Ezel, Yaprak Dökümü, Menajerimi Ara gibi dizilerde rol alan Sedef Avcı, son açıklamasıyla dikkat çekti. Uzun süredir ekranda olmayan Sedef Avcı, oyunculuk sektörüne sitem etti.

HABERİN ÖZETİ Sedef Avcı oyunculuk sektörünün gerçek yüzünü açıkladı! "Acı kuralı" diyerek sitem etti Oyuncu Sedef Avcı, uzun süredir ekranlarda görünmemesinin ardından oyunculuk sektörünün acımasız kurallarına ve sansasyon oluşturmayan projelerin iş bulmakta zorlanmasına sitem etti. Sedef Avcı, popülerliğin hayatını veya çevresini değiştirmediğini belirtti. 15 yaşından beri çalıştığını ve kariyerinde hem hayallerine ulaştığını hem de ulaşamadığı şeyler olduğunu söyledi. Avcı, sansasyon veya olay yaratacak malzeme yoksa sektörde iş bulmanın zor olduğunu vurguladı. Sedef Avcı, 22 Ocak 1982 doğumlu olup Kocaeli Üniversitesi mezunudur ve mankenlik de yapmaktadır. Avcı'nın rol aldığı diziler arasında Ezel, Yaprak Dökümü, Menajerimi Ara, Elkızı ve Çöp Adam bulunmaktadır. Eşi Kıvanç Kasabalı ise 24 Şubat 1975 doğumludur ve Yaprak Dökümü dizisindeki Cem Aydınoğlu rolüyle tanınmaktadır.

SEDEF AVCI "OYUNCULUK SEKTÖRÜNÜN ACI YÜZÜ" DİYEREK AÇIKLADI

Sedef Avcı, oyunculuk sektörüne sitem ederek, "Popülerlik benim hayatımı değiştirmedi. Her zaman aynı şeylerden keyif alıyorum. 1 lira da 10 lira da kazansam yine aynı yerlere gidiyorum. Çevrem değişmedi. Hâlâ aynı arkadaşlarımla görüşüyorum" dedi.

İnsanların renkli dünya diye özendikleri yerleri sevmediğini söyleyen Avcı, "15 yaşından beri çalışıyorum. Kendimi koruyarak bugünlere geldim. Kariyerimde hayallerimi süsleyen bir sürü şey yaşadım ama ulaşamadığım şeyler de oldu" dedi ve oyunculuk dünyasının acı kuralları olduğunu belirterek "Sansasyon oluşturacak, olay çıkaracak, can acıtacak bir malzemeniz yoksa ne yazık ki iş vermiyorlar!" dedi.

SEDEF AVCI KAÇ YAŞINDA?

22 Ocak 1982 doğumlu Sedef Avcı, Türk oyuncu ve modeldir. Kanal D'de yayınlanan Menekşe ile Halil, daha sonra Show TV ve atv'de yayımlanan Ezel adlı dizilerdeki rolleriyle tanınmaktadır. Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi bölümü mezunu olan Sedef Avcı, zaman zaman mankenlik yapmaktadır.

Sedef Avcı'nın rol aldığı diziler;

Menekşe İle Halil,

Yaprak Dökümü,

Arka Sokaklar,

Evlat Kokusu,

Menajerimi Ara,

Elkızı,

Çöp Adam

SEDEF AVCI EŞİ KIVANÇ KASABALI KAÇ YAŞINDA?

24 Şubat 1975 doğumlu Kıvanç Kasabalı, 2006-2010 yılları arasında yayımlanan Yaprak Dökümü adlı dizideki "Cem Aydınoğlu" rolü ile tanınmaktadır. Merhamet, Yasak Elma, Evlilik Hakkında Her Şey ve Kızılcık Şerbeti gibi yapımlarda rol aldı.