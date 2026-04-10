Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Sigarada kapsamlı yasak için taslak hazır! Tarih belli oldu

Tütünle mücadelede kapsamlı bir düzenleme yolda. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı düzenlemelerinden biri olacak olan 41 maddelik yasa teklifi taslağının detayları ortaya çıktı. Taslak yer alan maddeye göre 2040 yılı itibarıyla kapsamlı bir yasağın devreye alınacağı iddia edildi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Yeni Safak
|
GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 10:05
|
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 10:39

Sigara ile mücadelede Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı düzenlemelerinden biri yolda. 41 maddelik yasa teklifi taslağı, Türkiye’de sigara ve tütün ürünleri kullanımı ile ilgili sınır ve cezaları yeniden belirleyecek. Buna göre sigara kademeli olarak birçok yerde yasaklanacak, daha sonraki süreçte de ise daha kapsamlı yasaklar devreye alınacak.

Türkiye'de sigara ve tütün ürünleri kullanımıyla mücadele kapsamında hazırlanan 41 maddelik yasa teklifi taslağı, sigara kullanımını birçok alanda kademeli olarak yasaklayıp, 2040 yılına kadar satışını tamamen durdurmayı hedefliyor.
Tütün ürünlerinin kullanımı kamu binaları, eğitim ve sağlık kurumları, çocuk alanları ve açık hava etkinlikleri gibi birçok alanda büyük ölçüde yasaklanacak.
Yeme-içme işletmelerinde tütün kullanımı genel olarak yasak olacak, ancak işletmenin yüzde 10'unu geçmeyen, 20 metrekarelik, dışarıdan görünmeyen ve servis yapılmayan izole alanlarda sınırlı kullanım mümkün olacak.
Yasak alanlarda tütün kullananlara 5 bin lira, kurallara uymayan işletmelere ise 50 bin liradan başlayan idari para cezaları uygulanacak.
2040 yılı itibarıyla tütün ürünlerinin satış ve tüketiminin tamamen sona erdirilmesi hedefleniyor.
Elektronik sigara, ısıtılmış tütün ürünleri ve nikotin içeren tüm sistemler de yasak kapsamına dahil ediliyor.
Tütün ürünleri dışarıdan görünmeyecek şekilde kapalı dolaplarda satılacak ve yaş doğrulaması zorunlu hale getirilecek.
SİGARA İLE KADEMELİ SAVAŞ BAŞLAYACAK

Yeni Şafak’ın ulaştığı taslağa göre tütün ürünlerinin kullanımı; kamu binaları, eğitim ve sağlık kurumları, çocuk alanları ve açık hava etkinlikleri başta olmak üzere birçok alanda büyük ölçüde yasaklanacak. Yeme-içme işletmelerinde tütün kullanımı genel olarak yasak olacak. Ancak işletmenin yüzde 10’unu geçmeyen, 20 metrekarelik, dışarıdan görünmeyen ve servis yapılmayan izole alanlarda sınırlı kullanım mümkün olacak. Bu alanlara 18 yaş altı alınmayacak. Otellerde ise yalnızca özel olarak ayrılmış odalarda tütün kullanımına izin verilecek. Ayrıca sürücü koltuklarında ve taksiler dahil tüm toplu taşıma araçlarında da sigara yasak olacak.

