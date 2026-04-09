Cezaevinden çıkıp eski eşinin sevgilisine dehşeti yaşattı! Taşla kafasını ezmeye çalıştı: Dehşet kamerada

Nevşehir’de cezaevinden kısa süre önce çıktığı öğrenilen bir şahıs, iddiaya göre eski eşinin birlikte yaşadığı kişiyi başına taşla vurarak yaralarken o anlar da apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Uzaklaştırma kararı olan B.C. yapılan çalışmalar sonucunda Yozgat ilinde gözaltına alınarak Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Makamlara sevk edilen B.C. "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Öte yandan, saldırı anı da apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.