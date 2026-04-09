Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Beşiktaş'ta tarihi temizlik! Sergen Yalçın kararını verdi: 23 oyuncuyla yollar ayrılıyor!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi taşlar yerinden oynuyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda tam 23 futbolcuyla yolların ayrılması bekleniyor. İşte detaylar...

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 11:32
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 11:32

’ta gelecek sezonun kadro yapılanması için düğmeye basıldı. Şampiyonluk hedefinden uzaklaşmak istemeyen siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör ’ın sunduğu geniş kapsamlı "gönderilecekler listesi" üzerinde çalışmaya başladı.

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın sunduğu geniş çaplı liste doğrultusunda gelecek sezonun kadro yapılanması için 23 oyuncuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Sergen Yalçın'ın, kadrodaki şişkinliği azaltmak ve yeni transferlere yer açmak adına 23 oyuncuyu gözden çıkardığı belirtiliyor.
Sezon sonunda gönderilecekler listesinde Devis Vasquez, Tiago Djalo, Milot Rashica, Wilfred Ndidi, Cengiz Ünder, El Bilal Toure, Jota Silva gibi isimler yer alıyor.
Sezonu kiralık olarak geçiren ve kulüple sözleşmesi devam eden Al-Musrati, Ernest Muçi, Amir Hadziahmetovic, Jean Onana, Joao Mario, Tayyip Talha Sanuç gibi 12 oyuncu da gelecek sezon kadroda düşünülmüyor.
Bu operasyonla maaş bütçesinde ciddi bir rahatlama sağlanması hedefleniyor.
Yönetimin, sezon biter bitmez bu 23 kişilik liste için menajerlerle masaya oturacağı ve ayrılık süreçlerini hızlandıracağı gelen bilgiler arasında.
Takımda köklü bir revizyon hedefleyen deneyimli çalıştırıcının, kadrodaki şişkinliği azaltmak ve yeni transferlere yer açmak adına 23 oyuncuyu gözden çıkardığı öğrenildi.

YILDIZ İSİMLERLE VEDALAŞILIYOR

Mevcut kadroda yer alan pek çok as oyuncu ve yeni sezon sonunda yolcu. Sergen Yalçın'ın planları arasında yer almayan isimler arasında şu futbolcular bulunuyor:

Devis Vasquez

Tiago Djalo

Gökhan Sazdağı

Milot Rashica

Wilfred Ndidi

Vaclav Cerny

Salih Uçan

Taylan Bulut

Cengiz Ünder

El Bilal Toure

Jota Silva

Bu isimlerin gönderilmesiyle birlikte maaş bütçesinde ciddi bir rahatlama sağlanması hedefleniyor.

KİRALIKTAN DÖNELER DE KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Beşiktaş'taki operasyon sadece mevcut tesislerdeki isimlerle sınırlı değil. Sezonu başka takımlarda kiralık olarak geçiren ve tapusu kulüpte bulunan 12 oyuncu için de "geri dönüş" kapıları kapandı. Yalçın'ın yeni sezon kamp kadrosuna dahil etmeyi planlamadığı o liste ise oldukça kabarık:

İşte geri dönüş vizesi alamayanlar:

Al-Musrati, Ernest Muçi, Amir Hadziahmetovic, Jean Onana, Joao Mario, Tayyip Talha Sanuç, Can Keleş, Ricardo Mangas, Emrecan Uzunhan, Emrecan Terzi, Fahri Kerem Ay ve Arda Kılıç.

KategoriFutbolcu Adı
Sezon Sonu AyrılacaklarDevis Vasquez
Sezon Sonu AyrılacaklarTiago Djalo
Sezon Sonu AyrılacaklarGökhan Sazdağı
Sezon Sonu AyrılacaklarMilot Rashica
Sezon Sonu AyrılacaklarWilfred Ndidi
Sezon Sonu AyrılacaklarVaclav Cerny
Sezon Sonu AyrılacaklarSalih Uçan
Sezon Sonu AyrılacaklarTaylan Bulut
Sezon Sonu AyrılacaklarCengiz Ünder
Sezon Sonu AyrılacaklarEl Bilal Toure
Sezon Sonu AyrılacaklarJota Silva
Kiradan Dönecekler Kadroda DüşünülmeyenlerAl-Musrati
Kiradan Dönecekler Kadroda DüşünülmeyenlerErnest Muçi
Kiradan Dönecekler Kadroda DüşünülmeyenlerAmir Hadziahmetovic
Kiradan Dönecekler Kadroda DüşünülmeyenlerJean Onana
Kiradan Dönecekler Kadroda DüşünülmeyenlerJoao Mario
Kiradan Dönecekler Kadroda DüşünülmeyenlerTayyip Talha Sanuç
Kiradan Dönecekler Kadroda DüşünülmeyenlerCan Keleş
Kiradan Dönecekler Kadroda DüşünülmeyenlerRicardo Mangas
Kiradan Dönecekler Kadroda DüşünülmeyenlerEmrecan Uzunhan
Kiradan Dönecekler Kadroda DüşünülmeyenlerEmrecan Terzi
Kiradan Dönecekler Kadroda DüşünülmeyenlerFahri Kerem Ay
Kiradan Dönecekler Kadroda DüşünülmeyenlerArda Kılıç

Siyah-beyazlı yönetimin, bu 23 kişilik liste için sezon biter bitmez menajerlerle masaya oturacağı ve ayrılık süreçlerini hızlandıracağı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş taraftarı, bu dev operasyonun ardından yapılacak takviyeleri merakla bekliyor.

#Futbol
#transfer
#beşiktaş
#sergen yalçın
#Kadro Yenileme
#Spor
