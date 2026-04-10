Bakan Uraloğlu duyurdu! Kruvaziyer yolcu sayısında rekor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kruvaziyer yolcu sayısının martta 41 bin 39 ile son 16 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını aktardı. İşte rakamlar ve tüm detaylar...

Bakan Uraloğlu duyurdu! Kruvaziyer yolcu sayısında rekor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "41 bin 39 yolcu ile mart ayları içerisinde son 16 yılın en yüksek kruvaziyer yolcu sayısına ulaştık" dedi. Bakan Uraloğlu, Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan 2026 yılı Mart ayı kruvaziyer gemi ve yolcu istatistiklerini değerlendirdi.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Kruvaziyer yolcu sayısında rekor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026 yılının Mart ayında son 16 yılın en yüksek kruvaziyer yolcu sayısına ulaşıldığını duyurdu.
2026 yılının ilk çeyreğinde limanlara 56 kruvaziyer gemi ve 93 bin 787 kruvaziyer yolcu geldi.
Mart ayında limanlara 26 kruvaziyer gemi uğrak yaptı ve kruvaziyer yolcu sayısında geçen yıla göre %4,9 artış yaşandı.
2026 Mart ayında 41 bin 39 yolcu ile son 16 yılın en yüksek Mart ayı kruvaziyer yolcu sayısına ulaşıldı.
Mart ayında İstanbul limanlarına 8 gemi ile 13 bin 307 yolcu, Kuşadası'na 7 gemi ile 12 bin 191 yolcu, İzmir Alsancak limanına 5 gemi ile 9 bin 723 yolcu geldi.
2026 yılının ilk üç ayında en çok kruvaziyer gemisi İstanbul limanlarına (18 gemi) uğrak yaparken, yolcu sayısında da İstanbul limanları 35 bin 800 yolcu ile zirvede yer aldı.
Bakan Uraloğlu duyurdu! Kruvaziyer yolcu sayısında rekor

Bakan Uraloğlu, 2026 yılının ilk çeyreğinde limanlara gelen kruvaziyer gemi sayısının 56, kruvaziyer yolcu sayısının ise 93 bin 787 olduğunu belirtti. Mart ayında limanlara gelen kruvaziyer gemi ve yolcu sayıları hakkında da açıklamada bulunan Uraloğlu, "Mart ayında limanlarımıza 26 kruvaziyer gemi uğrak yaptı. Kruvaziyer yolcu sayısında da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 artış oldu. 2026 Mart ayı, 41 bin 39 yolcu ile Mart ayları içerisinde son 16 yılın en yüksek kruvaziyer yolcu sayısına ulaştı" dedi.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Kruvaziyer yolcu sayısında rekor

İSTANBUL LİMANLARI ZİRVEDE

Uraloğlu, mart ayında İstanbul limanlarına 8 kruvaziyer gemi ile 13 bin 307 kruvaziyer yolcu, Kuşadası'na 7 kruvaziyer gemi ile 12 bin 191 yolcu, İzmir Alsancak limanına 5 kruvaziyer gemi ile 9 bin 723 yolcu, diğer limanlara da 6 kruvaziyer gemi ile 5 bin 818 kruvaziyer yolcunun geldiğini kaydetti. Üç aylık verilere ilişkin de Uraloğlu, "2026 yılının ilk üç ayında İstanbul limanları 18 kruvaziyer gemi ile en fazla kruvaziyer geminin uğrak yaptığı liman oldu. İstanbul limanlarını sırasıyla 17 kruvaziyer gemi ile Kuşadası Limanı ve 13 kruvaziyer gemiyle İzmir Alsancak Limanı takip etti. Yolcu sıralamasında ise söz konusu dönemde İstanbul limanları 35 bin 800 yolcu ile en fazla kruvaziyer yolcuya ev sahipliği yapan liman oldu. İstanbul limanlarını sırasıyla 27 bin 467 yolcu ile İzmir Alsancak Limanı ve 22 bin 682 kruvaziyer yolcu ile Kuşadası Limanı takip etti" dedi.

