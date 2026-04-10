Almanya’da elektrikli araç pazarı yeniden toparlanmış görünüyor. Avrupa’nın en büyük otomobil pazarında, teşviklerin kaldırılmasının ardından yaşanan durgunluk yerini bu kez güçlü bir yükselişe bıraktı. Özellikle yeni desteklerin devreye girmesiyle birlikte tüketicinin tercihi yeniden elektrikli modellerden yana oldu.

HABERİN ÖZETİ Almanya’da elektrikli araçlar öne geçti: Benzinli otomobilleri geride bıraktı Almanya'da elektrikli araç pazarı, yeni desteklerin devreye girmesiyle birlikte önemli bir toparlanma göstererek mart ayında benzinli otomobilleri geride bıraktı. Mart ayında Almanya otomobil pazarında toplam 294.161 araç kaydedildi ve tamamen elektrikli araçların payı %24'e ulaşarak 70.663 adet satışla benzinli (%22,8) ve dizel (%12,8) modelleri geride bıraktı. Geçen yıla kıyasla elektrikli araç satışları %66,2 artış gösterirken, yılın ilk üç ayında %41,3'lük bir artışla toplam 159.630 adet elektrikli araç satıldı. Hibrit araç satışları da mart ayında %16,2 artışla 117.845 adede ulaştı ve toplam pazarın %40,1'ini oluşturdu. BYD satışları %327, Leapmotor %318 ve Tesla %315,1 artış gösterirken, Tesla'nın yıl başından bu yana satışı %160 büyüdü. Devlet destekleri kapsamında yeni elektrikli araçlar 31 Aralık 2035'e kadar motorlu taşıt vergisinden muaf tutuluyor, 3.000 euro temel teşvik veriliyor ve bu miktar düşük gelirli hanelerde 6.000 euroya kadar çıkabiliyor.

TAM ELEKTRİKLİ ARAÇLAR BENZİNLİLERİ GEÇTİ

Ticaret gerilimleri ve İran’daki savaşın yarattığı ekonomik belirsizliklere rağmen, Almanya otomobil pazarı mart ayında hareketlendi. Araç kayıtları bir önceki aya göre yüzde 16 artarak 294.161 adede ulaştı. Bu toplam içinde tamamen elektrikli araçların payı yüzde 24 oldu. Yani mart ayında 70.663 adet tam elektrikli araç satıldı.

Bu tabloyla birlikte elektrikli araçlar, pazarda benzinli araçların yüzde 22,8’lik ve dizel modellerin yüzde 12,8’lik payını geride bıraktı. Geçen yılın mart ayında 42.521 adet olan elektrikli araç satışıyla kıyaslandığında, bu yıl yüzde 66,2’lik oldukça güçlü bir artış dikkat çekti. Yılın ilk üç ayında ise toplam 159.630 elektrikli araç satıldı. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,3’lük artış anlamına geliyor. Açıkçası tablo, Almanya’da elektrikli araçlara olan ilginin yeniden ivme kazandığını gösteriyor.

HİBRİT MODELLERDE DE YÜKSELİŞ VAR

Yalnızca tam elektrikli modeller değil, hibrit araçlar da pazarda ciddi bir büyüme kaydetti. Plug-in hibritlerin de dahil olduğu hibrit satışları mart ayında yüzde 16,2 artarak 117.845 adede çıktı. İlk çeyrek toplamında hibrit satışları yüzde 10,4 artışla 282.600 oldu. Böylece hibrit araçlar, toplam pazarın yüzde 40,1’ini oluşturdu. Yani dönüşüm sadece elektrikli otomobillerle sınırlı değil; hibrit tarafta da belirgin bir hareket var.

MARKALAR SATIŞ ARTIŞINA GÜÇLÜ KATKI VERDİ

Pazardaki büyümede birçok markanın etkisi hissedildi. BYD’nin satışları yüzde 327 artarak 3.438’e çıktı. Leapmotor yüzde 318 artışla 1.388 adet satış yaptı. Tesla ise yüzde 315,1’lik artışla 9.252 adede ulaştı. Tesla’nın yıl başından bu yana Almanya’daki toplam satışı 12.829 oldu. Bu rakam, geçen yıla göre yüzde 160 büyümeye işaret ediyor. Köklü markalar tarafında da tablo dikkat çekici. Opel yüzde 43, Audi yüzde 25, BMW ise yüzde 16,5 büyüme gösterdi. Skoda da yüzde 8,4 pazar payıyla en büyük ithal marka oldu.

TEŞVİKLER YENİDEN TALEBİ CANLANDIRDI

Bu yükselişte devlet desteklerinin etkisi belirgin. 1 Ocak itibarıyla Almanya’da yeni elektrikli araçlar, 31 Aralık 2035’e kadar motorlu taşıt vergisinden muaf tutuluyor. Bunun yanında elektrikli araçlar için 3.000 euro temel teşvik veriliyor. Düşük gelirli hanelerde bu destek 6.000 euroya kadar çıkabiliyor. Plug-in hibritler ve menzil uzatıcılı elektrikli araçlar da 4.500 euroya kadar teşvikten yararlanabiliyor.