Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Ahmet Tatlıses, İbrahim Tatlıses'in yanındaki kişileri işaret etti: Sağlık durumu kötüyken evde 2-3 gün beklettiler

Ahmet Tatlıses hastaneye kaldırılan babası İbrahim Tatlıses'i görmeye gitmiş ve tansiyonunun yükselmesiyle müşahede altına alındı. Ahmet Tatlıses bugün bağlandığı canlı yayında İbrahim Tatlıses'in yanında bulunan 2-3 kişiyi işaret ederek "Hastaneye kaldırmışlar beni aramıyorlar. İbrahim Bey evde 2-3 gündür kötüymüş hastaneye götürmemişler" diyerek çok konuşulacak iddialarda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 11:27
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 11:27

, İstanbul'da bulunan lüks konutunda aniden fenalaşmış ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Tatlıses, küs olduğu oğlu 'i yanına çağırmış ve ikili arasında duygusal anlar yalanmıştı. Bugün Gel Konuşalım canlı yayınına bağlanan Ahmet Tatlıses çok konuşulacak iddialara yer verdi. Ahmet Tatlıses, babasının hastaneye kaldırıldığını basından öğrendiğini belirterek " kötüyken evde 2-3 gün beklettiler" dedi.

HABERİN ÖZETİ

Ahmet Tatlıses, İbrahim Tatlıses'in yanındaki kişileri işaret etti: Sağlık durumu kötüyken evde 2-3 gün beklettiler

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
İbrahim Tatlıses'in hastaneye kaldırılmasının ardından, küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses babasının sağlık durumu ve hastaneye kaldırılma süreciyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.
Ahmet Tatlıses, babasının hastaneye kaldırıldığını basından öğrendiğini belirtti.
Ahmet Tatlıses, babasının sağlık durumu kötüyken evde 2-3 gün bekletildiğini öne sürdü.
Elektronik kelepçe ve uzaklaştırma kararı nedeniyle Ahmet Tatlıses'in hastanenin bahçesine dahi alınmadığı belirtildi.
Ahmet Tatlıses, babasını hala çalıştırdıklarını ve İbrahim Tatlıses'in yanındaki kişilerin olumsuz bir rol oynadığını iddia etti.
Kızı Melek Zübeyde, babası İbrahim Tatlıses'i hastaneye kendisinin getirdiğini ve şu anda hastanede olduğunu duyurdu.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

AHMET TATLISES: BABAMIN HASTANEYE KALDIRILDIĞINI BASINDAN ÖĞRENDİM

Ahmet Tatlıses, Gel Konuşalım canlı yayında gündem olacak iddialarda bulundu. Babası İbrahim Tatlıses'in kendisini çağırdığını belirten Ahmet Tatlıses, "Ben babamın hastaneye kaldırıldığını basından öğrendim" dedi.

Ahmet Tatlıses elektronik kelepçe ve uzaklaştırma kararı nedeniyle hastanenin bahçesine dahi alınmadı. İbrahim Tatlıses'in oğlu, hastaneye yaklaşık 3 kilometre mesafede olan bir camide beklemek zorunda kaldı. Daha sonra İbrahim Tatlıses'in isteği üzerine hastaneye giden Ahmet Tatlıses, "birileri bana tekrar elektronik kelepçe taktırmak için harekete geçti" dedi.

"İBRAHİM TATLISES'İ BİLEREK HASTANEYE GÖTÜRMEDİLER" İDDİASI

Kardeşlerinin hepsiyle konuştuğunu ve hepsinin kendisini saygıyla dinlediğini belirten Ahmet Tatlıses, İbrahim Tatlıses'in yanındaki kişileri işaret etti ve "2-3 gün evde bekletiliyor. Sonra kötüleşince hastaneye götürüyorlar" dedi. Babasını hala çalıştırdıklarını belirten Ahmet Tatlıses ben yurtdışında yaşananları anlatmıyorum, isim de vermiyorum ama her şeyi İbrahim Tatlıses'in yanındakiler yapıyor" dedi.

İBRAHİM TATLISES AMELİYAT OLABİLİR

Gel Konuşalım programına Melek Zübeyde babası İbrahim Tatlıses'in son sağlık durumunu paylaştı. Dün hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses'i görmeye gelenler arasında kızı Dilan çıtak ve oğlu Ahmet Tatlıses de yer aldı. Gözler İdo Tatlıses ve Melek Zübeyde'yi ararken bugün gerçekler ortaya çıktı. Kızı Melek Zübeyde, babası İbrahim Tatlıses'i hastaneye kendisinin getirdiğini ve şuanda da hastanede olduğunu duyurdu.

ETİKETLER
#sağlık durumu
#hastane
#ibrahim tatlıses
#ahmet tatlıses
#Küs Oğul
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.