Yoğun konser temposu sonrası İstanbul'daki evinde rahatsızlanan İbrahim Tatlıses apar topar hastaneye kaldırıldı. Hastane İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak gitti. Gözler İdo Tatlıses'i ararken, Yasemin Şefkatli kalp rahatsızlığı olan oğlu için hastanede oldukları ve İbrahim Tatlıses'in rahatsızlandığını burada öğrendiklerini belirtti. Yasemin Şefkatli bugün yaptığı ise oğlunun son sağlık durumunu paylaştı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin oğlu Ayel tekrar ameliyat olabilir! Son sağlık durumu ortaya çıktı Yoğun konser temposu sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu ve oğlu Ayel'in durumu hakkında bilgiler paylaşıldı. İbrahim Tatlıses, enfeksiyon kaptığı ve safra kesesi ameliyatı olabileceği belirtildi. İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde, babasını hastaneye kendisinin getirdiğini ve tetkiklerin devam ettiğini söyledi. Oğlu Ahmet Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak hastaneye gitti. İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, oğulları Ayel'in doğuştan kalp rahatsızlığı olduğunu ve ileride ufak bir operasyon gerekebileceğini belirtti. Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret ederek, durumunun iyi ve moralinin yerinde olduğunu ifade etti.

İDO TATLISES İLE YASEMİN ŞEFKATLİ'NİN OĞLU BİR DAHA AMELİYAT OLABİLİR

Şefkatli, "Ayel bildiğiniz gibi O kadar çok merak edip soran olmuş ki şöyle özetleyeyim konuyu aslında Allaha bin şükür Ayel çok sağlıklı sadece doğuştan kalp rahatsızlığı yaşadığımız için hep kontrollü devam etmesi gerekiyor yaşantısına, bu onun hayatını etkilemiyor bin şükür hatta kontrol altında olmak doktorumuzun dediği gibi iyi bir şey ilerde belki ufak bir operasyon olabilir dendi kolay bir işlemden bahsediyorum tabii doktorumuzun anlattığı kadarıyla ama ben mucizelere de inanırım belki de gerek kalmaz zaman ne gösterirse" ifadelerini kullandı.

İBRAHİM TATLISES CUMARTESİ GÜNÜ AMELİYAT OLACAK

Gel Konuşalım programına Melek Zübeyde babası İbrahim Tatlıses'in son sağlık durumunu paylaştı. Dün hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses'i görmeye gelenler arasında kızı Dilan çıtak ve oğlu Ahmet Tatlıses de yer aldı. Gözler İdo Tatlıses ve Melek Zübeyde'yi ararken bugün gerçekler ortaya çıktı. Kızı Melek Zübeyde, babası İbrahim Tatlıses'i hastaneye kendisinin getirdiğini ve şuanda da hastanede olduğunu duyurdu.

Melek Zübeyde babası İbrahim Tatlıses'in enfeksiyon kaptığını ve bunun sebebinin ise safra kesesi olabileceği ihtimalinin olduğunu belirtti. Tetkiklerin devam ettiğini belirten Melek Zübeyde, babası İbrahim Tatlıses'in bugün safra kesesi ameliyatı olabileceğini belirtti. Son edinilen bilgiliere göre;

HÜLYA AVŞAR, İBRAHİM TATLISES'İ ZİYARET ETTİ

Yakın dostu Hülya Avşar, Tatlıses’i yalnız bırakmayarak hastanede ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın mensuplarının karşısına geçen Avşar, “Gayet iyi gördüm, morali yerinde” sözleriyle Tatlıses’in sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini ifade etti. Avşar, Tatlıses’in sağlık durumu hakkındaki son gelişmeleri paylaştı.