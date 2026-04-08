Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen varil başına 1 dolar ödeyecek! İran kripto da kabul ediyor

ABD ve İran arasındaki 2 haftalık ateşkeste Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı açma şartlarından biriydi. İran kısmi olarak Hürmüz Boğazı'nı açtı ve iki gemi Boğaz'dan geçiş yaptı.
İran Petrol, Doğalgaz ve Petrokimya Ürünleri İhracatçıları Birliği sözcüsü Hamid Hüseyni yaptığı açıklamada, İran'ın iki haftalık ateşkes süresince gemilerden Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için ücret talep edeceğini söyledi.
Hüseyni, Financial Times'a verdiği demeçte, "Her şey geçebilir, ancak prosedür her gemi için zaman alacak ve İran acele etmiyor" diye konuştu. Her tankerin ücretin bildirilmesinden önce kargo detaylarını e-posta ile göndermesi gerektiğini belirten yetkili, tarifenin varil başına 1 dolar olacağını söyledi.
Hüseyni, ödemelerin Bitcoin de dahil olmak üzere dijital para birimleriyle yapıldığını, boş tankerlerin ise serbestçe geçebileceğini söylerken bu kararın arka planını "Bu 2 haftanın silah transferi için kullanılmadığından emin olmak istiyoruz. İran'ın neyin girip çıktığını izlemesi gerekiyor" diye açıkladı.
Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla sağlanan iki haftalık geçici ateşkes kararının ardından boğazdan ilk gemiler geçti. Anlık gemi takip şirketi MarineTraffic verilerine göre, ABD-İran arasında varılan iki haftalık ateşkes sonrası Hürmüz Boğazı'nda ilk hareketler kaydedilmeye başlandı.
Liberya bayraklı Daytona Beach adlı yük gemisi Türkiye saatiyle 08.28'de İran'ın Bender Abbas limanından ayrılmasının ardından 09.59'da boğazı geçti. Halihazırda Umman Körfezi'nde bulunan geminin varış noktası olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyre Limanı görülüyor. Yunan sahipli yük gemisi NJ Earth ise saat 11.44 itibarıyla Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptı.