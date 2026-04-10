Sigara ile mücadelede Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı düzenlemelerinden biri yolda. 41 maddelik yasa teklifi taslağı, Türkiye’de sigara ve tütün ürünleri kullanımı ile ilgili sınır ve cezaları yeniden belirleyecek. Buna göre sigara kademeli olarak birçok yerde yasaklanacak, daha sonraki süreçte de ise daha kapsamlı yasaklar devreye alınacak.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Sigarada kapsamlı yasak için taslak hazır! Tarih belli oldu Türkiye'de sigara ve tütün ürünleri kullanımıyla mücadele kapsamında hazırlanan 41 maddelik yasa teklifi taslağı, sigara kullanımını birçok alanda kademeli olarak yasaklayıp, 2040 yılına kadar satışını tamamen durdurmayı hedefliyor. Tütün ürünlerinin kullanımı kamu binaları, eğitim ve sağlık kurumları, çocuk alanları ve açık hava etkinlikleri gibi birçok alanda büyük ölçüde yasaklanacak. Yeme-içme işletmelerinde tütün kullanımı genel olarak yasak olacak, ancak işletmenin yüzde 10'unu geçmeyen, 20 metrekarelik, dışarıdan görünmeyen ve servis yapılmayan izole alanlarda sınırlı kullanım mümkün olacak. Yasak alanlarda tütün kullananlara 5 bin lira, kurallara uymayan işletmelere ise 50 bin liradan başlayan idari para cezaları uygulanacak. 2040 yılı itibarıyla tütün ürünlerinin satış ve tüketiminin tamamen sona erdirilmesi hedefleniyor. Elektronik sigara, ısıtılmış tütün ürünleri ve nikotin içeren tüm sistemler de yasak kapsamına dahil ediliyor. Tütün ürünleri dışarıdan görünmeyecek şekilde kapalı dolaplarda satılacak ve yaş doğrulaması zorunlu hale getirilecek.

SİGARA İLE KADEMELİ SAVAŞ BAŞLAYACAK

Yeni Şafak’ın ulaştığı taslağa göre tütün ürünlerinin kullanımı; kamu binaları, eğitim ve sağlık kurumları, çocuk alanları ve açık hava etkinlikleri başta olmak üzere birçok alanda büyük ölçüde yasaklanacak. Yeme-içme işletmelerinde tütün kullanımı genel olarak yasak olacak. Ancak işletmenin yüzde 10’unu geçmeyen, 20 metrekarelik, dışarıdan görünmeyen ve servis yapılmayan izole alanlarda sınırlı kullanım mümkün olacak. Bu alanlara 18 yaş altı alınmayacak. Otellerde ise yalnızca özel olarak ayrılmış odalarda tütün kullanımına izin verilecek. Ayrıca sürücü koltuklarında ve taksiler dahil tüm toplu taşıma araçlarında da sigara yasak olacak.

Konu Detaylar Sigara ile Kapsamlı Mücadele Yasası Taslağı Genel Amaç Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı düzenlemelerinden biriyle sigara ve tütün ürünleri kullanımı sınırlarını ve cezalarını yeniden belirlemek. Yasaklama Süreci Sigara kademeli olarak birçok yerde yasaklanacak, daha sonra satışı tamamen durdurulacak. Kullanım Alanlarında Yasaklar Kamu binaları, eğitim ve sağlık kurumları, çocuk alanları, açık hava etkinlikleri başta olmak üzere birçok alanda büyük ölçüde yasaklanacak. Yeme-İçme İşletmeleri Genel olarak yasak. Ancak işletmenin %10'unu geçmeyen, 20 metrekarelik, dışarıdan görünmeyen ve servis yapılmayan izole alanlarda sınırlı kullanım mümkün olacak (18 yaş altı alınmayacak). Oteller Yalnızca özel olarak ayrılmış odalarda tütün kullanımına izin verilecek. Toplu Taşıma Sürücü koltuklarında ve taksiler dahil tüm toplu taşıma araçlarında sigara yasak olacak. Cezalar (Kullanıcı ve İşletme) Yasak alanlarda tütün kullananlara 5.000 TL, kurallara uymayan işletmelere 50.000 TL'den başlayan idari para cezaları. Cezalar (Satış, Reklam, Üretim) Satış, reklam, sunum ihlallerinde 5 milyon TL - 25 milyon TL. Standartlara aykırı üretim yapan firmalara en az 30 milyon TL. Tekrarlanan İhlaller Kapatma ve ruhsat iptali gündeme gelecek. Satış Hedefi 2040 yılı itibarıyla tütün ürünlerinin satış ve tüketiminin tamamen sona erdirilmesi. 2040 Sonrası Yaptırımlar Üretim ve satış yapanlara milyonluk adli para cezaları, kullanıcıya yüksek tutarlı idari yaptırımlar. Tütün Ürünü Tanımı Elektronik sigara, ısıtılmış tütün ürünleri ve nikotin içeren tüm sistemler kapsama dahil edilecek. Satış Yöntemleri Dışarıdan görünmeyecek şekilde kapalı dolaplarda satış, doğrudan erişimin engellenmesi. Elektronik sistemler üzerinden yaş doğrulaması zorunlu. Yetkisiz Satış İhlalleri Yüksek tutarlı para cezaları, bazı ihlallerde satış belgelerinin iptali. Tekrarlanan Satış İhlalleri Bir yıl içinde aynı fiilin tekrarında ceza katlanarak artacak (1 kat, 2 kat). Üçüncü ihlalde iş yeri 10 gün, dördüncüde 15 gün kapatma, beşinci tekrarında ruhsat iptali. Denetim Ekipleri En az iki kamu görevlisi ve bir kolluk personelinden oluşan “tütün denetim ekipleri” sahada doğrudan ceza kesme yetkisiyle görev yapacak.

REKOR CEZALAR YOLDA

Denetimlerin artırılması için en az iki kamu görevlisi ve bir kolluk personelinden oluşan “tütün denetim ekipleri” sahada doğrudan ceza kesme yetkisiyle görev yapacak. Yasak alanlarda tütün kullananlara 5 bin lira, kurallara uymayan işletmelere ise 50 bin liradan başlayan idari para cezaları uygulanacak. Tütün ürünlerinin satış, reklam ve sunumuna yönelik ihlallerde cezalar 5 milyon liradan 25 milyon liraya kadar çıkarken, standartlara aykırı üretim yapan firmalara en az 30 milyon lira ceza kesilecek. Tekrarlanan ihlallerde kapatma ve ruhsat iptali gündeme gelecek.

2040 YILINDA SİGARA SATIŞI TAMAMEN YASAK

Taslak ayrıca, 2040 yılı itibarıyla tütün ürünlerinin satış ve tüketiminin tamamen sona erdirilmesini hedefleyerek, bu tarihten sonra üretim ve satış yapanlara milyonluk adli para cezaları, kullanıcıya ise yüksek tutarlı idari yaptırımlar öngörüyor. Taslakla birlikte ‘tütün ürünü’ tanımı da genişletiliyor. Elektronik sigara, ısıtılmış tütün ürünleri ve nikotin içeren tüm sistemler de açık şekilde yasak kapsamına dahil ediliyor. Böylece yeni nesil ürünlerin yaygınlaşmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

DIŞARIDAN GÖRÜNEMEYECEK

Satış tarafında ise dikkat çeken düzenlemeler yer alıyor. Tütün ürünleri artık dışarıdan görünmeyecek şekilde kapalı dolaplarda satılacak, doğrudan erişim engellenecek. Ayrıca satış işlemleri elektronik sistemler üzerinden yapılacak ve yaş doğrulaması zorunlu hale getirilecek.

YETKİSİZ SATIŞ YAPANA RUHSAT İPTALİ

Satış kurallarını ihlal edenler için de ağır yaptırımlar öngörülüyor. Yetkisiz satış yapanlar veya kurallara aykırı ürün arz edenler yüksek tutarlı para cezalarıyla karşılaşırken, bazı ihlallerde satış belgelerinin iptali gündeme gelecek. Tekrarlanan ihlallerde cezalar katlanarak artacak. Aynı fiilin bir yıl içinde tekrar edilmesi halinde ceza bir kat, ikinci tekrarında iki kat artırılacak. Üçüncü ihlalde iş yerinin 10 gün, dördüncüde 15 gün kapatılması, beşinci tekrarında ise ruhsatın tamamen iptal edilmesi öngörülüyor.