Sedef Avcı oyunculuk sektörünün gerçek yüzünü açıkladı! "Acı kuralı" diyerek sitem etti

Ezel, Yaprak Dökümü, Menajerimi Ara gibi dizilerde rol alan Sedef Avcı, son açıklamasıyla dikkat çekti. Uzun süredir ekranda olmayan Sedef Avcı, oyunculuk sektörüne sitem etti.
SEDEF AVCI "OYUNCULUK SEKTÖRÜNÜN ACI YÜZÜ" DİYEREK AÇIKLADI
Sedef Avcı, oyunculuk sektörüne sitem ederek, "Popülerlik benim hayatımı değiştirmedi. Her zaman aynı şeylerden keyif alıyorum. 1 lira da 10 lira da kazansam yine aynı yerlere gidiyorum. Çevrem değişmedi. Hâlâ aynı arkadaşlarımla görüşüyorum" dedi.
İnsanların renkli dünya diye özendikleri yerleri sevmediğini söyleyen Avcı, "15 yaşından beri çalışıyorum. Kendimi koruyarak bugünlere geldim. Kariyerimde hayallerimi süsleyen bir sürü şey yaşadım ama ulaşamadığım şeyler de oldu" dedi ve oyunculuk dünyasının acı kuralları olduğunu belirterek "Sansasyon oluşturacak, olay çıkaracak, can acıtacak bir malzemeniz yoksa ne yazık ki iş vermiyorlar!" dedi.
22 Ocak 1982 doğumlu Sedef Avcı, Türk oyuncu ve modeldir. Kanal D'de yayınlanan Menekşe ile Halil, daha sonra Show TV ve atv'de yayımlanan Ezel adlı dizilerdeki rolleriyle tanınmaktadır. Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi bölümü mezunu olan Sedef Avcı, zaman zaman mankenlik yapmaktadır.
Sedef Avcı'nın rol aldığı diziler;
24 Şubat 1975 doğumlu Kıvanç Kasabalı, 2006-2010 yılları arasında yayımlanan Yaprak Dökümü adlı dizideki "Cem Aydınoğlu" rolü ile tanınmaktadır. Merhamet, Yasak Elma, Evlilik Hakkında Her Şey ve Kızılcık Şerbeti gibi yapımlarda rol aldı.
