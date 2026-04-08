ABD ve İran arasındaki 2 haftalık ateşkeste Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı açma şartlarından biriydi. İran kısmi olarak Hürmüz Boğazı'nı açtı ve iki gemi Boğaz'dan geçiş yaptı.

Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen varil başına 1 dolar ödeyecek! İran kripto da kabul ediyor

HABERİN ÖZETİ Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen varil başına 1 dolar ödeyecek! İran kripto da kabul ediyor ABD ve İran arasındaki 2 haftalık ateşkeste, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için varil başına 1 dolar ücret talep edeceği ve ödemelerin Bitcoin gibi dijital para birimleriyle yapılabileceği belirtildi. İran, iki haftalık ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapacak gemilerden varil başına 1 dolar ücret talep edecek. Ücret ödemelerinde Bitcoin dahil dijital para birimleri kabul edilecek. Boş tankerlerin serbestçe geçebileceği belirtildi. Bu uygulamanın, silah transferi için kullanılmadığından emin olmak ve İran'ın neyin girip çıktığını izlemesi amacıyla yapıldığı açıklandı. Ateşkes sonrası Hürmüz Boğazı'ndan Liberya bayraklı Daytona Beach ve Yunan sahipli NJ Earth adlı iki yük gemisi geçti.

İran Petrol, Doğalgaz ve Petrokimya Ürünleri İhracatçıları Birliği sözcüsü Hamid Hüseyni yaptığı açıklamada, İran'ın iki haftalık ateşkes süresince gemilerden Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için ücret talep edeceğini söyledi.

VARİL BAŞINA 1 DOLAR ALINACAK

Hüseyni, Financial Times'a verdiği demeçte, "Her şey geçebilir, ancak prosedür her gemi için zaman alacak ve İran acele etmiyor" diye konuştu. Her tankerin ücretin bildirilmesinden önce kargo detaylarını e-posta ile göndermesi gerektiğini belirten yetkili, tarifenin varil başına 1 dolar olacağını söyledi.

KRİPTO ÖDEMELERİ DE KABUL EDİLECEK

Hüseyni, ödemelerin Bitcoin de dahil olmak üzere dijital para birimleriyle yapıldığını, boş tankerlerin ise serbestçe geçebileceğini söylerken bu kararın arka planını "Bu 2 haftanın silah transferi için kullanılmadığından emin olmak istiyoruz. İran'ın neyin girip çıktığını izlemesi gerekiyor" diye açıkladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN 2 GEMİ GEÇTİ

Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla sağlanan iki haftalık geçici ateşkes kararının ardından boğazdan ilk gemiler geçti. Anlık gemi takip şirketi MarineTraffic verilerine göre, ABD-İran arasında varılan iki haftalık ateşkes sonrası Hürmüz Boğazı'nda ilk hareketler kaydedilmeye başlandı.

Liberya bayraklı Daytona Beach adlı yük gemisi Türkiye saatiyle 08.28'de İran'ın Bender Abbas limanından ayrılmasının ardından 09.59'da boğazı geçti. Halihazırda Umman Körfezi'nde bulunan geminin varış noktası olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyre Limanı görülüyor. Yunan sahipli yük gemisi NJ Earth ise saat 11.44 itibarıyla Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptı.