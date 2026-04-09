Trendyol Süper Lig statları tek videoda: İşte takım takım tüm statlar

Trendyol Süper Lig’de mücadele eden takımların statları drone ile görüntülendi. İstanbul'dan 7, Antalya'dan 2, Samsun, Trabzon, Ankara, Kocaeli, İzmir, Rize, Konya, Kayseri ve Gaziantep'ten ise 1'er stadın yer aldığı video, futbol severler tarafından büyük ilgi gördü.

Özetle

Videoda yer alan statların sıralaması ise şu şekilde: RAMS Park, Fenerbahçe – Chobani, Beşiktaş – Tüpraş, Trabzonspor - Papara Park, Kasımpaşa ile Eyüpspor - Recep Tayyip Erdoğan, RAMS Başakşehir - Başakşehir Fatih Terim, Fatih Karagümrük - Atatürk Olimpiyat, Çaykur Rizespor - Çaykur Didi, Konyaspor - MEDAŞ Konya Büyükşehir, Corendon Alanyaspor - Alanya Oba, Gaziantep FK – Gaziantep, Göztepe - Gürsel Aksel, Kayserispor - RHG EnerTürk Enerji, Kocaelispor – Kocaeli, Gençlerbirliği – Eryaman, Samsunspor - Samsun Yeni 19 Mayıs, - Antalyaspor - Corendon Airlines Park Antalya