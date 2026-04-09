Beşiktaş'ta tarihi temizlik! Sergen Yalçın kararını verdi: 23 oyuncuyla yollar ayrılıyor!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Beşiktaş’ta gelecek sezonun kadro yapılanması için düğmeye basıldı. Şampiyonluk hedefinden uzaklaşmak istemeyen siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın’ın sunduğu geniş kapsamlı "gönderilecekler listesi" üzerinde çalışmaya başladı.
Takımda köklü bir revizyon hedefleyen deneyimli çalıştırıcının, kadrodaki şişkinliği azaltmak ve yeni transferlere yer açmak adına 23 oyuncuyu gözden çıkardığı öğrenildi.
Mevcut kadroda yer alan pek çok as oyuncu ve yeni transfer sezon sonunda yolcu. Sergen Yalçın'ın planları arasında yer almayan isimler arasında şu futbolcular bulunuyor:
Bu isimlerin gönderilmesiyle birlikte maaş bütçesinde ciddi bir rahatlama sağlanması hedefleniyor.
Beşiktaş'taki operasyon sadece mevcut tesislerdeki isimlerle sınırlı değil. Sezonu başka takımlarda kiralık olarak geçiren ve tapusu kulüpte bulunan 12 oyuncu için de "geri dönüş" kapıları kapandı. Yalçın'ın yeni sezon kamp kadrosuna dahil etmeyi planlamadığı o liste ise oldukça kabarık:
|Kategori
|Futbolcu Adı
|Sezon Sonu Ayrılacaklar
|Devis Vasquez
|Sezon Sonu Ayrılacaklar
|Tiago Djalo
|Sezon Sonu Ayrılacaklar
|Gökhan Sazdağı
|Sezon Sonu Ayrılacaklar
|Milot Rashica
|Sezon Sonu Ayrılacaklar
|Wilfred Ndidi
|Sezon Sonu Ayrılacaklar
|Vaclav Cerny
|Sezon Sonu Ayrılacaklar
|Salih Uçan
|Sezon Sonu Ayrılacaklar
|Taylan Bulut
|Sezon Sonu Ayrılacaklar
|Cengiz Ünder
|Sezon Sonu Ayrılacaklar
|El Bilal Toure
|Sezon Sonu Ayrılacaklar
|Jota Silva
|Kiradan Dönecekler Kadroda Düşünülmeyenler
|Al-Musrati
|Kiradan Dönecekler Kadroda Düşünülmeyenler
|Ernest Muçi
|Kiradan Dönecekler Kadroda Düşünülmeyenler
|Amir Hadziahmetovic
|Kiradan Dönecekler Kadroda Düşünülmeyenler
|Jean Onana
|Kiradan Dönecekler Kadroda Düşünülmeyenler
|Joao Mario
|Kiradan Dönecekler Kadroda Düşünülmeyenler
|Tayyip Talha Sanuç
|Kiradan Dönecekler Kadroda Düşünülmeyenler
|Can Keleş
|Kiradan Dönecekler Kadroda Düşünülmeyenler
|Ricardo Mangas
|Kiradan Dönecekler Kadroda Düşünülmeyenler
|Emrecan Uzunhan
|Kiradan Dönecekler Kadroda Düşünülmeyenler
|Emrecan Terzi
|Kiradan Dönecekler Kadroda Düşünülmeyenler
|Fahri Kerem Ay
|Kiradan Dönecekler Kadroda Düşünülmeyenler
|Arda Kılıç
Siyah-beyazlı yönetimin, bu 23 kişilik liste için sezon biter bitmez menajerlerle masaya oturacağı ve ayrılık süreçlerini hızlandıracağı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş taraftarı, bu dev operasyonun ardından yapılacak takviyeleri merakla bekliyor.