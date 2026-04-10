Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Polis Teşkilatı'nın 181. Kuruluş Yıl Dönümü'ne ilişkin önemli mesaj Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. Kuruluş Yıl Dönümü'ne ilişkin polislere teşekkür ederek, Türkiye'nin güvenli liman olmasında rollerinin altını çizdi. Canları pahasına görev yapan tüm polislere teşekkür edildi. Bölgedeki krizin şiddetlendiği dönemde Türkiye'nin güvenli liman olmasında polislerin rolünün büyük olduğu belirtildi.

Kabul sırasında açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Polisimiz devletimizin göz bebeğidir. Milletimizin iftihar vesilesidir. Polis teşkilatımızın 181. yaşını tebrik ediyor, Polis Haftası'nın bir kez daha ülkemiz, Emniyet Teşkilatımız ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

"TÜM POLİSLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Kabulde konuşan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle; Milletimizin huzur ve güvenliği için canları pahasına görev yapan tüm polislerimize, sizleri vesile kılarak bugün bir kez daha teşekkür ediyorum. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin diyorum.

"TÜRKİYE GÜVENLİ LİMAN"

Değerli arkadaşlar, bölgemizdeki kriz, gerilim ve çatışma ortamının şiddetlendiği bu dönemde Türkiye'nin güvenli liman olarak temayüz etmesinde polislerimizin büyük payı bulunuyor. Sizler yeri geldiğinde sokak vandallarıyla, yeri geldiğinde birlik ve kardeşliğimizi hedef alan terörist unsurlarla, yeri geldiğinde 15 Temmuz darbe teşebbüsünde yaşandığı gibi köksüz ve satılık vatan hainleri ile mücadele ettiniz.

Milletimizin başını yastığa rahatça koyması, huzur ve esenlik içinde hayat sürmesi için gerektiğinde ailenize ayıracağınız zamandan feragat ederek kendinizi ülkenize ve milletinize adadınız. Bunun için her birinizi tebrik ediyorum.

Şunu hiçbir zaman unutmayın: Polisimiz devletimizin göz bebeğidir. Milletimizin iftihar vesilesidir. Bu aziz millet, İstiklal Harbi'nin en sancılı günlerinde müstevlilerin işgal altında tuttuğu Gaziantep Akyol Polis Karakolu'nda serpuşundan çıkardığı ay yıldızlı al bayrağı önce öpüp sonra karakolun gönderine çeken Serkomiser Mehmet Fevzi Efendi'yi nasıl unutmadıysa, 15 Temmuz gecesi hem milletimizin hem de devletimizin namusuna sahip çıkan kahraman polislerimizi, şehit ve gazilerimizi nasıl ebediyen hafızasına kazıdıysa, sizlerin bu emeğini, bu çabasını, bu adanmışlığını da asla unutmayacaktır.

POLİS HAFTASINI KUTLUYOR

Bizler de devlet olarak emniyet teşkilatımızın yanında olmaya, sizlere her anlamda en güçlü desteği sunmaya inşallah devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle polis teşkilatımızın 181. yaşını tebrik ediyor, Polis Haftası'nın bir kez daha ülkemiz, Emniyet Teşkilatımız ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Meslek hayatınızda her birinize başarılar diliyor, Rabbim yolunuzu da, bahtınızı da açık etsin diyorum.