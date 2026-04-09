ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta saldırısının ardından İran'ın petrol ticareti için büyük öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı kapatması petrol fiyatlarının aşırı yükselmesine neden oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Akaryakıta dev indirim! Benzin ve motorin fiyatları değişiyor Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla yükselen petrol fiyatlarının, İran'la ateşkes anlaşması sonrası düşüşe geçmesiyle akaryakıt ürünlerine indirim geliyor. 10 Nisan Cuma'dan itibaren motorinin litre başına 12,88 TL, benzinin litre başına ise 1,05 lira oranında indirim yapılması bekleniyor. İndirimle birlikte İstanbul'da motorin 72,41 liraya, benzine 62,2 liraya gerileyecek. Mevcut durumda İstanbul'da benzinin litre fiyatı 63.25 TL, motorinin litre fiyatı 85.29 TL, LPG fiyatı ise 34.99 TL.

Yaklaşık bir buçuk aydır süren savaşta 2 haftalık ateşkeste anlaşılması ise petrol fiyatlarında düşüşü beraberinde getirdi. Petrolün varil fiyatındaki gerilemenin ardından akaryakıt ürünlerine indirim geliyor.

BENZİN VE MOTORİN İNDİRİMİ 10 NİSAN CUMA GEÇERLİ OLACAK

10 Nisan Cuma'dan itibaren motorinin litre başına 12,88 TL, benzinin litre başına ise 1,05 lira oranında indirim yapılması bekleniyor.

İndirimle birlikte İstanbul'da motorin 72,41 liraya, benzine 62,2 liraya gerileyecek.

BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul'da benzinin litre fiyatı: 63.25 TL,

Motorinin litre fiyatı: 85.29 TL,

LPG fiyatı ise 34.99 TL