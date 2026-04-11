İzmir GEDİZ elektrik kesintisi 11-12-13 Nisan listesi! Hangi ilçe ve mahallerde elektrik kesintisi yaşanacak?

İzmir’de planlı elektrik kesintileri farklı ilçelerde ve farklı saat dilimlerinde uygulanacak. Çalışmalar kapsamında çok sayıda mahalle ve sokakta enerji kesintisi yaşanacak.

İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 11-12-13 NİSAN

İzmir genelinde 11-12-13 Nisan tarihlerinde Bayraklı, Bornova, Konak, Karşıyaka, Kemalpaşa, Menemen, Torbalı, Ödemiş, Dikili, Menderes ve Selçuk ilçelerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintiler birçok mahalle, cadde ve sokağı kapsayacak:

Bayraklı

11 Nisan 2026 tarihinde Bayraklı ilçesinde, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında 09.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı bir elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID’si 3678588’dir. Kesinti, Cengizhan Mahallesi’nde 1620/12. Sokak, 1620/15. Sokak, 1615/7. Sokak, 2181/11. Sokak, 2195/7. Sokak, 2195/5. Sokak, 1615/15. Sokak, 1615/16. Sokak, 1615/17. Sokak, 1615/8. Sokak, 1620/39. Sokak, 2195/2. Sokak, 2195/1. Sokak, 2195. Sokak, 2181/9. Sokak, 2181/10. Sokak, 1620/93. Sokak ve 1620/50. Sokak’ta etkili olacaktır. Aynı kesinti Alpaslan Mahallesi’nde ise 1620/4. Sokak, 1620/5. Sokak, 1620/54. Sokak, 1620/7. Sokak, 1620/59. Sokak, 1615/18. Sokak ve 1620/29. Sokak’ı kapsayacaktır.

13 Nisan 2026 tarihinde Bayraklı ilçesinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı bir elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID’si 3679011’dir. Bu kesinti Doğançay Mahallesi’nde 7195/5. Sokak, 7190/7. Sokak, 7190/4. Sokak, 7190/9. Sokak, 7190/5. Sokak ve 7190. Sokak’ta uygulanacaktır.

13 Nisan 2026 tarihinde Bayraklı ilçesinde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında planlı bir başka elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir. Kesinti ID’si 3679624’tür. Kesinti, Cengizhan Mahallesi’nde 2181/10. Sokak, 1615/15. Sokak, 1615/16. Sokak, 1615/17. Sokak, 1620/12. Sokak, 1620/4. Sokak, 1620/5. Sokak, 2181/11. Sokak, 1615/7. Sokak, 1620/15. Sokak ve 2195/5. Sokak’ta etkili olacaktır.

13 Nisan 2026 tarihinde Bayraklı ilçesinde yine 09.30 ile 15.30 saatleri arasında planlanan bir elektrik kesintisi daha vardır. Kesinti ID’si 3679625’tir. Bu kesinti Cengizhan Mahallesi’nde 1620/39. Sokak, 2195. Sokak, 2195/1. Sokak, 2195/2. Sokak, 2195/7. Sokak, 2195/5. Sokak, 1615/15. Sokak, 1615/16. Sokak, 1615/17. Sokak ve 1620/12. Sokak’ı kapsayacaktır.

Bornova

11 Nisan 2026 tarihinde Bornova ilçesinde, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 14.00 ile 18.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID’si 3678547’dir. Kesinti, Egemenlik Mahallesi’nde 6106/52. Sokak, 6106/51. Sokak ve 6106. Sokak’ta uygulanacaktır.

11 Nisan 2026 tarihinde Bornova’da 14.00 ile 18.00 saatleri arasında planlanan bir diğer kesintinin ID numarası 3678553’tür. Bu kesinti Kemalpaşa Mahallesi’nde Pınar Caddesi, 7033/1. Sokak, 7077. Sokak, 7087. Sokak, 7085. Sokak, 7083. Sokak, 7081. Sokak, 7079. Sokak, 7077/1. Sokak, 7075. Sokak, 7073. Sokak, 7069/2. Sokak, 7069/1. Sokak ve 7069. Sokak’ta etkili olacaktır.

