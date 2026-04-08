Süper Lig devlerinin André Onana savaşı: Beşiktaş da devreye girdi

Trabzonspor’un kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Onana sergilediği performansla dev kulüplerine radarına girdi. 30 yaşındaki Onana'nın, Manchester United ile sözleşmesinin bitmesine iki yıl daha bulunuyor. Haziran ayında İngiliz ekibine dönmek isteyen Onana ile ilgili yönetimin farklı planları olduğu değerlendiriliyor.
İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre, André Onana için Süper Lig’den sürpriz bir takım daha devreye girdi. Kaleci arayışında olan Beşiktaş transferde Trabzonspor ile karşı karşıya.
Haberde, United'ın maaş bütçesini düşürmek istediği ve Senne Lammens'i 1 numaralı kaleci olarak destekleme kararı aldığı vurgulanırken, yüksek maaşlı bir yedek kalecinin kadroda tutulmasının düşünülmediği ifade edildi.
Bu nedenle Onana'nın yaz transfer döneminde kalıcı ya da kiralık olarak takımdan ayrılmasının en güçlü ihtimal olduğu aktarılıyor.
Bu noktada en ciddi adaylardan biri Trabzonspor. Ancak Beşiktaş’ın da transfer için devrede olduğu belirtiliyor.