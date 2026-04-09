Beşiktaş'ta orta sahaya İspanyol şefi! Bonservisi belli oldu: Real Madrid'in yıldızı 'Kartal' oluyor

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, eksiklerini gidermek için şimdiden kolları sıvadı. Orta sahaya lider özellikli bir isim takviye etmek isteyen siyah-beyazlılar, dünya devi Real Madrid’in yıldızına kancayı taktı. Kartal, bonservisi 10 milyon euro civarında olan tecrübeli oyuncu için tüm şartları zorlayacak. İşte detaylar...

GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 12:10
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 12:14

Yeni sezonda zirve yarışının en güçlü adayı olmak isteyen Beşiktaş yönetimi, transfer stratejisini "kalite ve tecrübe" üzerine kuruyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda gençleştirme operasyonunu kış döneminde başlatan siyah-beyazlı kurmaylar, yaz transfer tescil döneminde en az 5 bölgeye nokta atışı takviye yapacak.

Beşiktaş yönetimi, yeni sezonda iddialı olmak için Real Madrid'in orta saha oyuncusu Dani Ceballos'u transfer etmek istiyor.
Beşiktaş, orta sahaya oyunun yönünü tayin edecek bir oyuncu arayışında ve hedefteki isim Real Madrid forması giyen Dani Ceballos.
29 yaşındaki Ceballos, Real Madrid'deki misyonunu tamamladığına inanıyor ve düzenli forma şansı bulabileceği bir projeye katılmak istiyor.
Real Madrid'in Ceballos için 10 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu belirtiliyor.
Ceballos, kariyerinde Real Betis'ten Real Madrid'e 16.5 milyon euroya transfer olmuş ve Arsenal'de kiralık olarak forma giymiştir.
Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Ceballos için Beşiktaş'ın yanı sıra Marsilya ve Real Betis gibi kulüpler de devrede.
Ceballos, merkez orta sahanın yanı sıra 8 ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabilen, teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu olarak tanımlanıyor.
KARTAL'DA İLK HEDEF: DANİ CEBALLOS

Bu doğrultuda orta sahaya oyunun yönünü tayin edecek bir "orkestra şefi" arayan yönetim, rotasını İspanya’ya kırdı. Hedefteki isim ise Real Madrid forması giyen Dani Ceballos.

REAL MADRİD'DEN AYRILIYOR: BONSERVİSİ BELLİ OLDU

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; Real Madrid ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Madrid ekibindeki misyonunu tamamladığını düşünüyor. Düzenli forma şansı bulabileceği bir projeye dahil olmak isteyen Ceballos'un ayrılık talebine, kulüp yönetiminin de sıcak baktığı belirtiliyor. Eflatun-beyazlı devin, yıldız oyuncu için kapıyı 10 milyon euro bandında bir rakamla açması bekleniyor.

PİYASA DEĞERİ VE GEÇMİŞİ

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Ceballos, 2017 yılında Real Betis’ten Real Madrid’e tam 16.5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Kariyerinin bir bölümünde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’de iki sezon kiralık olarak forma giyen İspanyol yıldız, Premier Lig tecrübesiyle de dikkat çekiyor.

SÜPER LİG DEVLERİ DAHA ÖNCE DE İSTEMİŞTİ

Ceballos ismi Türkiye için yabancı değil. Geçtiğimiz yaz döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelen oyuncu için Ali Koç bizzat ilgilendiklerini açıklamış, ancak o dönemki mali şartlar nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Şimdi ise Beşiktaş'ın önünde Marsilya ve eski kulübü Real Betis gibi ciddi rakipler bulunuyor.

Sadece bir merkez orta saha değil, aynı zamanda modern bir 8 ve 10 numara olarak da görev yapabilen Ceballos, teknik direktörlere büyük bir taktiksel konfor sunuyor. Yüksek teknik kapasitesiyle en sıkışık anlarda bile topu koruyabiliyor. Oyun kurma ve hücumu yönlendirme konusunda Avrupa'nın elit isimlerinden biri. Yoğun pres altındayken bile paniğe kapılmadan oyunun yönünü değiştirebiliyor.

İSPANYA MİLLİ TAKIMI İLE 13 MAÇ

İspanya Milli Takımı formasını bugüne kadar 13 kez terleten deneyimli isim, Luis Enrique döneminde ilk kez milli davet almıştı. UEFA Uluslar Ligi'nde Hırvatistan'a karşı fileleri havalandıran Ceballos, milli formayla 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Beşiktaş yönetiminin önümüzdeki günlerde İspanyol oyuncunun menajeriyle ilk teması kurarak resmi teklifini iletmesi bekleniyor.

OyuncuDani Ceballos
Milli Takım Kariyeri (İspanya)13 kez forma giydi.
Milli Takım DavetiLuis Enrique döneminde ilk kez milli davet aldı.
UEFA Uluslar Ligi PerformansıHırvatistan'a karşı gol attı.
Milli Formayla Toplam Performans1 gol, 2 asist
Kulüp İlgisiBeşiktaş
Beşiktaş'ın PlanıOyuncunun menajeriyle önümüzdeki günlerde ilk teması kurarak resmi teklif sunması bekleniyor.
