Cenaze ödeneği kimlere veriliyor? İşte SGK'nın duyurduğu geri ödemesiz cenaze desteği detayları

Cenaze ödeneği kimlere veriliyor? İşte SGK'nın duyurduğu geri ödemesiz cenaze desteği detayları

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vefat eden sigortalıların yakınlarına defin masraflarını karşılamaları amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere "Cenaze Ödeneği" desteği sağlıyor. 

Kimlerin faydalanabileceği, başvuru şartları ve süreçle ilgili tüm detaylar netleşti.

İşte o ödenekle ilgili tüm detaylar ve bilinmesi gereken hususlar..

CENAZE ÖDENEĞİ KİMLERE ÖDENİR?

Ödeme süreci belirli bir öncelik sırasına göre gerçekleştirilmektedir. Ödenek sırasıyla şu kişilere takdim edilir:

Vefat eden sigortalının eşine,
Eşi yoksa çocuklarına,
Çocukları da yoksa anne ve babasına,
Ebeveynleri de yoksa kardeşlerine ödenir.

Not: Sayılan bu yakınların bulunmaması durumunda, ödeme cenaze masraflarını yaptığını belgeleyen gerçek veya tüzel kişilere yapılır.

ÖDENEKTEN FAYDALANMA ŞARTLARI NELER?

Cenaze ödeneğinin ödenebilmesi için vefat eden sigortalının aşağıdaki şartlardan en az birini taşıması gerekmektedir:

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu vefat etmiş olması,

Sürekli iş göremezlik geliri, malullük ya da yaşlılık (emekli) aylığı alırken hayatını kaybetmiş olması,

Vefat tarihinde adına en az 360 gün prim bildirilmiş olması.

BAŞVURU ESNASINDA NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR?

Hak sahiplerinin ödemeyi alabilmesi için izlemesi gereken adımlar şunlardır:

  • Yöntem: Başvurular, "Gelir, Aylık ve Ödenek Talep Belgesi" ile birlikte e-Devlet Kapısı üzerinden dijital olarak veya en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne / Merkez Müdürlüğüne giderek yapılabilir.

İSTİSNASI VAR!

İstisna: Gelir veya aylık talebinde (dul/yetim aylığı gibi) bulunurken cenaze ödeneği talebini de beyan eden kişilerin ayrıca bir başvuru yapmasına gerek duyulmamaktadır.

ZAMANAŞIMI DETAYI!

Zamanaşımı: Cenaze ödeneği hakkı, vefat tarihinden itibaren 5 yıl içinde talep edilmezse zamanaşımına uğramaktadır.

SGK sosyal medya hesabı üzerinden ödeneği; 

"Cenaze ödeneğini, vefat eden sigortalının yakınlarına defin giderleri için bir defaya mahsus ödüyoruz. Öncelik sırasına göre eşe, eşi yoksa çocuklara, ardından anne ve babaya, onlar da yoksa kardeşlere ödeme yapıyoruz.

Başvuruyu, “Gelir, Aylık ve Ödenek Talep Belgesi” ile e-Devlet Kapısı üzerinden veya en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Merkez Müdürlüğüne giderek yapabilirsiniz . Gelir ve aylık talebinde bulunurken cenaze ödeneği talebinde de bulunan kişilerin ayrıca başvuru yapmasına gerek duymuyoruz.

Cenaze ödeneğini 5 yıl içinde almayı unutmayın!" notuyla duyurdu. 

