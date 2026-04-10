Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Büşra Pekin ile birlikte aralında Emir Can İğrek, Burak Deniz, Sinem Ünsal, Somer Sivrioğlu gibi isimlerin de bulunduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İfadesi ortaya çıkan Büşra Pekin, “Bahse konu yasaklı maddeleri hayatımın hiçbir döneminde tüketmedim" dedi.

HABERİN ÖZETİ Gözaltına alınan Büşra Pekin'in ifadesi ortaya çıktı Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Büşra Pekin, yasaklı maddeleri hayatının hiçbir döneminde tüketmediğini ifade etti. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan isimler arasında Büşra Pekin, Emir Can İğrek, Burak Deniz, Sinem Ünsal ve Somer Sivrioğlu bulunuyor. Büşra Pekin, ifadesinde yasaklı maddeleri tüketmediğini, kimseyle irtibat kurmadığını ve para transferi yapmadığını belirtti. Büşra Pekin, 30 Haziran 1982 doğumludur. Büşra Pekin, Suudi Arabistan'da doğmuş, İzmir'de büyümüştür.

Gözaltına alınan Büşra Pekin ifadesinde “Bahse konu yasaklı maddeleri hayatımın hiçbir döneminde tüketmedim. Bu sebeple ne bir kimseyle irtibat kurdum ne bir kimseyi aracı kıldım ne de kimseye bu amaç için para transferi yaptım” dedi.

30 Haziran 1982 doğumlu Büşra Pekin, elektrik mühendisi olan babasının işi gereği yerleştiği Suudi Arabistan'da doğdu. Annesi Ankaralı, babası ise Selanik göçmeni İstanbullu olan Büşra Pekin, İzmir'de büyümüştür. 2002 yılında En Son Babalar Duyar dizisine konuk olması ile kamera önü oyunculuğa ilk adımını atmıştır. 2005 yılında BKM Mutfak oyuncularına katılmıştır. 2006 yılında yeni nesil Bir Demet Tiyatro ekibinde de yer almıştır. Birçok dizi projesinde yer aldıktan sonra 2008-2010 yılları arasında Çok Güzel Hareketler Bunlar programında yer almıştır ve çeşitli tiplemelerle adından söz ettirmiştir.

SİNEM ÜNSAL İFADE VERMEK İÇİN İSTANBUL'A DOĞRU YOLA ÇIKTI

Mardin'de çekilen Uzak Şehir dizisinin ekibi bugün Sinem Ünsal'ın 57. bölümdeki sahnelerini tamamlandı. Başarılı oyuncu İstanbul'da ifadesini verecek.