Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen varil başına 1 dolar ödeyecek! İran kripto da kabul ediyor

ABD ve İran ile arasındaki ateşkesin ardından Hürmüz Boğazı'nda hareketlilik başladı. Liberya ve Yunanistan bayraklı iki gemi Boğaz'dan geçiş yaptı. İran ise geçiş yapan gemilerden ücret alınacağını, ödemelerin kripto üzerinden de yapılabileceğini söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Financial Times
|
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 17:30
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 17:36

ve arasındaki 2 haftalık ateşkeste Tahran'ın 'nı açma şartlarından biriydi. İran kısmi olarak Hürmüz Boğazı'nı açtı ve iki gemi Boğaz'dan geçiş yaptı.

0:00 112
HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
ABD ve İran arasındaki 2 haftalık ateşkeste, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için varil başına 1 dolar ücret talep edeceği ve ödemelerin Bitcoin gibi dijital para birimleriyle yapılabileceği belirtildi.
İran, iki haftalık ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapacak gemilerden varil başına 1 dolar ücret talep edecek.
Ücret ödemelerinde Bitcoin dahil dijital para birimleri kabul edilecek.
Boş tankerlerin serbestçe geçebileceği belirtildi.
Bu uygulamanın, silah transferi için kullanılmadığından emin olmak ve İran'ın neyin girip çıktığını izlemesi amacıyla yapıldığı açıklandı.
Ateşkes sonrası Hürmüz Boğazı'ndan Liberya bayraklı Daytona Beach ve Yunan sahipli NJ Earth adlı iki yük gemisi geçti.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

İran Petrol, Doğalgaz ve Petrokimya Ürünleri İhracatçıları Birliği sözcüsü Hamid Hüseyni yaptığı açıklamada, İran'ın iki haftalık süresince gemilerden Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için ücret talep edeceğini söyledi.

VARİL BAŞINA 1 DOLAR ALINACAK

Hüseyni, Financial Times'a verdiği demeçte, "Her şey geçebilir, ancak prosedür her gemi için zaman alacak ve İran acele etmiyor" diye konuştu. Her tankerin ücretin bildirilmesinden önce kargo detaylarını e-posta ile göndermesi gerektiğini belirten yetkili, tarifenin varil başına 1 dolar olacağını söyledi.

KRİPTO ÖDEMELERİ DE KABUL EDİLECEK

Hüseyni, ödemelerin Bitcoin de dahil olmak üzere dijital para birimleriyle yapıldığını, boş tankerlerin ise serbestçe geçebileceğini söylerken bu kararın arka planını "Bu 2 haftanın silah transferi için kullanılmadığından emin olmak istiyoruz. İran'ın neyin girip çıktığını izlemesi gerekiyor" diye açıkladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN 2 GEMİ GEÇTİ

Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla sağlanan iki haftalık geçici ateşkes kararının ardından boğazdan ilk gemiler geçti. Anlık gemi takip şirketi MarineTraffic verilerine göre, ABD-İran arasında varılan iki haftalık ateşkes sonrası Hürmüz Boğazı'nda ilk hareketler kaydedilmeye başlandı.

Liberya bayraklı Daytona Beach adlı yük gemisi Türkiye saatiyle 08.28'de İran'ın Bender Abbas limanından ayrılmasının ardından 09.59'da boğazı geçti. Halihazırda Umman Körfezi'nde bulunan geminin varış noktası olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyre Limanı görülüyor. Yunan sahipli yük gemisi NJ Earth ise saat 11.44 itibarıyla Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptı.

ETİKETLER
#Kripto Para
#abd
#iran
#ateşkes
#hürmüz boğazı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.