Adana'da 3 Mart günü Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'nde meydana gelen olayda; L.A. (15) ve H.H. (15), motosikletle Yusuf Çelik'in (41) iş yerine gitti. Motosikleti kullanan L.A. dışarıda beklerken, H.H. iş yerine girerek peş peşe tetiğe bastı.

HABERİN ÖZETİ Azmettirici işaret etti, çocuk katil harekete geçti! Adana'daki cinayetin detayları ortaya çıktı Adana'da 3 Mart günü Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda, iki kişi iş yerine girerek Yusuf Çelik'i başından vurarak ölümüne neden oldu. Olayda 15 yaşındaki L.A. motosikleti kullanırken, 15 yaşındaki H.H. iş yerine girerek Yusuf Çelik'e (41) ateş etti. Başından vurulan Yusuf Çelik kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayetin ardından harekete geçen ekipler, iki şüpheliyi suç aleti tabanca ile birlikte yakalayarak tutukladı. Şüphelilerden H.H., M.S.A. tarafından Yusuf Çelik'i korkutmak amacıyla vurması için azmettirildiğini iddia etti. Diğer şüpheli L.A. ise M.S.A.'nın H.H.'yi bir yere bırakmasını istediğini ve cinayetten haberi olmadığını belirtti. Cinayete azmettirdiği öne sürülen M.S.A. ise polis tarafından aranıyor.

Başından vurulan Yusuf Çelik, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CİNAYET SİLAHIYLA YAKALANDILAR

Cinayetin ardından harekete geçen ekipler, olaydan kısa süre sonra iki şüpheliyi suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı. Çocuk şube ekiplerine teslim edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

"AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİL, KORKUTMAKTI"

Şüphelilerden H.H. ifadesinde, "Daha önce tanıştığım M.S.A. ile Yusuf Çelik'in aralarında husumet varmış. Bu nedenle onu vurmamı istedi. Onu vurmazsam beni öldüreceğini söylemişti. Ben de M.S.A.'dan korktuğum için kabul ettim. M.S.A. bana silah vererek, ‘Yusuf'un dükkanına git korkutmak amacıyla onun ayağına doğru ateş et' dedi. M.S.A., olay günü tanımadığım bir çocukla, ‘Yusuf dükkanda' diye haber gönderdi. L.A. ile birlikte Yusuf'un dükkanının Google üzerinden gittim. Birisini öldüreceğimizden bahsetmediğim L.A.'ya motosikletin başında beklemesini söyledim. Silah ile beraber Yusuf Çelik'in dükkanına girdim. İçeride 2 kişi vardı, elimdeki silahı onlara gösterdim. Üzerime doğru gelince rastgele ateş ettim. Amacım korkutmak için yere doğru ateş etmekti ancak üzerime geldikleri için mermi Yusuf Çelik'e isabet etti. Olaydan sonra M.S.A. bize ‘Gidip teslim olun' dedi. L.A. ile birlikte polise gidip teslim olduk. Olayda kullandığım silahı da polislere verdim. Amacım öldürmek değil, korkutmaktı. Çok pişmanım" diye konuştu.

"BİRİNİ ÖLDÜRECEĞİNİ BİLMİYORDUM"

Motosikleti kullanan L.A. ise, "M.S.A.'yle bir hafta önce tanıştık. Bana ‘Motosiklet kullanmayı biliyor musun?' dedi. Evet deyince ‘H.H.'yi bir yere bıkacaksın' dedi. Olay günü evimin önüne H.H. geldi. H.H.'yi motosiklet ile adrese götürdüm. H.H. motosikletten inip ‘Bekle, bir iki dakikaya geliyorum' dedi. Beklerken silah sesi duydum. Daha sonra H.H. geldi ve motosikletin arkasına bindi. Birini öldüreceğini bilmiyordum" diye ifade verdi.

AZMETTİRİCİ HALA ARANIYOR

Öte yandan çocuk katil H.H. ve suç ortağı L.A.'nın kendilerini cinayete azmettirdiklerini öne sürdükleri M.S.A., polis tarafından her yerde aranıyor.