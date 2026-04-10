Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Hobi bahçeleri ve trafik cezalarında düğmeye basıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi!

Bir süredir gündemden düşmeyen hobi bahçeleri ve trafik cezalarına ilişkin yeni düzenlemeler yolda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni düzenlemeler için kurmaylarına talimat verdiği öğrenildi. Gazeteci Şamil Tayyar yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın kurmaylarına iki konuda da vatandaşları mağdur etmeyecek şekilde bir düzenleme yapmalarını talep ettiğini belirtti. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Hobi bahçeleri ve trafik cezalarında düğmeye basıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 11:30

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren iki konu gündeme geldi. Hobi bahçelerine yönelik düzenleme ve trafik cezaları MKYK'nın gündeminde yer alırken, vatandaşların mağdur olmaması adına yeni adımların yolda olduğu iddia edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu iki konuyla ilgili talimatını kurmaylarına iletti.

HABERİN ÖZETİ

Hobi bahçeleri ve trafik cezalarında düğmeye basıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi!

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
AK Parti MKYK toplantısında hobi bahçeleri ve trafik cezaları gündeme gelirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konularda mağduriyet yaşanmaması adına yeni adımlar atılması için talimat verdi.
Hobi bahçelerine yönelik düzenleme ve trafik cezaları AK Parti MKYK'nın gündemine alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların mağdur olmaması için ilgili bakanlara çalışma yapılması talimatını verdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ilgili bakanlar yeni bir hazırlık yapacak.
İçişleri Bakanlığı da yeni Trafik Kanunu kapsamında öngörülen ağır cezalar ve uygulamalarla ilgili ayrı bir çalışma yürütecek.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
ERDOĞAN KURMAYLARINA TALİMAT VERDİ

Ankara Milletvekili Osman Gökçek, düzenleme kapsamında yapılacak yıkımların siyasi ve toplumsal sonuçlar doğurabileceği uyarısını yapmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sürece ilişkin talimat verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ortaya çıkan hassasiyetler doğrultusunda düzenlemenin yeniden ele alınması için ilgili bakanlara çalışma yapılması talimatı verdiği belirtildi.

HOBİ BAHÇELERİ VE TRAFİK CEZALARINDA YENİ DÜZENLEMELER

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Gazeteci Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in bir araya gelerek yeni bir hazırlık yapacağını duyurdu.

Tayyar ayrıca, yeni Trafik Kanunu kapsamında öngörülen ağır cezalar ve uygulamalarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı’nın da ayrı bir çalışma yürüteceğini belirtti. Bu kapsamda hem hobi bahçeleri hem de trafik düzenlemelerine ilişkin yeni adımların önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.

ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.