13 Nisan 2026 tarihinde Bornova ilçesinde 01.00 ile 01.30 saatleri arasında kısa süreli planlı bir elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID’si 3679502’dir. Kesinti Kazımdirik Mahallesi’nde 180/5. Sokak, 153. Sokak, 160. Sokak, 161. Sokak, 162. Sokak, 165. Sokak, 166. Sokak, 167. Sokak, 168. Sokak, 169. Sokak, 170. Sokak, 172. Sokak, 174. Sokak, 175. Sokak, 180. Sokak, 180/1. Sokak, 180/2. Sokak, 183. Sokak, 183/1. Sokak, 184. Sokak, 185. Sokak, 194. Sokak, Mustafa Kemal Caddesi, Süvari Caddesi, Zafer Caddesi, Şehit Tümgeneral M. Suphi Kula Parkı İçi Yolu, Ankara Caddesi ve Gediz Caddesi’nde uygulanacaktır.

13 Nisan 2026 tarihinde Bornova’da 03.00 ile 03.15 saatleri arasında planlı bir elektrik kesintisi daha yapılacaktır. Kesinti ID’si 3680267’dir. Bu kesinti Tuna Mahallesi’nde Fatih Caddesi, 5601/2. Sokak, 5500/2. Sokak, 5500/1. Sokak ve 5500. Sokak’ı kapsayacaktır. Meriç Mahallesi’nde Sanat Caddesi ve Kemalpaşa Caddesi etkilenecektir. Gazi Osman Paşa Mahallesi’nde ise Yavuz Selim Caddesi, Refik Tulga Caddesi, Kamil Tunca Caddesi, 5425. Sokak, 5424. Sokak, 5404. Sokak, 5403. Sokak, 5402. Sokak, 5401/2. Sokak, 5401/1. Sokak, 5401. Sokak, 5420. Sokak, 5423. Sokak, 5422. Sokak, 5421. Sokak, 5408. Sokak, 5413. Sokak, 5413/1. Sokak, 5414. Sokak, 5415. Sokak, 5417. Sokak, 5417/1. Sokak, 5418. Sokak ve 5419. Sokak’ta kesinti olacaktır. Barbaros Mahallesi’nde ise 5301. Sokak etkilenmektedir.

Dikili

13 Nisan 2026 tarihinde Dikili ilçesinde 08.30 ile 09.00 saatleri arasında planlı bir elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID’si 3679801’dir. Kesinti İsmetpaşa Mahallesi’nde 103/1. Sokak’ta, Cumhuriyet Mahallesi’nde ise Atatürk Caddesi, 324. Sokak ve 307. Sokak’ta etkili olacaktır.

Aynı gün 09.00 ile 09.30 saatleri arasında yapılacak bir diğer planlı kesintinin ID numarası 3679808’dir. Bu kesinti Cumhuriyet Mahallesi’nde 324. Sokak, 351. Sokak, 311. Sokak, 313. Sokak, 336. Sokak, 334. Sokak, 330. Sokak, 329. Sokak, 328. Sokak, 326. Sokak, 316. Sokak, 319. Sokak, 319/1. Sokak, 314. Sokak ve 322. Sokak’ta uygulanacaktır.

13 Nisan 2026 tarihinde 10.00 ile 10.30 saatleri arasında planlanan kesintinin ID numarası 3679813’tür. Kesinti Cumhuriyet Mahallesi’nde 348/4. Sokak, 348/1. Sokak, 348. Sokak, Uğur Mumcu Caddesi, Bahriye Üçok Caddesi, 365. Sokak, 363. Sokak, 360. Sokak, 358. Sokak, 354. Sokak, 350. Sokak, 348/8. Sokak, 348/7. Sokak, 348/6. Sokak, 348/5. Sokak, 348/2. Sokak, 343. Sokak, 339. Sokak, 335. Sokak, 333. Sokak, 331. Sokak, 329. Sokak, 325. Sokak, 308. Sokak, 306. Sokak, 302/1. Sokak, 302. Sokak, 369. Sokak ve 366. Sokak’ı kapsayacaktır.

