilerek Basra Körfezi’ne ilerlenmesi
Çıkış RotasıBasra Körfezi’nden çıkışta Larak Adası’nın güneyinden geçilerek Umman Denizi’ne yönelinmesi
Uygulama NedeniBölgedeki güvenlik riskleri
Açıklamaİranlı yetkililer, uygulamanın bölgedeki güvenlik riskleri nedeniyle hayata geçirildiğini vurguladı.

HÜRMÜZ TARİFESİ: VARİL BAŞINA 1 DOLAR

Öte yandan İran Petrol, Doğalgaz ve Petrokimya Ürünleri İhracatçıları Birliği sözcüsü Hamid Hüseyni yaptığı açıklamada, İran'ın iki haftalık ateşkes süresince gemilerden Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için ücret talep edeceğini söyledi.

Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı mı? Petrol tankeri geri döndü, yeni rota açıklandı, Devrim Muhafızları ile koordinasyon şart

Hüseyni, Financial Times'a verdiği demeçte, "Her şey geçebilir, ancak prosedür her gemi için zaman alacak ve İran acele etmiyor" diye konuştu. Her tankerin ücretin bildirilmesinden önce kargo detaylarını e-posta ile göndermesi gerektiğini belirten yetkili, tarifenin varil başına 1 dolar olacağını söyledi.

Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı mı? Petrol tankeri geri döndü, yeni rota açıklandı, Devrim Muhafızları ile koordinasyon şart

Hüseyni, ödemelerin Bitcoin de dahil olmak üzere dijital para birimleriyle yapıldığını, boş tankerlerin ise serbestçe geçebileceğini söylerken bu kararın arka planını "Bu 2 haftanın silah transferi için kullanılmadığından emin olmak istiyoruz. İran'ın neyin girip çıktığını izlemesi gerekiyor" diye açıkladı.

Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı mı? Petrol tankeri geri döndü, yeni rota açıklandı, Devrim Muhafızları ile koordinasyon şart