KonuDetaylar
Sigara ile Kapsamlı Mücadele Yasası Taslağı
Genel AmaçCumhuriyet tarihinin en kapsamlı düzenlemelerinden biriyle sigara ve tütün ürünleri kullanımı sınırlarını ve cezalarını yeniden belirlemek.
Yasaklama SüreciSigara kademeli olarak birçok yerde yasaklanacak, daha sonra satışı tamamen durdurulacak.
Kullanım Alanlarında YasaklarKamu binaları, eğitim ve sağlık kurumları, çocuk alanları, açık hava etkinlikleri başta olmak üzere birçok alanda büyük ölçüde yasaklanacak.
Yeme-İçme İşletmeleriGenel olarak yasak. Ancak işletmenin %10'unu geçmeyen, 20 metrekarelik, dışarıdan görünmeyen ve servis yapılmayan izole alanlarda sınırlı kullanım mümkün olacak (18 yaş altı alınmayacak).
OtellerYalnızca özel olarak ayrılmış odalarda tütün kullanımına izin verilecek.
Toplu TaşımaSürücü koltuklarında ve taksiler dahil tüm toplu taşıma araçlarında sigara yasak olacak.
Cezalar (Kullanıcı ve İşletme)Yasak alanlarda tütün kullananlara 5.000 TL, kurallara uymayan işletmelere 50.000 TL'den başlayan idari para cezaları.
Cezalar (Satış, Reklam, Üretim)Satış, reklam, sunum ihlallerinde 5 milyon TL - 25 milyon TL. Standartlara aykırı üretim yapan firmalara en az 30 milyon TL.
Tekrarlanan İhlallerKapatma ve ruhsat iptali gündeme gelecek.
Satış Hedefi2040 yılı itibarıyla tütün ürünlerinin satış ve tüketiminin tamamen sona erdirilmesi.
2040 Sonrası YaptırımlarÜretim ve satış yapanlara milyonluk adli para cezaları, kullanıcıya yüksek tutarlı idari yaptırımlar.
Tütün Ürünü TanımıElektronik sigara, ısıtılmış tütün ürünleri ve nikotin içeren tüm sistemler kapsama dahil edilecek.
Satış YöntemleriDışarıdan görünmeyecek şekilde kapalı dolaplarda satış, doğrudan erişimin engellenmesi. Elektronik sistemler üzerinden yaş doğrulaması zorunlu.
Yetkisiz Satış İhlalleriYüksek tutarlı para cezaları, bazı ihlallerde satış belgelerinin iptali.
Tekrarlanan Satış İhlalleriBir yıl içinde aynı fiilin tekrarında ceza katlanarak artacak (1 kat, 2 kat). Üçüncü ihlalde iş yeri 10 gün, dördüncüde 15 gün kapatma, beşinci tekrarında ruhsat iptali.
Denetim EkipleriEn az iki kamu görevlisi ve bir kolluk personelinden oluşan “tütün denetim ekipleri” sahada doğrudan ceza kesme yetkisiyle görev yapacak.

REKOR CEZALAR YOLDA

Denetimlerin artırılması için en az iki kamu görevlisi ve bir kolluk personelinden oluşan “tütün denetim ekipleri” sahada doğrudan ceza kesme yetkisiyle görev yapacak. Yasak alanlarda tütün kullananlara 5 bin lira, kurallara uymayan işletmelere ise 50 bin liradan başlayan idari para cezaları uygulanacak. Tütün ürünlerinin satış, reklam ve sunumuna yönelik ihlallerde cezalar 5 milyon liradan 25 milyon liraya kadar çıkarken, standartlara aykırı üretim yapan firmalara en az 30 milyon lira ceza kesilecek. Tekrarlanan ihlallerde kapatma ve ruhsat iptali gündeme gelecek.

2040 YILINDA SİGARA SATIŞI TAMAMEN YASAK

Taslak ayrıca, 2040 yılı itibarıyla tütün ürünlerinin satış ve tüketiminin tamamen sona erdirilmesini hedefleyerek, bu tarihten sonra üretim ve satış yapanlara milyonluk adli para cezaları, kullanıcıya ise yüksek tutarlı idari yaptırımlar öngörüyor. Taslakla birlikte ‘tütün ürünü’ tanımı da genişletiliyor. Elektronik sigara, ısıtılmış tütün ürünleri ve nikotin içeren tüm sistemler de açık şekilde yasak kapsamına dahil ediliyor. Böylece yeni nesil ürünlerin yaygınlaşmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

DIŞARIDAN GÖRÜNEMEYECEK

Satış tarafında ise dikkat çeken düzenlemeler yer alıyor. Tütün ürünleri artık dışarıdan görünmeyecek şekilde kapalı dolaplarda satılacak, doğrudan erişim engellenecek. Ayrıca satış işlemleri elektronik sistemler üzerinden yapılacak ve yaş doğrulaması zorunlu hale getirilecek.

YETKİSİZ SATIŞ YAPANA RUHSAT İPTALİ

Satış kurallarını ihlal edenler için de ağır yaptırımlar öngörülüyor. Yetkisiz satış yapanlar veya kurallara aykırı ürün arz edenler yüksek tutarlı para cezalarıyla karşılaşırken, bazı ihlallerde satış belgelerinin iptali gündeme gelecek. Tekrarlanan ihlallerde cezalar katlanarak artacak. Aynı fiilin bir yıl içinde tekrar edilmesi halinde ceza bir kat, ikinci tekrarında iki kat artırılacak. Üçüncü ihlalde iş yerinin 10 gün, dördüncüde 15 gün kapatılması, beşinci tekrarında ise ruhsatın tamamen iptal edilmesi öngörülüyor.

ETİKETLER
#Tütün Ürünleri
#Sigara Yasağı
#Sağlık Politikası
#Ceza Düzenlemesi
#Toplumsal Mücadele
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.