13 Nisan 2026 tarihinde 10.30 ile 11.00 saatleri arasında yapılacak planlı kesintinin ID numarası 3679815’tir. Bu kesinti Cumhuriyet Mahallesi’nde 394. Sokak, 396. Sokak, 398. Sokak, 429. Sokak, 435. Sokak, 441. Sokak ve 447. Sokak’ta etkili olacaktır.

13 Nisan 2026 tarihinde 11.00 ile 11.30 saatleri arasında uygulanacak kesintinin ID numarası 3679816’dır. Kesinti Cumhuriyet Mahallesi’nde 362. Sokak, 358. Sokak, 373. Sokak, 372. Sokak, 371. Sokak, 370. Sokak, 369. Sokak, 364. Sokak, 368. Sokak ve 373/1. Sokak’ı kapsayacaktır.

13 Nisan 2026 tarihinde 11.30 ile 12.00 saatleri arasında yapılacak planlı kesintinin ID numarası 3679820’dir. Kesinti Cumhuriyet Mahallesi’nde 384. Sokak, Karanfil Sokak, Ihlamur Sokak, Fulya Sokak, 427. Sokak, 390. Sokak, 380. Sokak, 376. Sokak, 427/2. Sokak, 427/9. Sokak ve 378. Sokak’ta uygulanacaktır.

13 Nisan 2026 tarihinde 12.30 ile 13.00 saatleri arasında yapılacak planlı kesintinin ID numarası 3679826’dır. Bu kesinti Cumhuriyet Mahallesi’nde 369/1. Sokak, 373/1. Sokak, 384/1. Sokak ve 384. Sokak’ta etkili olacaktır.

Karşıyaka

11 Nisan 2026 tarihinde Karşıyaka ilçesinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID’si 3671227’dir. Bu kesinti Donanmacı Mahallesi’nde Yalı Bulvarı, 1724. Sokak, Ulvi Başman Sokak ve otopark alanında etkili olacaktır.

11 Nisan 2026 tarihinde Karşıyaka’da 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlanan kesintinin ID numarası 3676849’dur. Kesinti Bahçelievler Mahallesi’nde Cevdet Bilsay Caddesi, 1851. Sokak, 1851/11. Sokak, 1851/13. Sokak, 1851/2. Sokak, 1851/8. Sokak, 1851/3. Sokak, 1851/4. Sokak, 1851/7. Sokak ve 1851/6. Sokak’ta uygulanacaktır.

13 Nisan 2026 tarihinde Karşıyaka ilçesinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı bir elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID’si 3679011’dir. Bu kesinti Yamanlar Mahallesi’nde Yamanlar Küme Evleri ve Karagöl Yolu Küme Evleri’nde uygulanacaktır. Sancaklı Mahallesi’nde ise Sancaklı Küme Evleri, Sancaklı Köyü ve Sancaklı Köy Yolu etkilenecektir.

13 Nisan 2026 tarihinde Karşıyaka’da 09.00 ile 12.00 saatleri arasında planlanan bir başka kesintinin ID numarası 3679620’dir. Kesinti Bostanlı Mahallesi’nde 1735. Sokak, 1787/1. Sokak, 1809. Sokak, 1810/1. Sokak, 1811. Sokak, Bestekar Yusuf Nalkesen Sokak, Şehitler Bulvarı ve Cemal Bülbül Sokak’ta etkili olacaktır.

