Kanuni Sultan Süleyman hakkındaki sözleri sonrası komedyen Tuba Ulu gözaltına alındı

Sosyal medya platformlarında yayınlanan bir videoda kullandığı müstehcen sözleriyle milli ve manevi değerlere hakaret ettiği tespit edilen Tuba Ulu gözaltına alındı.
KOMEDYEN TUBA ULU GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya platformlarında herkese açık şekilde dolaşımda bulunan bir videoda aleni olarak müstehcen sözleri yayımlayan ve bu sözlerle tarihi, milli, manevi değerlere hakaret ettiği tespit edilen şüpheli Tuba Ulu hakkında soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Tuba Ulu, Türkiye'nin son dönemde dikkat çeken kadın stand-up komedyenlerinden biridir. Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü mezunu olan Ulu, sahne performansları ve dijital içerikleriyle tanıyor.
|Ad Soyad
|Meslek
|Eğitim
|Tanınırlık
|Tuba Ulu
|Stand-up Komedyeni
|Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü
|Sahne performansları ve dijital içerikleri