Yarım Elma, Yarım Elma, Yalan Dünya, Beşinci Boyut, Kavak Yelleri, Elveda Rumeli, Yer Gök Aşk ve Adını Feriha Koydum gibi dizilerde rol alan Ceyda Ateş lise yıllarında çok zayıf olmasına rağmen kilosunu çok taktığını ve sağlıksız beslendiğini açıkladı.

HABERİN ÖZETİ Ceyda Ateş yıllar sonra itiraf edebildi! Aşırı zayıflık uğruna yaptıklarını anlattı Oyuncu Ceyda Ateş, lise yıllarında yaşadığı kilo takıntısı ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarını, bu durumun hayatını nasıl etkilediğini ve hamilelik sürecinde kazandığı düzenli beslenme alışkanlığını anlattı. Ceyda Ateş, lise yıllarında çok zayıf olmasına rağmen kilosuyla ilgili takıntısı olduğunu ve sağlıksız beslendiğini belirtti. Aşırı zayıf olduğu dönemde gece kalkıp aerobik yaptığını ve sürekli hulahop çevirdiğini söyledi. Kuma yüzüstü yatamayacak kadar kemiklerinin battığını itiraf etti. Hamilelik sürecinde ilk kez düzenli beslenme alışkanlığı kazandığını ve bu dönemde sadece 9 kilo aldığını ifade etti. 14 Ekim 1988 doğumlu olan Ceyda Ateş, 5 yaşında çocuk güzeli seçildi ve tiyatro eğitimi aldı. Oyuncunun asıl çıkışı 'Adını Feriha Koydum' dizisiyle oldu.

CEYDA ATEŞ BİR DÖNEM KİLO TAKINTISI YÜZÜNDEN HAYATINI KABUSA ÇEVİRDİ

Ateş, "Gece 2'de kalkıp aerobik yapıyordum, evde sürekli hulahop çeviriyordum" sözleriyle o dönemde yaşadığı takıntıyı gözler önüne serdi.

Aşırı zayıf olduğu dönemde fiziksel olarak da zorlandığını dile getiren Ceyda Ateş, "Kuma yüzüstü yatamıyordum, kemiklerim batıyordu" diyerek dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Ünlü isim, hamilelik sürecinde ise ilk kez düzenli beslenme alışkanlığı kazandığını ve bu dönemde sadece 9 kilo aldığını ifade etti. "Hamileyken sadece 9 kilo aldım. İlk 3 ay hiç kilo almayınca doktorum bile korktu. Hayatımda ilk defa hamilelikte bu kadar düzenli yemek yedim." dedi.

CEYDA ATEŞ KAÇ YAŞINDA?

14 Ekim 1988 doğumlu Ceyda Ateş, Beş yaşında Neşe Erberk tarafından düzenlenen çocuk güzellik yarışmasında çocuk güzeli seçildi. Barış Manço Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. Gurbet Kadını, Aşk Oyunu, Elveda Rumeli ve Cennet Mahallesi gibi dizilerde rol aldı. 2008 yılında Çılgın Dersane Kampta adlı sinema filminde oynadı. Ayrıca Kavak Yelleri dizisine konuk oyuncu olarak girmiş, daha sonra sezon boyunca dizide rol almıştır. Oyuncunun asıl çıkışı Adını Feriha Koydum dizisiyle oldu.