Teknoloji
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

ABD’den bankalara 'yapay zekâ' uyarısı: Yeni model siber saldırı riskini artırabilir

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Fed Başkanı Jerome Powell, banka CEO’larıyla acil bir toplantı yaptı. Gündemde ise Anthropic’in geliştirdiği yeni yapay zekâ modeli “Mythos” vardı. Yetkililer, modelin kritik sistemlerdeki güvenlik açıklarını tespit edip istismar edebilecek kapasiteye sahip olabileceği konusunda bankaları uyardı.

ABD'den bankalara 'yapay zekâ' uyarısı: Yeni model siber saldırı riskini artırabilir
Serhat Yıldız
10.04.2026
09:23
10.04.2026
09:23

ABD’de finans dünyasını yakından ilgilendiren dikkat çekici bir uyarı geldi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bu hafta sektörünün önde gelen CEO’larıyla Washington’da acil bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ana gündemi, gelişmiş yapay zekâ modellerinin doğurabileceği yeni siber risklerdi. Özellikle de Anthropic tarafından geliştirilen “Mythos” isimli model, yetkililerin dikkatini çekmiş durumda.

YENİ MODEL GÜVENLİK AÇIKLARINI TESPİT EDEBİLİYOR

Reuters’ın aktardığı bilgilere göre Anthropic, Mythos’un bazı kritik sistemlerde daha önce fark edilmemiş güvenlik açıklarını tespit edebileceğini düşünüyor. Hatta modelin, büyük işletim sistemleri ve yaygın kullanılan web tarayıcılarındaki zafiyetleri analiz ederek bunları istismar edebilecek bir kapasiteye sahip olabileceği değerlendiriliyor. İşte bu ihtimal, özellikle finans sektörü açısından ciddi bir risk olarak görülüyor. Çünkü bankacılık altyapıları hem dijital sistemlere hem de karmaşık yazılım ağlarına dayanıyor. Anthropic’in bu nedenle modelin geniş çaplı lansmanını şimdilik ertelediği belirtiliyor.

YETKİLİLER ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİ

Konuya yakın kaynaklara göre şirket, modelin potansiyel etkilerini göz önünde bulundurarak ABD’deki üst düzey kamu yetkililerini ve kritik sektör temsilcilerini lansman öncesinde bilgilendirdi. Bu kapsamda Anthropic’in, Mythos’un hem saldırı hem de savunma amaçlı siber yetenekleri hakkında ABD’li kurumlarla temas halinde olduğu ifade ediliyor.

BANKALARA GÜVENLİK ÇAĞRISI

ABD Hazine Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yapılan toplantıda bankalara açık bir mesaj verildi: Yapay zekâ hızla gelişiyor ve bu teknolojinin siber saldırılarda kullanılması ihtimali artık çok daha gerçek. Yetkililer, özellikle Mythos ve benzeri yapay zekâ sistemlerinin oluşturabileceği risklere karşı bankaların farkındalığını artırmayı ve altyapılarını güçlendirmelerini hedeflediklerini vurguladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD-İsrail-İran savaşında 42. gün: Tahran müzakere şartını açıkladı, Trump 'Anlaşmaya aykırı' çıkışı yaptı
Almanya’da elektrikli araçlar öne geçti: Benzinli otomobilleri geride bıraktı
Avrupa Birliği sigara yasağı sonrası satış yasaklanacak mı?
