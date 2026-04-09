Trendyol 1. Lig’in 34. haftasında dikkatler Esenler’de oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. Üst sıralarda yer alan iki takımın karşılaşması, haftanın en önemli maçları arasında yer alıyor. Erokspor Amedspor maçı canlı yayın detayları netleşti.

HABERİN ÖZETİ Erokspor Amedspor hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında zirve mücadelesi veren Esenler Erokspor ile Amedspor arasındaki kritik mücadele canlı yayın detayları belli oldu. Erokspor Amed hangi kanalda? Esenler Erokspor ile Amedspor arasındaki karşılaşma, zirve mücadelesi açısından büyük önem taşıyor. Erokspor Amedspor hangi kanalda? Ligde Erzurumspor FK 72 puanla lider, Amedspor 70 puanla ikinci, Esenler Erokspor ise 66 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Amed maçı hangi kanalda? Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Erokspor - Amedspor nerede izlenir Maç, tabii Spor 6 ve beIN Sports Max 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Erokspor Amedspor canlı izle kaçak maç izlemek yasal değildir. Tabii Spor 6 yayını, TRT’nin dijital platformu olan tabii üzerinden erişilebilir. Mücadele Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynanacak ve hakem Gürcan Hasova düdük çalacak.

Esenler Erokspor ile Amedspor arasında oynanacak karşılaşma, zirve mücadelesi açısından büyük önem taşıyor. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde etkili performanslar sergileyen bir görüntü çizerken, iç sahada oynadığı maçlarda skor üretme konusunda yüksek bir ortalamaya sahip. Özellikle sezon boyunca attığı gollerle dikkat çeken ekip, bu mücadelede de aynı performansı sürdürmek istiyor.

Konuk ekip Amedspor ise deplasman performansıyla dikkat çeken takımlar arasında bulunuyor. Ligde oynadığı 33 maçta elde ettiği sonuçlarla üst sıralarda yer alan ekip, son haftalarda aldığı galibiyetlerle moral depoladı. Bu karşılaşmada alınacak sonucun, ligdeki konum açısından büyük önem taşıdığı biliniyor. Erokspor Amedspor canlı yayın ile ekranlara gelecek.

Ligde liderlik koltuğunda Erzurumspor FK 72 puanla yer alırken, Amedspor 70 puanla ikinci sırada bulunuyor. Amedspor, 33 maçta 21 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 74 gol atıp 33 gol yedi.

Üçüncü sıradaki Esenler Erokspor ise 66 puanla rakiplerini takip ediyor. 33 maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde eden ekip, 76 gol atarak ligin en fazla gol bulan takımlarından biri konumunda. Savunmada ise 31 gol yiyen Erokspor, zirve yarışında kalmak için bu maçtan alacağı sonuca odaklandı.

Kritik mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma, tabii Spor 6 ve beIN Sports Max 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmayı iki farklı platform üzerinden takip edebilecek.

Tabii Spor 6 yayını, TRT’nin dijital platformu üzerinden erişime açık durumda bulunuyor. İzleyiciler, platforma giriş yaparak maç saatinde canlı yayına ulaşabilecek. beIN Sports Max 1 ise karşılaşmayı televizyon ekranlarına taşıyacak.

Karşılaşma Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak. Mücadelede hakem olarak Gürcan Hasova görev yapacak; yardımcı hakemlikleri Emrah Ünal ve Cem Özbay üstlenecek. Dördüncü hakem Doğukan Yıldırım olurken, VAR görevinde Abdullah Buğra Taşkınsoy yer alacak.

