Süper Lig gol krallığı yarışı kızıştı! Icardi’yi geçip zirveye ortak olan isim dikkat çekti

Süper Lig’de sezon sonuna sayılı haftalar kala gol krallığında da yarış kızıştı. Takımlarının liderlik yarışında önemli bir yere sahip olan forvetler, attıkları gollerle sezon boyunca adından söz ettirdiler. Anadolu takımlarından da futbolcuların olduğu en çok gol atan futbolcular listesinde özellikle Galatasaray’ın ünlü yıldızı Icardi’yi geride bırakarak zirvenin ortağı olan isim oldukça dikkat çekti…
Süper Lig’de 28. haftanın sonuna gelinirken, gol krallığına en yakım isimler de belli oldu. Listede Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Başakşehir’de top koşturan futbolcular yer aldı. Ligin zirvesindeki Galatasaray’da forma giyen dünyaca ünlü yıldızlar Osimhen ve Icardi’nin zirveden uzak kalması ise gözlerden kaçmadı.
11- Umut Nayir | Trabzonspor | 27 maç - 8 gol
**İki takım için (Konyaspor'da da goller attı)
10- Dorgeles Nene | Fenerbahçe | 22 maç - 9 gol
9- Ernest Muci | Trabzonspor | 24 maç - 10 gol
8- Felipe Augusto | Trabzonspor | 27 maç - 11 gol
7- Marco Asensio | Fenerbahçe | 24 maç - 11 gol
6- Mohamed Bayo | Gaziantep FK | 23 maç - 12 gol
5- Victor Osimhen | Galatasaray | 19 maç - 12 gol
4- Anderson Talisca | Fenerbahçe | 25 maç - 13 gol
3- Mauro Icardi | Galatasaray | 25 maç - 13 gol
2- Eldor Shomurodov | Başakşehir | 28 maç - 16 gol
1- Paul Onuachu | Trabzonspor | 25 maç - 22 gol