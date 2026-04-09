Cenaze ödeneği kimlere veriliyor? İşte SGK'nın duyurduğu geri ödemesiz cenaze desteği detayları

CENAZE ÖDENEĞİ KİMLERE ÖDENİR?

Ödeme süreci belirli bir öncelik sırasına göre gerçekleştirilmektedir. Ödenek sırasıyla şu kişilere takdim edilir:

Vefat eden sigortalının eşine,

Eşi yoksa çocuklarına,

Çocukları da yoksa anne ve babasına,

Ebeveynleri de yoksa kardeşlerine ödenir.

Not: Sayılan bu yakınların bulunmaması durumunda, ödeme cenaze masraflarını yaptığını belgeleyen gerçek veya tüzel kişilere yapılır.