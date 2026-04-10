Bursa'da sürücü aracıyla sulara gömüldü: Anbean kameraya yansıdı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde yolu kısaltmak için köprü altındaki yolu kullanan sürücü Turhan Babaoğlu'nun aracıyla sulara gömüldüğü anlar kameraya yansıdı. 60 yaşlarındaki sürücü yağmur nedeniyle seviyesi yükselen Canbolu Deresi’nin akıntısına kapıldı. Sulardan çıkamayan araç derinlerde kayboldu. Olay yerine gelen dalgıç polisler cansız bedenine ulaştı.