Kemalpaşa

11 Nisan 2026 tarihinde Kemalpaşa ilçesinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında planlı bir elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID’si 3678644’tür. Kesinti Atatürk Mahallesi’nde 11. Sokak, 11/1. Sokak, 12. Sokak, 13/1. Sokak, 10/1. Sokak, 20. Sokak, 14. Sokak, 16/1. Sokak, 17/1. Sokak, 19 Ocak Sokak, 19/1. Sokak, 9/1. Sokak, 8/1. Sokak, 7. Sokak, 6. Sokak, 51. Sokak, 4. Sokak, 30/1. Sokak, 30. Sokak, 26/1. Sokak, 25/3. Sokak ve 25/1. Sokak’ta uygulanacaktır. Aynı kesinti Soğukpınar Mahallesi’nde Hükümet Caddesi, 325. Sokak, 324/2. Sokak, 324/1. Sokak, 324. Sokak, 322/1. Sokak, 322. Sokak, 321. Sokak, 319. Sokak, 318/2. Çıkmaz Sokak, 318. Sokak, 311. Sokak, 303. Sokak, 302/1. Sokak, 302. Sokak, 300/1. Sokak, 300. Sokak, Vali Kazım Dirik Caddesi, 326/1. Sokak, 329. Sokak, 332. Sokak, 332/1. Sokak, 332/2. Sokak, 326. Sokak, 335. Sokak, 336. Sokak, Armutlu Caddesi, Belediye Caddesi ve 318/1. Sokak’ta etkili olacaktır.

12 Nisan 2026 tarihinde Kemalpaşa ilçesinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı bir elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID’si 3679520’dir. Bu kesinti Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi’nde 2038. Sokak’ı kapsayacaktır. Aşağıkızılca Mahallesi’nde 2033. Sokak, 2045 Aşağıkızılca Ova Evleri Yolu Küme Evleri, 2000/1. Sokak ve 2000. Sokak etkilenecektir. Yukarıkızılca Merkez Mahallesi’nde ise Karabağlar Küme Evleri kapsamında kesinti uygulanacaktır.

13 Nisan 2026 tarihinde Kemalpaşa ilçesinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı bir başka elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir. Kesinti ID’si 3679533’tür. Bu kesinti Sinancılar Mahallesi’nde Sinancılar Köy Yolu Küme Evleri’nde uygulanacaktır. Ovacık Mahallesi’nde Çamiçi Yolu Küme Evleri, Celiller Yolu Küme Evleri, Cevizdere Yolu Küme Evleri, Damlar Yolu Küme Evleri, Dedekler Yolu Küme Evleri, Güvendik Yolu Küme Evleri, Karabağlar Yolu Küme Evleri ve Merkez Yolu etkilenecektir. Sarılar Mahallesi’nde Saz Mahallesi Yolu, Beyler Yolu Küme Evleri, Turgutlu Caddesi ve benzeri bağlantı yollarında kesinti olacaktır. Bağyurdu 29 Ekim Mahallesi’nde ise Durmuşça Sokak kesintiden etkilenecektir.

Konak

11 Nisan 2026 tarihinde Konak ilçesinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID’si 3678576’dır. Bu kesinti Alsancak Mahallesi’nde 1472. Sokak, 1458. Sokak, 1460. Sokak, 1464. Sokak, 1468. Sokak, 1469. Sokak, 1470. Sokak, 1471. Sokak, 1473. Sokak ve Atatürk Caddesi’nde etkili olacaktır. Umurbey bölgesi de bu çalışma kapsamında yer almaktadır.

Aynı gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında uygulanacak bir diğer kesintinin ID numarası 3678580’dir. Bu kesinti Alsancak Mahallesi’nde Atatürk Caddesi ve 1474. Sokak’ı kapsayacaktır.

12 Nisan 2026 tarihinde Konak ilçesinde 11.00 ile 13.00 saatleri arasında planlı bir elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID’si 3678993’tür. Bu kesinti İsmet Paşa Mahallesi’nde 3537. Sokak, 3676. Sokak, 3675. Sokak, 3546. Sokak, 3545. Sokak, 3544. Sokak, 3543. Sokak, 3542. Sokak, 3539. Sokak, 3538. Sokak, 3536. Sokak, 3534. Sokak, 3533. Sokak, 3531. Sokak, 3530. Sokak, 3529. Sokak, 3528. Sokak, 3527. Sokak, 3526. Sokak, 3523. Sokak ve 3512. Sokak’ta uygulanacaktır. Küçükada Mahallesi’nde Gürçeşme Caddesi ve 3549. Sokak etkilenirken, Ferahlı Mahallesi’nde 3525. Sokak, 3524. Sokak, 3522. Sokak, 3521. Sokak, 3520. Sokak, 3519. Sokak, 3518. Sokak, 3516. Sokak, 3515. Sokak, 3513. Sokak, 3511. Sokak, 3509. Sokak, 3508. Sokak, 3505. Sokak, 3451. Sokak, 3439. Sokak, 3435. Sokak ve 3434. Sokak’ta kesinti olacaktır.

