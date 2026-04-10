Altın yine fırladı! Gram altın yükselişe geçti: İşte 10 Nisan 2026 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Hafta başında ABD ve İran arasında ilan edilen ateşkes kararıyla yön arayışına giren altın fiyatları yine yükselişe geçti. Dün sert düşüş yaşayan altın bugün aniden yükseldi. Altında inişli çıkışlı grafik devam ederken, vatandaşlar da güncel altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 10 Nisan 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 6.820,87
SATIŞ: 6.821,76
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 11.242,00
SATIŞ: 11.548,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 45.299,00
SATIŞ: 45.984,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 44.970,00
SATIŞ: 45.919,00
ONS ALTIN
ALIŞ: 4.761,03
SATIŞ:4.761,68