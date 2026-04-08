ABD ve İran arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla sağlanan iki haftalık geçici ateşkes kararının ardından boğazdan ilk gemiler geçti.

HABERİN ÖZETİ ABD ve İran arasındaki ateşkesin ardından Hürmüz Boğazı'nda hareketlilik: İlk gemiler geçti ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla iki haftalık geçici ateşkes kararı sonrası boğazdan ilk gemiler geçmeye başladı. ABD-İran arasında varılan iki haftalık ateşkes sonrası Hürmüz Boğazı'nda hareketlilik kaydedildi. Liberya bayraklı Daytona Beach adlı yük gemisi İran'ın Bender Abbas limanından ayrılarak boğazı geçti ve varış noktası Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyre Limanı. Yunan sahipli NJ Earth adlı yük gemisi de Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini ve İran'dan 10 maddelik bir teklif aldıklarını belirtti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Anlık gemi takip şirketi MarineTraffic verilerine göre, ABD-İran arasında varılan iki haftalık ateşkes sonrası Hürmüz Boğazı'nda ilk hareketler kaydedilmeye başlandı.

İLK GEÇİŞ LİBERYA BAYRAKLI GEMİDEN

Liberya bayraklı Daytona Beach adlı yük gemisi Türkiye saatiyle 08.28'de İran'ın Bender Abbas limanından ayrılmasının ardından 09.59'da boğazı geçti. Halihazırda Umman Körfezi'nde bulunan geminin varış noktası olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyre Limanı görülüyor.

YUNAN GEMİSİ DE HÜRMÜZ'DEN GEÇTİ

Yunan sahipli yük gemisi NJ Earth ise saat 11.44 itibarıyla Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptı.

ABD VE İRAN ARASINDA 2 HAFTALIK ATEŞKES

ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleriyle bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da 01.30'da ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran’dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.