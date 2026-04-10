Hobi bahçeleri ve trafik cezalarında düğmeye basıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi!

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren iki konu gündeme geldi. Hobi bahçelerine yönelik düzenleme ve trafik cezaları MKYK'nın gündeminde yer alırken, vatandaşların mağdur olmaması adına yeni adımların yolda olduğu iddia edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu iki konuyla ilgili talimatını kurmaylarına iletti.
Ankara Milletvekili Osman Gökçek, düzenleme kapsamında yapılacak yıkımların siyasi ve toplumsal sonuçlar doğurabileceği uyarısını yapmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sürece ilişkin talimat verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ortaya çıkan hassasiyetler doğrultusunda düzenlemenin yeniden ele alınması için ilgili bakanlara çalışma yapılması talimatı verdiği belirtildi.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Gazeteci Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in bir araya gelerek yeni bir hazırlık yapacağını duyurdu.
Tayyar ayrıca, yeni Trafik Kanunu kapsamında öngörülen ağır cezalar ve uygulamalarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı’nın da ayrı bir çalışma yürüteceğini belirtti. Bu kapsamda hem hobi bahçeleri hem de trafik düzenlemelerine ilişkin yeni adımların önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.