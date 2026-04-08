Süper Lig devlerinin André Onana savaşı: Beşiktaş da devreye girdi

Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Manchester United'ın gözden çıkardığı André Onana için Beşiktaş da devreye girdi. Kaleci arayışında olan Beşiktaş iddialara göre hamle yapacak. İşte detaylar...

Süper Lig devlerinin André Onana savaşı: Beşiktaş da devreye girdi
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 10:34
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 10:34

’un kiralık olarak kadrosuna kattığı sergilediği performansla dev kulüplerine radarına girdi. 30 yaşındaki Onana'nın, ile sözleşmesinin bitmesine iki yıl daha bulunuyor. Haziran ayında İngiliz ekibine dönmek isteyen Onana ile ilgili yönetimin farklı planları olduğu değerlendiriliyor.

Süper Lig devlerinin André Onana savaşı: Beşiktaş da devreye girdi

Trabzonspor'un kiralık oyuncusu Andre Onana'nın performansı, Manchester United'ın da planları ve Beşiktaş'ın transfer ilgisiyle Süper Lig'de gündeme oturdu.
Andre Onana, Trabzonspor'a kiralık olarak katıldı ve sergilediği performansla dikkat çekti.
30 yaşındaki Onana'nın Manchester United ile sözleşmesinin bitmesine iki yıl daha var.
Manchester United, maaş bütçesini düşürmek ve Senne Lammens'i 1 numaralı kaleci olarak desteklemek istiyor.
Manchester United'ın, Onana'yı yaz transfer döneminde kalıcı veya kiralık olarak gönderme ihtimali yüksek görülüyor.
Beşiktaş, kaleci arayışında André Onana için devreye girdi ve Trabzonspor ile transferde karşı karşıya geldi.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Süper Lig devlerinin André Onana savaşı: Beşiktaş da devreye girdi

BEŞİKTAŞ ONANA İÇİN DEVREYE GİRDİ

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre, André Onana için Süper Lig’den sürpriz bir takım daha devreye girdi. Kaleci arayışında olan transferde Trabzonspor ile karşı karşıya.

Süper Lig devlerinin André Onana savaşı: Beşiktaş da devreye girdi

TRABZONSPOR HAMLE YAPACAK

Haberde, United'ın maaş bütçesini düşürmek istediği ve Senne Lammens'i 1 numaralı kaleci olarak destekleme kararı aldığı vurgulanırken, yüksek maaşlı bir yedek kalecinin kadroda tutulmasının düşünülmediği ifade edildi.

Bu nedenle Onana'nın yaz transfer döneminde kalıcı ya da kiralık olarak takımdan ayrılmasının en güçlü ihtimal olduğu aktarılıyor.

Süper Lig devlerinin André Onana savaşı: Beşiktaş da devreye girdi

Bu noktada en ciddi adaylardan biri Trabzonspor. Ancak Beşiktaş’ın da transfer için devrede olduğu belirtiliyor.

