Akaryakıta dev indirim! Benzin ve motorin fiyatları değişiyor

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta saldırısının ardından İran'ın petrol ticareti için büyük öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı kapatması petrol fiyatlarının aşırı yükselmesine neden oldu.
Yaklaşık bir buçuk aydır süren savaşta 2 haftalık ateşkeste anlaşılması ise petrol fiyatlarında düşüşü beraberinde getirdi. Petrolün varil fiyatındaki gerilemenin ardından akaryakıt ürünlerine indirim geliyor.
10 Nisan Cuma'dan itibaren motorinin litre başına 12,88 TL, benzinin litre başına ise 1,05 lira oranında indirim yapılması bekleniyor.
İndirimle birlikte İstanbul'da motorin 72,41 liraya, benzine 62,2 liraya gerileyecek.
İstanbul'da benzinin litre fiyatı: 63.25 TL,
Motorinin litre fiyatı: 85.29 TL,
LPG fiyatı ise 34.99 TL