'Game of Thrones' oyuncusu Michael Patrick hayatını kaybetti

Reyting rekoru kıran 'Game of Thrones' dizisinde rol alan Michael Patrick hayatını kaybetti. 35 yaşında olan Michael Patrick, yıllardır motor nöron hastalığıyla mücadele ediyordu.

'Game of Thrones' oyuncusu Michael Patrick hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü “” dizisindeki rolüyle tanınan Michael Patrick, 35 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi eşi sosyal medyadan duyurdu. Oyuncunun Kuzey İrlanda’daki bir bakımevinde hayatını kaybettiği bildirildi.

'Game of Thrones' oyuncusu Michael Patrick hayatını kaybetti

'Game of Thrones' oyuncusu Michael Patrick hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü 'Game of Thrones' dizisinde rol alan oyuncu Michael Patrick, 35 yaşında motor nöron hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.
Michael Patrick, 'Game of Thrones'un yanı sıra 'Blue Lights', 'My Left Nut' ve 'This Town' gibi başka dizilerde de rol aldı.
Oyuncunun eşi Naomi Sheehan, sosyal medya üzerinden acı haberi duyurdu.
Patrick'e Şubat 2023'te motor nöron hastalığı teşhisi konulmuştu.
Hastalık, nefes alma, yutma, çiğneme, konuşma ve yürüme gibi işlevlere yardımcı olan nöronları yok ediyor.
Oyuncu Kuzey İrlanda'daki bir bakımevinde hayatını kaybetti.
GAME OF THRONES'IN YILDIZI MICHAEL PATRICK HAYATINI KAYBETTİ

'Game of Thrones' dizisinde rol alan oyuncu Michael Patrick, uzun süredir mücadele ettiği motor nöron hastalığına yenik düştü. Patrick'in eşi Naomi Sheehan, Instagram'da yaptığı paylaşımda üzücü haberi duyurdu.

'Game of Thrones' oyuncusu Michael Patrick hayatını kaybetti

35 yaşında hayatını kaybeden Patrick'e Şubat 2023'te motor nöron hastalığı teşhisi konulmuştu. Bu hastalık yavaş yavaş nefes alma, yutma, çiğneme, konuşma ve yürüme gibi işlevlere yardımcı olan nöronları yok ediyor.

'Game of Thrones' oyuncusu Michael Patrick hayatını kaybetti

MICHAEL PATRICK KİMDİR?

Michael Patrick, 'Game of Thrones'un yanı sıra 'Blue Lights', 'My Left Nut' ve 'This Town' gibi birçok başka dizide de yer aldı.

Oyuncu AdıYer Aldığı Diziler
Michael PatrickGame of Thrones, Blue Lights, My Left Nut, This Town
'Game of Thrones' oyuncusu Michael Patrick hayatını kaybetti
