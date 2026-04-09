Erokspor Amedspor hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Esenler Erokspor Amedspor maçı hangi kanalda canlı yayın belli oldu. Trendyol 1. Lig’de zirve yarışını doğrudan ilgilendiren kritik karşılaşmada Esenler Erokspor ile Amedspor bu akşam karşı karşıya geliyor. Erokspor ve Amedspor taraftarları Erokspor Amed hangi kanalda olduğunu merak ediyorlardı. Ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren mücadelede iki ekip de puan tablosundaki yerini korumak ve avantaj sağlamak için sahaya çıkacak. Aynı saatlerde oynanan diğer maçların da etkisiyle bu karşılaşmanın sonucu, şampiyonluk yarışının seyrinde belirleyici olacak. Erokspor Amedspor maçı hangi kanalda? İşte Erokspor Amedspor canlı maç yayını bilgileri…

’in 34. haftasında dikkatler Esenler’de oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. Üst sıralarda yer alan iki takımın karşılaşması, haftanın en önemli maçları arasında yer alıyor. Erokspor Amedspor maçı detayları netleşti.

HABERİN ÖZETİ

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında zirve mücadelesi veren Esenler Erokspor ile Amedspor arasındaki kritik mücadele canlı yayın detayları belli oldu.
Erokspor Amed hangi kanalda? Esenler Erokspor ile Amedspor arasındaki karşılaşma, zirve mücadelesi açısından büyük önem taşıyor.
Erokspor Amedspor hangi kanalda? Ligde Erzurumspor FK 72 puanla lider, Amedspor 70 puanla ikinci, Esenler Erokspor ise 66 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Amed maçı hangi kanalda? Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.
Erokspor - Amedspor nerede izlenir Maç, tabii Spor 6 ve beIN Sports Max 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Erokspor Amedspor canlı izle kaçak maç izlemek yasal değildir. Tabii Spor 6 yayını, TRT’nin dijital platformu olan tabii üzerinden erişilebilir.
Mücadele Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynanacak ve hakem Gürcan Hasova düdük çalacak.
EROKSPOR AMEDSPOR MAÇI CANLI İZLE

Esenler Erokspor ile Amedspor arasında oynanacak karşılaşma, zirve mücadelesi açısından büyük önem taşıyor. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde etkili performanslar sergileyen bir görüntü çizerken, iç sahada oynadığı maçlarda skor üretme konusunda yüksek bir ortalamaya sahip. Özellikle sezon boyunca attığı gollerle dikkat çeken ekip, bu mücadelede de aynı performansı sürdürmek istiyor.

Konuk ekip Amedspor ise deplasman performansıyla dikkat çeken takımlar arasında bulunuyor. Ligde oynadığı 33 maçta elde ettiği sonuçlarla üst sıralarda yer alan ekip, son haftalarda aldığı galibiyetlerle moral depoladı. Bu karşılaşmada alınacak sonucun, ligdeki konum açısından büyük önem taşıdığı biliniyor. Erokspor Amedspor canlı yayın ile ekranlara gelecek.

ESENLER EROKSPOR - AMEDSPOR PUAN DURUMLARI

Ligde liderlik koltuğunda Erzurumspor FK 72 puanla yer alırken, Amedspor 70 puanla ikinci sırada bulunuyor. Amedspor, 33 maçta 21 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 74 gol atıp 33 gol yedi.

Üçüncü sıradaki Esenler Erokspor ise 66 puanla rakiplerini takip ediyor. 33 maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde eden ekip, 76 gol atarak ligin en fazla gol bulan takımlarından biri konumunda. Savunmada ise 31 gol yiyen Erokspor, zirve yarışında kalmak için bu maçtan alacağı sonuca odaklandı.

EROKSPOR AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma, tabii Spor 6 ve beIN Sports Max 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmayı iki farklı platform üzerinden takip edebilecek.

Tabii Spor 6 yayını, TRT’nin dijital platformu üzerinden erişime açık durumda bulunuyor. İzleyiciler, platforma giriş yaparak maç saatinde canlı yayına ulaşabilecek. beIN Sports Max 1 ise karşılaşmayı televizyon ekranlarına taşıyacak.

EROKSPOR AMEDSPOR MAÇI DETAYLARI

Karşılaşma Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak. Mücadelede hakem olarak Gürcan Hasova görev yapacak; yardımcı hakemlikleri Emrah Ünal ve Cem Özbay üstlenecek. Dördüncü hakem Doğukan Yıldırım olurken, VAR görevinde Abdullah Buğra Taşkınsoy yer alacak.

TABİİ SPOR 6 EROKSPOR - AMEDSPOR NEREDE İZLENİR?

Tabii Spor 6 yayını, TRT’nin dijital yayın platformu olan tabii üzerinden izlenebiliyor. Platform kullanıcıları, üyelik bilgileriyle giriş yaparak canlı yayınlara erişim sağlayabiliyor. Spor karşılaşmaları ve çeşitli içerikler bu platformda yer alıyor.

Erokspor ile Amedspor arasındaki mücadele de tabii platformu üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Yayın, maç saatinde aktif hale gelecek ve kullanıcılar karşılaşmayı kesintisiz şekilde izleyebilecek.