13 Nisan 2026 tarihinde Konak ilçesinde 01.00 ile 01.30 saatleri arasında planlı bir elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID’si 3679505’tir. Bu kesinti Fevzi Paşa Mahallesi’nde 846. Sokak, 452. Sokak ve 847/1. Sokak’ta etkili olacaktır. Barbaros Mahallesi’nde Şehit Nihatbey Caddesi, Halil Rıfat Paşa Caddesi, 340. Sokak, 346. Sokak, 345. Sokak, 358. Sokak, 357. Sokak, 350/3. Sokak, 350/2. Sokak, 350. Sokak, 347. Sokak, 305. Sokak ve 339. Sokak etkilenecektir. Akın Simav Mahallesi’nde 249. Sokak, 268. Sokak, 268/1. Sokak, 269. Sokak, 272. Sokak, 273. Sokak ve 274. Sokak’ta kesinti uygulanacaktır. Kılıç Reis Mahallesi’nde Şehit Kemal Keser Sokak, Mevlüt Kaplan Sokak, 319. Sokak, 318. Sokak, 317. Sokak, 316. Sokak, 315. Sokak, 314. Sokak, 312. Sokak, 310. Sokak, 308. Sokak, 307. Sokak, 304. Sokak, 281. Sokak ve 280. Sokak etkilenmektedir. Kemal Reis Mahallesi’nde 279. Sokak ve 271. Sokak’ta kesinti olacaktır. Konak Mahallesi’nde Milli Kütüphane Caddesi, Mithatpaşa Caddesi ve Öğretmen Sokak kapsam dâhilindedir. Altıntaş Mahallesi de bu kesintiden etkilenecektir. Turgut Reis Mahallesi’nde 309. Sokak, 311. Sokak ve 313. Sokak’ta kesinti uygulanacaktır. Yeşiltepe Mahallesi’nde ise otobüs durakları bölgesi etkilenecektir.

13 Nisan 2026 tarihinde Konak’ta 03.00 ile 03.15 saatleri arasında planlanan kesintinin ID numarası 3680267’dir. Bu kesinti Mersinli Mahallesi’nde 1580/1. Sokak, 1579. Sokak, Fatih Caddesi ve Şehitler Caddesi’nde uygulanacaktır. Halkapınar Mahallesi’nde 1202/2. Sokak, 1201/1. Sokak ve 1082. Sokak etkilenecektir. Cengiz Topel Mahallesi’nde ise Gaziler Caddesi, 1186/19. Sokak, 1186/18. Sokak, 1186/13. Sokak ve 1186. Sokak’ta kesinti olacaktır.

Menderes

11 Nisan 2026 tarihinde Menderes ilçesinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID’si 3678698’dir. Bu kesinti Kasımpaşa Mahallesi’nde 255. Sokak, 254. Sokak, 253. Sokak, 250. Sokak, 249. Sokak, 267. Sokak, 256. Sokak, 258. Sokak, 261. Sokak, 262. Sokak, 263. Sokak, 264. Sokak, 265. Sokak, 266. Sokak, 269. Sokak, 270. Sokak ve 257. Sokak’ta etkili olacaktır. Görece Cumhuriyet Mahallesi de kesinti kapsamındadır.

