İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlü isimlere uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyonun düğmesine basıldı. Yeni dalga operasyonda Emir Can İğrek, Hafsanur Sancaktutan Ahsen Eroğlu ve Sinem Ünsal dahil 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Uzak Şehir dizisi çekimleri sebebiyle Mardin'de olan Sinem Ünsal sosyal medyada açıklama yaptı. Sinem Ünsal'a ilk destek sevgilisi Berk Cankat'tan geldi.

HABERİN ÖZETİ Berk Cankat'tan hakkında gözaltı kararı verilen Sinem Ünsal'a destek İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında Emir Can İğrek, Hafsanur Sancaktutan, Ahsen Eroğlu ve Sinem Ünsal dahil 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Mardin'de dizi çekimlerinde olan Sinem Ünsal, adının böyle bir konuyla anılmasından dolayı üzgün olduğunu belirterek, yetkili mercilerin yürüteceği sürece saygı duyduğunu ve en kısa sürede İstanbul'a olacağını açıkladı. Sinem Ünsal'a ilk destek sevgilisi Berk Cankat'tan geldi. Operasyonun, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek' suçlarına iştirak ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik olduğu belirtildi.

SİNEM ÜNSAL'A BERK CANKAT'TAN DESTEK

Sinem Ünsal yaptığı açıklamada “Çekimlerim nedeniyle Mardin’deyim ve çıkan haberleri şu an öğrendim. Adımın böyle bir konuyla yan yana anılmasından dolayı son derece üzgünüm ancak gerçeğin tek olduğunu biliyorum ve yetkili mercilerin yürüteceği sürece saygı duyuyorum. Üzerime düşen ne varsa yapmak üzere en kısa sürede İstanbul’da olacağım.” dedi.

Berk Cankat sevgilisi Sinem Ünsal'ın gönderisini sayfasında paylaştı ve "Canımın en içi, güzel yürekli hayat arkadaşım benim" dedi.

14 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen operasyonda, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek" suçlarına iştirak ettiği değerlendirilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.