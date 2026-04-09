Kuaförde tüm bakımlarını yaptırdı! 26 bin liralık ücreti ödemeden böyle kaçtı

Kahramanmaraş'ta kuaför, kadın müşterisinin saatler süren kuaför işleminin ardından, "2 dakikaya geliyorum" diyerek 26 bin 500 liralık ödemeyi yapmayıp iş yerinden ayrıldığını söyledi. Kuaför, yapılan tüm işlemlere rağmen 26 bin 500 liralık ücretin ödenmediğini belirterek mağdur olduklarını ifade etti. Olay sonrası hukuki süreci başlattığını söyleyen kuaför Koca, "Ramazan bayramı arife gününde müşterimiz saat sekiz sıralarında bizi aradı. Kaynak saç yaptırmak istediğini söyledi. Biz de salonumuza gelmeniz gerekiyor, detayları salonumuzda görüşürüz diye bilgi verdik. Müşterimiz salonumuza geldi. Detaylı bilgileri verdik. İşlem tutarını söyledik. İşlem tutarını kabullendi. Saçı beğendi, hoşuna gitti. İşlemi yapmaya başladık. 26 bin 500 TL'lik bir işlemdi. Boya yaptık, manikür vesaire falan işlemler de yapıldı. Ortalama işlemin yüzde 70'i bittiği sıralarda müşterimiz gece saat 12'yi geçeceği süre zarfında biz müşteriden gün sonu olduğu için parayı talep ettik" dedi.