Menemen

11 Nisan 2026 tarihinde Menemen ilçesinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID’si 3678023’tür. Bu kesinti Çavuş Mahallesi’nde Çanakkale Asfaltı Caddesi, 216. Sokak, 214. Sokak, 212. Sokak, 210. Sokak, 209. Sokak, 208. Sokak, 207. Sokak, 206. Sokak, 205. Sokak, 204. Sokak, 203. Sokak, 202. Sokak, 201. Sokak, 200. Sokak ve 211. Sokak’ta etkili olacaktır. Buruncuk Mahallesi’nde 402. Sokak, 413. Sokak, 412/1. Sokak, 405. Sokak, 404. Sokak, 403. Sokak, 400. Sokak, 401. Sokak, Vakıflar Küme Evleri, 406. Sokak, 407. Sokak ve 412. Sokak kesintiden etkilenecektir. Yıldırım Mahallesi’nde 35/5. Küme Evleri, Musabey Mahallesi’nde ise Çavuşyolu Sokak ve 218. Sokak kesinti kapsamındadır.

11 Nisan 2026 tarihinde Menemen’de 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlanan ikinci kesintinin ID numarası 3678742’dir. Kesinti Esatpaşa Mahallesi’nde Abdi İpekçi Caddesi, Şehit Ali İhsan Kalmaz Geçidi Sokak, Atatürk Geçidi Sokak, Yüksel Kayan Caddesi, Altuğ Karaburun Caddesi, Atatürk Caddesi, Binbaşı Sokak, Dutlu Sokak, Korkut Sokak, Niyazi Kaplangi Caddesi ve Yavuz Sokak’ta uygulanacaktır. Kasımpaşa Mahallesi’nde Şehit Aycan Aksoy Garaj İçi Küme Evleri, Çanakkale Asfaltı Caddesi, Camii Sokak, Karanfil Sokak, Profesör Muammer Aksoy Caddesi, Profesör Muammer Aksoy Geçidi Sokak, Türbe Geçidi, Yasemin Sokak, Yörükefe Sokak ve Şehit Aycan Aksoy Caddesi etkilenmektedir. Zafer Mahallesi de bu kesinti kapsamındadır.

11 Nisan 2026 tarihinde Menemen’de 09.00 ile 15.00 saatleri arasında uygulanacak bir diğer kesintinin ID numarası 3678751’dir. Bu kesinti Mermerli Mahallesi’nde Çanakkale Asfaltı Caddesi, Şehit Aycan Aksoy Caddesi, Pazar Geçidi Sokak, Pazar Alanı 1432. Sokak ve Kanal Sokak’ta etkili olacaktır.

12 Nisan 2026 tarihinde Menemen ilçesinde 12.00 ile 14.00 saatleri arasında planlı bir elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID’si 3679593’tür. Kesinti 29 Ekim Mahallesi’nde 10001. Sokak ve 10006. Sokak’ta uygulanacaktır.

13 Nisan 2026 tarihinde Menemen ilçesinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı bir elektrik kesintisi daha yapılacaktır. Kesinti ID’si 3678902’dir. Bu kesinti Gazi Mustafa Kemal Mahallesi’nde 4122. Sokak, 4120. Sokak, 4110. Sokak, 4104/2. Sokak, 4106. Sokak, 4104/1. Sokak, 4104. Sokak, Seyrek Atatürk Sokak, Atatürk Meydanı, 4123/1. Sokak, 4120/1. Sokak, Selanik Caddesi, 4118. Sokak, 4108. Sokak, Kaynaklar 2. Çıkmaz Sokak, Kaynaklar 1. Çıkmaz Sokak, Kaynaklar Caddesi ve Kavaklı Caddesi’nde uygulanacaktır. 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi’nde Vatan Caddesi, Stadyum Caddesi, Doğu Caddesi, 4109/1. Sokak, 4109. Sokak, 4107. Sokak, 4105. Sokak, 4103. Sokak, 4101. Sokak, 4147. Sokak, 4119. Sokak ve 4119/1. Sokak etkilenmektedir. İnönü Mahallesi’nde ise 9 Eylül Sokak kesintiden etkilenecektir.

