2026 yaz aylarında altın ne kadar olacak? İslam Memiş'ten yatırımcıya flaş ateşkes uyarısı

Altın ve gümüş fiyatları sert yükselişin ardından yeniden duruldu. Petrol fiyatları ise ateşkesin etkisiyle düşüşe geçti. Finans Analisti İslam Memiş, YouTube kanalında yaptığı son değerlendirmede jeopolitik gelişmelerin etkisindeki piyasaları değerlendirdi.
Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında konuşulan ateşkes sürecine temkinli yaklaşan Memiş, yatırımcıları önümüzdeki kritik döneme karşı uyardı.
Memiş, ateşkes söylemlerine rağmen sahadaki gelişmelerin güven vermediğini vurgulayarak "Ben kalıcı bir ateşkes görmeden, böyle bir anlaşma zemini oluşmadan bu gibi açıklamalara çok itibar etmiyorum şahsen. Bütün yatırımcı arkadaşlara da bu 15 günün kritik bir süreç olduğunu 15 gün temkinli olmak gerektiğini ifade ettim" dedi.
Bu süreçte piyasaların yön bulmakta zorlanacağını belirten Memiş, sert dalgalanmaların sürebileceğini dile getirerek "Bu 15 günlük süreç içerisinde piyasalarda yine bir manipülasyon fiyatlamasıyla bütün yatırım araçlarında sert dalgalanmalar tekrar yaşanacağını bekliyorum. Özellikle fiyatlarda bir istikrar 15 günlük süreçte beklemiyorum" dedi.
Memiş, içinde bulunulan dönemi “manipülasyon piyasası” olarak tanımlayarak "Yıl sonuna kadar bir manipülasyon piyasası devam edecek. 2026 yılında piyasaları teknik okumak imkansız" şeklinde konuştu.
Petrol fiyatlarına ilişkin net bir görüş ortaya koyan Memiş: “Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar seviyesinin aşağısına gelir mi sorusunun cevabı bende hayır.”
Altınla ters korelasyona dikkat çekerek, ons altın için kısa vadede geniş bant aralığı veren Memiş, "4400–4900 dolar aralığını bu 15 günlük süreçte geniş bant aralığı olarak takip edeceğim. Kalıcı ateşkes durumunda ise yukarı yönlü potansiyel için 4900 dolar seviyesinin üzerinde 5050, devamında 5100 dolar seviyesine kadar yükselişler olabilir" şeklinde konuştu.
Gram altın için de çarpıcı tahminlerde bulunan Memiş, "Bu da gram altın TL fiyatında. 7500–7600 ve yaz aylarında özellikle 8000 lira seviyesinin üzeri demek. Yıl sonunda gram altın tarafında da 10.000 lira seviyesi hedefim geçerli" dedi.
Gümüşte yükseliş beklentisini koruyan Memiş, "96 dolar seviyesi hedefim. Gram gümüşte de yaz aylarında 135–140 lira seviyeleri bekliyorum" dedi.
Kripto tarafında ise özellikle Bitcoin için olumlu olan uzman isim, "Kalıcı ateşkes gelirse 80.000 dolar sürpriz olmaz… yılın ikinci yarısında hem borsa hem Bitcoin tarafında pozitifim" ifadesini kullandı.