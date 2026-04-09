2003 yılında yayınlanmaya başlayan Popstar, kısa sürede Türkiye’nin en çok konuşulan yarışmalarından biri haline gelmişti. Abidin Özşahin'in birinci olduğu yarışma sonrası "Türkiye yeni bir Tarkan kazandı" başlıkları manşetleri süsledi. Şuanda 49 yaşında olan Abidin, müziği bıraktı ve artık kendi kurduğu markalaşma firmasıyla dikkat çekiyor.

Dinle Özetle

Popstar Abidin müziği tamamen bıraktı! Yeni işinden kareler, sosyal medyada ilgi gördü

HABERİN ÖZETİ Popstar Abidin müziği tamamen bıraktı! Yeni işinden kareler, sosyal medyada ilgi gördü 2003 yılında Popstar yarışmasının birincisi olan Abidin Özşahin, müziği bırakarak Ankara'da kendi kurduğu markalaşma firmasıyla yönetim danışmanlığı, marka stratejileri ve medya prodüksiyonu alanlarında hizmet vermeye başladı. Popstar yarışması 2003 yılında yayınlanmaya başlamış ve Abidin Özşahin birinci olmuştur. Yarışma sonrası müzik sektörüne atılan Abidin, istediği başarıyı yakalayamamıştır. Abidin Özşahin, şu anda Ankara'da yönetim danışmanlığı, marka stratejileri ve medya prodüksiyonu alanlarında hizmet veren bir firmaya sahiptir. Sosyal medyadaki paylaşımları ve değişimiyle dikkat çeken Abidin'e takipçilerinden çeşitli yorumlar gelmektedir.

POPSTAR ABİDİN, ARTIK KURUMSAL FİRMADA

Abidin, Popstar yarışması bittikten sonra müzik sektörüne atılsa da istediği başarıya bir türlü ulaşamadı. Abidin yıllar sonra verdiği röportajda “Yarışmaya başvurduğumda amacım sadece birinci olmak değildi, müzik sektörüne profesyonel anlamda adım atmaktı. Ama sonrasında gördüm ki o dünya dışarıdan göründüğü gibi değilmiş. Şöhret çok hızlı geliyor ama ilgi de aynı hızla bitiyor. Bu süreci kaldırabilmek kolay değil…” dedi.

Sosyal medya hesabından zaman zaman gitarıyla çaldığı videoları paylaşan Abidin, artık müziği de tamamen bıraktı. Abidin Özşahin, bugün Ankara’da yönetim danışmanlığı, marka stratejileri ve medya prodüksiyonu alanlarında hizmet veriyor.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Abidin değişimiyle de yorum yağmuruna tutuluyor. Yarışmaya katıldığında henüz 26 yaşında olan Abidin'in son haliyle ilgili, "Cok degismissiniz nerde o 2003 deki Abidin" "Biran tanıyamadım" "Bence hala çok karizmatik" gibi yorumlar yapıldı.