Bursa’da esnaftan hayat kurtaran dokunuş: Soluk borusu tıkanan vatandaş heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Bursa'da bir restoranda nefes borusuna yemek kaçan 65 yaşındaki vatandaş, esnaf Samet Gözütok'un uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde hayata tutundu. Eğitimli esnafın 30 saniye içinde yaptığı başarılı müdahale, ilk yardım bilgisinin hayati önemini bir kez daha ortaya koydu. Sağlığına kavuşan vatandaş, bir süre dinlendikten sonra işletmeden ayrıldı.

Özetle