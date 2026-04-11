Taşacak Bu Deniz dizisi 25. bölüm fragmanı yayınlandı! Adil, kızı Eleniyi Şerif'in sattığını öğreniyor!

Cuma günlerinin sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, yayınlanan 24. bölümüyle izleyenleri ekran başından kaldıramadı. Aksiyon dolu bölümüyle TRT1 ekranlarında yerini alan Taşacak Bu Deniz son bölümde yaşanan köyün su deposuna enjekte edilen tarım zehriyle gerilim dolu anlara neden oldu. Köy halkı içerisinde zehirlenme belirtisi veren ilk kişi; Hamilelik müjdesini duyuran Akça kız olur iken; beraberinde Gezep'te, Esme'de İso'da ve Eyüphan'da beliren aynı belirtilerle ortalığın karışması ve final bölümünde Şerif'in arkasında bir ordu ile Esme'yi almaya gelmesi heyecanı ikiye katıladı. Bölüm sonunda izleyiciler büyük bir merakla fenomen dizinin yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki Taşacak Bu Deniz dizisi 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taşacak Bu Deniz dizisi 25. bölümde neler olacak? İşte Taşacak Bu Deniz dizisi gelişmeleri:

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ 25. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

10 Nisan Cuma akşamı 24. bölümü TRT1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisi, heyecan dolu gelişmeleriyle izleyicilerden tam not almayı başardı.

Heyecan, aksiyon ve merak dolu sahnelerin ardı sıra verildiği Taşacak Bu Deniz dizisi yeni bölüm, dizinin sıkı takipçilerinin nefesini kesti.

Eleni'nin Hicran'ın annesi olmadığını öğrenmesine ramak kaldığı, Fadime ve İso arasındaki yakınlaşmaların iyice arttığı, Esme'nin Şerif'i hapse tıkayabilmesi için Eleni'nin yunan annesinden delil istemesiyle heyecanın zirveye çıktığı bölüm sonrasında izleyiciler, dizinin yeni bölüm fragmanı için gözlerini arama motorlarına çevirdi.

Peki, Taşacak Bu Deniz dizisinin önümüzdeki hafta yayınlanacak olan bölümünde neler olacak?

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA NELER VAR?

Şerif'in ve adamlarının, köy halkının yanına gelip Esme'yi zorla almaya çalıştığı kaos dolu ortamda Şerif Esme'yi kaçırır. ESme'yi alabilmek için gerekirse Adil ile cehennemin dibine bile gideceklerini söyleyen Eleni, Şerif'e meydan okur.

Esme'nin peşine düşen Adil, Eleni ve diğer adamlarının Şerif'in yolunu kesmesiyle çıkan çatışmada Esme nihayet kurtulur.

Gezep, Adil'in büyük sırrı öğreneceği zaman katil olmaması için ondan önce davranarak Oruç'u kaçırır. Her ikisinin de gözleri sular seller gibi akarken zehirlendiklerinden habersiz olan Gezep ve Oruç arasında; oruç doktor kimliğiyle sorunun neyden kaynaklandığını çözer ve bir şekilde kendi ellerini çözmeyi başararak bayılan Gezep'i sırtında taşıyarak kurtuluş yolu arar.

Şerif'in elinden kurtulan Eleni, bu büyük kavuşma anında manidar bir cümle kuruyor ve Adil'e 'Hani babalar kızlarının kahramanıdır ya sende benim kahramanımsın' diyerek Adil'e sarılır.

Fragmanın en dikkat çekici anlarından biri ise Adil'in Esme'ye itiraf etmesi için köşeye çektiği ve orada kurduğu bir cümle bölüme damgasını vuruyor.

Esme'nin sakladığı şey bu kadar ağırsa ve Şerif'in hapse girmesinden sonra söyleyeceksen benim bir tahminim var. Kızımı..." derken fragmanın sonlanması izleyiciler arasında dizinin gelecek haftaki bölümüne yönelik merak duygusunu iyice tetikledi.