Selçuk

11 Nisan 2026 tarihinde Selçuk ilçesinde 10.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı bir elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID’si 3678631’dir. Bu kesinti Belevi Mahallesi’nde Topalak Sokak ve İzmir Aydın Otoyolu Belevi Bağlantısı üzerinde etkili olacaktır.

Ödemiş

11 Nisan 2026 tarihinde Ödemiş ilçesinde 10.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID’si 3678566’dır. Bu kesinti Mescitli Mahallesi’nde Mescitli Köyü İç Yolu ve Mescitli Küme Evleri’nde yapılacaktır. Bademli Mahallesi de kesintiden etkilenecektir. Ovakent Mahallesi’nde ise Dutlukuyu Küme Evleri, Köleoğlu Küme Evleri ve Mescitli Köyü Yolu kapsamında kesinti olacaktır.

11 Nisan 2026 tarihinde Ödemiş’te 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlanan kesintinin ID numarası 3678572’dir. Bu kesinti Büyükavulcuk Mahallesi’nde Büyükavulcuk Küme Evleri ve Topçukuyu Küme Evleri’nde uygulanacaktır. Birgi Mahallesi’nde İrimağzı Küme Evleri, Umurbey Caddesi, Çörekbaba Küme Evleri ve Karataş Küme Evleri etkilenmektedir. Gerçekli, Küçükavulcuk, Ocaklı ve Bademli mahalleleri de bu kesinti kapsamındadır.

12 Nisan 2026 tarihinde Ödemiş ilçesinde 02.00 ile 02.15 saatleri arasında çok geniş kapsamlı planlı bir elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID’si 3679407’dir. Bu kesinti Kayaköy başta olmak üzere Ovakent, Konaklı, Emirli, Mescitli, Alaşarlı, Kızılcaavlu, Kurucuova, Yeşilköy, Bebekler, Bülbüller, Çamyayla, Demircili, Dereuzunyer, Gereli, İlkkurşun, Işık, Karadoğan, Karakova, Kerpiçlik, Kızılca, Köseler, Anafartalar, Atatürk, Cumhuriyet, Emmioğlu, Hürriyet, Süleyman Demirel, Türkmen, Üç Eylül, Umurbey, Zafer, Ortaköy, Sekiköy, Seyrekli, Şirinköy, Suçıktı, Süleymanlar, Tosunlar, Üzümlü, Veliler, Yeniköy, Yolüstü, Yusufdere, Balabanlı, Kaymakçı, Bademli ve Çaylı mahallelerinde çok sayıda cadde, sokak, küme evi ve bağlantı yolunu kapsamaktadır.

12 Nisan 2026 tarihinde Ödemiş ilçesinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı bir başka kesinti uygulanacaktır. Kesinti ID’si 3679439’dur. Bu kesinti Demirdere Mahallesi’nde Demirdere Köyü İç Yolu ve Demirdere Küme Evleri’nde yapılacaktır. Güney Mahallesi’nde Güney Küme Evleri ve Mendegüme Küme Evleri etkilenmektedir. Hamam Mahallesi’nde Köşk Ödemiş Yolu, Küçükören Mahallesi’nde Küçükören Küme Evleri ve Başören Küme Evleri, Küre Mahallesi’nde Köprübaşı Küme Evleri, Küre Köyü ve Küre Küme Evleri, Çayır Mahallesi’nde Ataman Küme Evleri ve Çamlıca Mahallesi’nde Çamlıca Küme Evleri kesintiden etkilenecektir.

13 Nisan 2026 tarihinde Ödemiş ilçesinde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında planlı bir elektrik kesintisi olacaktır. Kesinti ID’si 3679414’tür. Bu kesinti yalnızca Mescitli Mahallesi’nde Mescitli Köyü İç Yolu ve Mescitli Küme Evleri’nde uygulanacaktır.

13 Nisan 2026 tarihinde Ödemiş’te 10.00 ile 17.00 saatleri arasında planlanan kesintinin ID numarası 3679416’dır. Bu kesinti Ocaklı Mahallesi’nde Ocaklı Küme Evleri’ni kapsayacaktır.

