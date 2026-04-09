Sosyal medya platformlarında yayınlanan bir videoda kullandığı müstehcen sözleriyle milli ve manevi değerlere hakaret ettiği tespit edilen Tuba Ulu gözaltına alındı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kanuni Sultan Süleyman hakkındaki sözleri sonrası komedyen Tuba Ulu gözaltına alındı Sosyal medyadaki müstehcen sözleri ve milli değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle komedyen Tuba Ulu gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuba Ulu hakkında soruşturma başlattı. Şüpheli Tuba Ulu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Tuba Ulu, Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü mezunu bir stand-up komedyenidir. Sahne performansları ve dijital içerikleriyle tanınmaktadır.

KOMEDYEN TUBA ULU GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya platformlarında herkese açık şekilde dolaşımda bulunan bir videoda aleni olarak müstehcen sözleri yayımlayan ve bu sözlerle tarihi, milli, manevi değerlere hakaret ettiği tespit edilen şüpheli Tuba Ulu hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

TUBA ULU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Tuba Ulu, Türkiye'nin son dönemde dikkat çeken kadın stand-up komedyenlerinden biridir. Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü mezunu olan Ulu, sahne performansları ve dijital içerikleriyle tanıyor.