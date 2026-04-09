Amasya'da facianın eşiğinden döndüler! Kontrolden çıkıp durağa daldı

Amasya’da Türkistan Caddesi hakimiyet kavşağın üzerinde sürücü S.A. rahatsızlanarak aracının kontrolünü kaybetti. Karşı şeride geçen araç durakta bekleyen insanları teğet geçti. Savrulan araç demir direğe çarparak durabildi.
Otobüs durağında bekleyenler, aracı fark edince panikle ayağa kalkarak uzaklaştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.