13 Nisan 2026 tarihinde Ödemiş ilçesinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı bir başka kesinti gerçekleştirilecektir. Kesinti ID’si 3679494’tür. Bu kesinti Köseler, Tosunlar, Suçıktı, Ortaköy, Bebekler, Üzümlü, Çamyayla, Demircili, Dereuzunyer ve Karadoğan mahallelerinde belirtilen küme evleri, köy içi yolları ve bağlantı yollarında etkili olacaktır.

13 Nisan 2026 tarihinde Ödemiş ilçesinde 12.00 ile 14.00 saatleri arasında planlı bir elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID’si 3679568’dir. Bu kesinti Gereli, Kurucuova, Ertuğrul, Kışla, Mescitli, Ovakent, Birgi, Yolüstü, Ocaklı, Zafer, Hürriyet, Küçükavulcuk, Türkönü, Beyazıtlar, Büyükavulcuk ve Gerçekli mahallelerinde çok sayıda yol, küme evi ve sokakta etkili olacaktır.

Torbalı

11 Nisan 2026 tarihinde Torbalı ilçesinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID’si 3678598’dir. Bu kesinti Fevzi Çakmak Mahallesi’nde Barış Manço Caddesi, 51/2. Sokak, 51. Sokak, 22. Sokak, 26/1. Sokak, 26/2. Sokak, 28. Sokak, 29 Ekim Caddesi, 30/1. Sokak, 43. Sokak, 47. Sokak, Kazım Karabekir Paşa Caddesi ve 8154. Sokak’ta etkili olacaktır.

11 Nisan 2026 tarihinde Torbalı’da 10.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı bir başka kesinti uygulanacaktır. Kesinti ID’si 3678631’dir. Bu kesinti Tulum Mahallesi’nde 202. Sokak’ı kapsayacaktır.

12 Nisan 2026 tarihinde Torbalı ilçesinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında geniş kapsamlı planlı bir elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID’si 3677643’tür. Bu kesinti Mustafa Kemal Atatürk, Arslanlar, Çaybaşı, Eğerci, Pamukyazı, Şehitler ve Yeni mahallelerinde çok sayıda cadde, sokak, küme evi ve bağlantı yolunu kapsamaktadır.

12 Nisan 2026 tarihinde Torbalı ilçesinde yine 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı bir başka kesinti uygulanacaktır. Kesinti ID’si 3677644’tür. Bu kesinti Karşıyaka, Eğerci, Çaybaşı, Arslanlar, Taşkesik ve Yedi Eylül mahallelerinde belirtilen sokaklar, caddeler ve küme evlerinde etkili olacaktır.

12 Nisan 2026 tarihinde Torbalı’da 09.30 ile 15.30 saatleri arasında planlanan kesintinin ID numarası 3679076’dır. Bu kesinti Subaşı Mahallesi’nde 202. Sokak ve 206. Sokak’ta uygulanacaktır.

13 Nisan 2026 tarihinde Torbalı ilçesinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı bir elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID’si 3680726’dır. Bu kesinti Ertuğrul Mahallesi’nde 3031. Sokak, 3047. Sokak, 3049. Sokak, 3058. Sokak, 3060. Sokak, 3064. Sokak, 3066. Sokak, 3068. Sokak, 3070. Sokak, 3072. Sokak, 3074. Sokak, Cumhuriyet Caddesi, Hükümet Caddesi, Kazım Dirik Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi, Kıbrıs Caddesi, Üzeyir Dalgıç Caddesi, 3039. Sokak ve 3043. Sokak’ta etkili olacaktır. Aynı kesinti Tepeköy Mahallesi’nde 3035. Sokak, 4501. Sokak, 4502. Sokak, 4504. Sokak, 4505. Sokak, 4507. Sokak, 4508. Sokak, 4509. Sokak, 4512. Sokak, 4514. Sokak, 4579. Sokak, 4581. Sokak ve Hüseyin Yener Caddesi’ni kapsayacaktır.