Trabzonspor’un kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Onana sergilediği performansla dev kulüplerine radarına girdi. 30 yaşındaki Onana'nın, Manchester United ile sözleşmesinin bitmesine iki yıl daha bulunuyor. Haziran ayında İngiliz ekibine dönmek isteyen Onana ile ilgili yönetimin farklı planları olduğu değerlendiriliyor.

HABERİN ÖZETİ Süper Lig devlerinin André Onana savaşı: Beşiktaş da devreye girdi Trabzonspor'un kiralık oyuncusu Andre Onana'nın performansı, Manchester United'ın da planları ve Beşiktaş'ın transfer ilgisiyle Süper Lig'de gündeme oturdu. Andre Onana, Trabzonspor'a kiralık olarak katıldı ve sergilediği performansla dikkat çekti. 30 yaşındaki Onana'nın Manchester United ile sözleşmesinin bitmesine iki yıl daha var. Manchester United, maaş bütçesini düşürmek ve Senne Lammens'i 1 numaralı kaleci olarak desteklemek istiyor. Manchester United'ın, Onana'yı yaz transfer döneminde kalıcı veya kiralık olarak gönderme ihtimali yüksek görülüyor. Beşiktaş, kaleci arayışında André Onana için devreye girdi ve Trabzonspor ile transferde karşı karşıya geldi.

BEŞİKTAŞ ONANA İÇİN DEVREYE GİRDİ

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre, André Onana için Süper Lig’den sürpriz bir takım daha devreye girdi. Kaleci arayışında olan Beşiktaş transferde Trabzonspor ile karşı karşıya.

TRABZONSPOR HAMLE YAPACAK

Haberde, United'ın maaş bütçesini düşürmek istediği ve Senne Lammens'i 1 numaralı kaleci olarak destekleme kararı aldığı vurgulanırken, yüksek maaşlı bir yedek kalecinin kadroda tutulmasının düşünülmediği ifade edildi.

Bu nedenle Onana'nın yaz transfer döneminde kalıcı ya da kiralık olarak takımdan ayrılmasının en güçlü ihtimal olduğu aktarılıyor.

Bu noktada en ciddi adaylardan biri Trabzonspor. Ancak Beşiktaş’ın da transfer için devrede olduğu belirtiliyor.