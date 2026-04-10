Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Almanya’da elektrikli araçlar öne geçti: Benzinli otomobilleri geride bıraktı

Almanya’da elektrikli araç satışları yeniden hızlandı. Yeni teşviklerin etkisiyle tamamen elektrikli modeller mart ayında benzinli araçları geçti, hibritlerde de dikkat çekici bir artış yaşandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 09:17
|
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 09:17

Almanya’da elektrikli araç pazarı yeniden toparlanmış görünüyor. Avrupa’nın en büyük otomobil pazarında, teşviklerin kaldırılmasının ardından yaşanan durgunluk yerini bu kez güçlü bir yükselişe bıraktı. Özellikle yeni desteklerin devreye girmesiyle birlikte tüketicinin tercihi yeniden elektrikli modellerden yana oldu.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.
Almanya'da elektrikli araç pazarı, yeni desteklerin devreye girmesiyle birlikte önemli bir toparlanma göstererek mart ayında benzinli otomobilleri geride bıraktı.
Mart ayında Almanya otomobil pazarında toplam 294.161 araç kaydedildi ve tamamen elektrikli araçların payı %24'e ulaşarak 70.663 adet satışla benzinli (%22,8) ve dizel (%12,8) modelleri geride bıraktı.
Geçen yıla kıyasla elektrikli araç satışları %66,2 artış gösterirken, yılın ilk üç ayında %41,3'lük bir artışla toplam 159.630 adet elektrikli araç satıldı.
Hibrit araç satışları da mart ayında %16,2 artışla 117.845 adede ulaştı ve toplam pazarın %40,1'ini oluşturdu.
BYD satışları %327, Leapmotor %318 ve Tesla %315,1 artış gösterirken, Tesla'nın yıl başından bu yana satışı %160 büyüdü.
Devlet destekleri kapsamında yeni elektrikli araçlar 31 Aralık 2035'e kadar motorlu taşıt vergisinden muaf tutuluyor, 3.000 euro temel teşvik veriliyor ve bu miktar düşük gelirli hanelerde 6.000 euroya kadar çıkabiliyor.
TAM ELEKTRİKLİ ARAÇLAR BENZİNLİLERİ GEÇTİ

Ticaret gerilimleri ve İran’daki savaşın yarattığı ekonomik belirsizliklere rağmen, Almanya otomobil pazarı mart ayında hareketlendi. Araç kayıtları bir önceki aya göre yüzde 16 artarak 294.161 adede ulaştı. Bu toplam içinde tamamen elektrikli araçların payı yüzde 24 oldu. Yani mart ayında 70.663 adet tam elektrikli araç satıldı.

Bu tabloyla birlikte elektrikli araçlar, pazarda benzinli araçların yüzde 22,8’lik ve dizel modellerin yüzde 12,8’lik payını geride bıraktı. Geçen yılın mart ayında 42.521 adet olan elektrikli araç satışıyla kıyaslandığında, bu yıl yüzde 66,2’lik oldukça güçlü bir artış dikkat çekti. Yılın ilk üç ayında ise toplam 159.630 elektrikli araç satıldı. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,3’lük artış anlamına geliyor. Açıkçası tablo, Almanya’da elektrikli araçlara olan ilginin yeniden ivme kazandığını gösteriyor.

HİBRİT MODELLERDE DE YÜKSELİŞ VAR

Yalnızca tam elektrikli modeller değil, da pazarda ciddi bir büyüme kaydetti. Plug-in hibritlerin de dahil olduğu hibrit satışları mart ayında yüzde 16,2 artarak 117.845 adede çıktı. İlk çeyrek toplamında hibrit satışları yüzde 10,4 artışla 282.600 oldu. Böylece hibrit araçlar, toplam pazarın yüzde 40,1’ini oluşturdu. Yani dönüşüm sadece elektrikli otomobillerle sınırlı değil; hibrit tarafta da belirgin bir hareket var.

MARKALAR SATIŞ ARTIŞINA GÜÇLÜ KATKI VERDİ

Pazardaki büyümede birçok markanın etkisi hissedildi. BYD’nin satışları yüzde 327 artarak 3.438’e çıktı. Leapmotor yüzde 318 artışla 1.388 adet satış yaptı. Tesla ise yüzde 315,1’lik artışla 9.252 adede ulaştı. Tesla’nın yıl başından bu yana Almanya’daki toplam satışı 12.829 oldu. Bu rakam, geçen yıla göre yüzde 160 büyümeye işaret ediyor. Köklü markalar tarafında da tablo dikkat çekici. Opel yüzde 43, Audi yüzde 25, BMW ise yüzde 16,5 büyüme gösterdi. Skoda da yüzde 8,4 pazar payıyla en büyük ithal marka oldu.

TEŞVİKLER YENİDEN TALEBİ CANLANDIRDI

Bu yükselişte devlet desteklerinin etkisi belirgin. 1 Ocak itibarıyla Almanya’da yeni elektrikli araçlar, 31 Aralık 2035’e kadar motorlu taşıt vergisinden muaf tutuluyor. Bunun yanında elektrikli araçlar için 3.000 euro temel teşvik veriliyor. Düşük gelirli hanelerde bu destek 6.000 euroya kadar çıkabiliyor. Plug-in hibritler ve menzil uzatıcılı elektrikli araçlar da 4.500 euroya kadar teşvikten yararlanabiliyor.

ETİKETLER
#Otomobil Pazarı
#Elektrikli Araç Satışları
#Hibrit Araçlar
#Devlet Teşvikleri
#Almanya Elektrikli Araç Pazarı
#Hibrit Araç Pazar Payı
#Otomotiv Sektörü Teşvikleri
#Byd Leapmotor Tesla Satış Artışı
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.