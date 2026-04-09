İbrahim Tatlıses, İstanbul'da bulunan lüks konutunda aniden fenalaşmış ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Tatlıses, küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses'i yanına çağırmış ve ikili arasında duygusal anlar yalanmıştı. Bugün Gel Konuşalım canlı yayınına bağlanan Ahmet Tatlıses çok konuşulacak iddialara yer verdi. Ahmet Tatlıses, babasının hastaneye kaldırıldığını basından öğrendiğini belirterek "Sağlık durumu kötüyken evde 2-3 gün beklettiler" dedi.

HABERİN ÖZETİ Ahmet Tatlıses, İbrahim Tatlıses'in yanındaki kişileri işaret etti: Sağlık durumu kötüyken evde 2-3 gün beklettiler İbrahim Tatlıses'in hastaneye kaldırılmasının ardından, küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses babasının sağlık durumu ve hastaneye kaldırılma süreciyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Ahmet Tatlıses, babasının hastaneye kaldırıldığını basından öğrendiğini belirtti. Ahmet Tatlıses, babasının sağlık durumu kötüyken evde 2-3 gün bekletildiğini öne sürdü. Elektronik kelepçe ve uzaklaştırma kararı nedeniyle Ahmet Tatlıses'in hastanenin bahçesine dahi alınmadığı belirtildi. Ahmet Tatlıses, babasını hala çalıştırdıklarını ve İbrahim Tatlıses'in yanındaki kişilerin olumsuz bir rol oynadığını iddia etti. Kızı Melek Zübeyde, babası İbrahim Tatlıses'i hastaneye kendisinin getirdiğini ve şu anda hastanede olduğunu duyurdu.

AHMET TATLISES: BABAMIN HASTANEYE KALDIRILDIĞINI BASINDAN ÖĞRENDİM

Ahmet Tatlıses, Gel Konuşalım canlı yayında gündem olacak iddialarda bulundu. Babası İbrahim Tatlıses'in kendisini çağırdığını belirten Ahmet Tatlıses, "Ben babamın hastaneye kaldırıldığını basından öğrendim" dedi.

Ahmet Tatlıses elektronik kelepçe ve uzaklaştırma kararı nedeniyle hastanenin bahçesine dahi alınmadı. İbrahim Tatlıses'in oğlu, hastaneye yaklaşık 3 kilometre mesafede olan bir camide beklemek zorunda kaldı. Daha sonra İbrahim Tatlıses'in isteği üzerine hastaneye giden Ahmet Tatlıses, "birileri bana tekrar elektronik kelepçe taktırmak için harekete geçti" dedi.

"İBRAHİM TATLISES'İ BİLEREK HASTANEYE GÖTÜRMEDİLER" İDDİASI

Kardeşlerinin hepsiyle konuştuğunu ve hepsinin kendisini saygıyla dinlediğini belirten Ahmet Tatlıses, İbrahim Tatlıses'in yanındaki kişileri işaret etti ve "2-3 gün evde bekletiliyor. Sonra kötüleşince hastaneye götürüyorlar" dedi. Babasını hala çalıştırdıklarını belirten Ahmet Tatlıses ben yurtdışında yaşananları anlatmıyorum, isim de vermiyorum ama her şeyi İbrahim Tatlıses'in yanındakiler yapıyor" dedi.

İBRAHİM TATLISES AMELİYAT OLABİLİR

Gel Konuşalım programına Melek Zübeyde babası İbrahim Tatlıses'in son sağlık durumunu paylaştı. Dün hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses'i görmeye gelenler arasında kızı Dilan çıtak ve oğlu Ahmet Tatlıses de yer aldı. Gözler İdo Tatlıses ve Melek Zübeyde'yi ararken bugün gerçekler ortaya çıktı. Kızı Melek Zübeyde, babası İbrahim Tatlıses'i hastaneye kendisinin getirdiğini ve şuanda da hastanede olduğunu duyurdu.