'Game of Thrones' oyuncusu Michael Patrick hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü “Game of Thrones” dizisindeki rolüyle tanınan oyuncu Michael Patrick, 35 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi eşi sosyal medyadan duyurdu. Oyuncunun Kuzey İrlanda’daki bir bakımevinde hayatını kaybettiği bildirildi.
GAME OF THRONES'IN YILDIZI MICHAEL PATRICK HAYATINI KAYBETTİ
'Game of Thrones' dizisinde rol alan oyuncu Michael Patrick, uzun süredir mücadele ettiği motor nöron hastalığına yenik düştü. Patrick'in eşi Naomi Sheehan, Instagram'da yaptığı paylaşımda üzücü haberi duyurdu.
35 yaşında hayatını kaybeden Patrick'e Şubat 2023'te motor nöron hastalığı teşhisi konulmuştu. Bu hastalık yavaş yavaş nefes alma, yutma, çiğneme, konuşma ve yürüme gibi işlevlere yardımcı olan nöronları yok ediyor.
MICHAEL PATRICK KİMDİR?
Michael Patrick, 'Game of Thrones'un yanı sıra 'Blue Lights', 'My Left Nut' ve 'This Town' gibi birçok başka dizide de yer aldı.
|Oyuncu Adı
|Yer Aldığı Diziler
|Michael Patrick
|Game of Thrones, Blue Lights, My Left Nut, This Town